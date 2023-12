Ovi gosti su najveća noćna mora hrvatskih domaćina: ‘Ovako nešto nisam vidjela u svojih 50 godina’

Svijetom je do kraja rujna 2023. putovalo 975 milijuna turista ili 38 posto više nego u isto vrijeme 2022. godine. Veliki broj njih došao je i u Hrvatsku. Po zadnjim i privremenim podacima Hrvatske turističke zajednice, od početka 2023. do 26. prosinca u Hrvatskoj je bilo 20,5 milijuna turista i više od 107,4 milijuna noćenja.

Iako se većina turista ponaša pristojno i poštuje pravila zemlje koje posjećuju, postoje i oni čije nedolično ponašanje ima dalekosežne posljedice. Stranica Travelbook objavila je sedam najgorih turista 2023., priče o čijem su ponašanju šokirale svijet u ovoj godini.

Među onim najgorima su se našli Britanac koji je za vrijeme posjeta Rimu ključem urezao svoje ime i ime svoje djevojke na Koloseum, ruski turist koji je s golom stražnjicom pozirao na svetoj i najvišoj planini Balija, kao i njemački turist koji je za vrijeme odmora u Firenci oštetio poznatu Neptunovu fontanu. Tijekom uspona odlomio je komad mramora s kočije fontane, a oštetio je i konjsko kopito.

Bali sends German tourist who stripped naked in temple for mental health treatment – The Bali Times https://t.co/uElxn6e2Wo

— The Bali Times (@thebalitimes) June 6, 2023