Ovdje se Hrvati mogu najesti kao bogovi za sitniš: Ovo ne nudi ni saborski restoran

Poznato je da Hrvati vole raznoliku kuhinju. Štoviše, kulinarska povijest Lijepe naše prožeta je različitim utjecajima, od orijentalnih do mediteranskih. Ekonomski gledajući, Hrvati troše 27 posto svojih prihoda na hranu, po čemu su pri europskom vrhu.

S turističkom sezonom jasno je da će cijene u restoranima poskupjeti. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, cijene hotela i restorana su u travnju bile više za 10,4 posto u odnosu na isti mjesec lani. Mnogi si to ne mogu priuštiti pa često kupuju najjeftinije proizvode u trgovinama ili na tržnicama te sami spravljaju svoja jela.

No, u posvemašnjoj skupoći restorana, pronašli smo jedan u centru Zagreba koji nudi obilna i razna jela po vrlo prihvatljivim cijenama. Riječ je o bistrou koji se nalazi u Ulici kralja Stjepana Tvrtka 5, odnosno u zgradi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Za ovaj restoran rijetki znaju, iako možda ima onih koji čekaju na red s papirima za mirovinu i osjete ugodne mirise, ali ne znaju otkuda dolaze.

Glavna jela po cijeni priloga

Još manje znaju kakve su ondje cijene. Popularna “Tvrtkova”, može se svrstati u red najjeftinijih restorana u metropoli, a i šire. Oni svakog dana na Instagramu objavljuju rukom pisani jelovnik s cijenama.

Tako je, primjerice u petak, u ponudi bio bečki odrezak za 5,50 eura, koliko su koštale i skuše. Papaline su došle 4,60 eura, a pretežno riblji menu bio je upotpunjen paniranim oslićem za 5,60 eura, pastrvom za 5,80, brancinom i oradom za 6,30, odreskom od tune za 6,40 te lignjama koje su koštale 6,70, odnosno 6,80 eura, ovisno o tome jesu li bile pržene ili sa žara. Kao prilozi su navedeni blitva, salata od graha ili krumpira te pomfrit. Za jedan euro, moguće je pojesti i juhu od rajčice.

Oni koji ne vole ribu, mogu uživati u plejadi drugih jela. Tako su recimo u četvrtak na jelovniku bili goveđi gulaš s tijestom i salatom, bečki odrezak s rizi-bizijem i salatom, kotlet u umaku od šampinjona sa širokim rezancima i salatom, puretina na žaru s pomfritom i salatom te grah varivo s kosanim odreskom i kotletom na žaru. Cijena svih navedenih jela je bila 5,50 eura. Toliko koštaju prilozi u vrhunskim hrvatskim restoranima.







Hrana za van

Za euro manje mogle su se pojesti pohane tikvice s pomfritom i salatom. Nešto skuplja je bila pečena teleća lopatica s pečenim krumpirom i salatom, koja je došla 6,60 eura. Za jedan euro mogla se uzeti pileća juha. Treba reći da se jelovnik mijenja iz dana u dan, ali cijene su uglavnom iste. Oni koji ondje naručuju hranu zadovoljni su njenom kvalitetom, ali i veličinom porcija.

“Meni je šef rekao za ovaj restoran. On ide po tim institucijama i zna gdje se može dobro pojesti. Hrana je stvarno vrhunska, dobro je kuhana, a cijene su tolike da sad nosim drugim kolegama na posao”, rekao nam je Zagrepčanin Josip koji radi u obližnjoj privatnoj tvrtci.

Kaže kako je u samom restoranu vrijeme stalo. Odnosi se to, naravno, na interijer i činjenicu da je jelovnik pisan rukom. No, to ga ne smeta, jer bistro Tvrtkova ima mogućnost naručivanja hrane za van. Djelatnici uredno spakiraju hranu u posude od stiropora i još sve oblože folijom kako bi se zadržala toplina jela. “Odlični su. Stvarno nemam prigovora. O cijenama da ne govorim. Ma prava bagatela”, zaključio je Josip.

Ima još jeftinih restorana

Ovako je nešto moguće vidjeti možda još jedino u Hrvatskom saboru. No, tamo je pristup ograničen na zastupnike, djelatno osoblje i novinare. U ponudi su svakog dana jelovnik A i B, a u oči posebno bodu cijene. Zaposlenici u Saboru dnevnu juhu će platiti jedan euro. Glavno jelo s prilogom je tri eura. Dnevni prilog je 1,50 euro, desert jedan euro, a salata 0,50 eura.

Za građane je znatno pristupačniji, ali puno udaljeniji IKEA-in restoran u Rugvici. Ondje se cijene jela kreću od 2,99 eura za povrtne okruglice s kvinojom do 7,99 eura za filet lososa s kus kusom, grillanim povrćem i jogurtom. Doručci se ondje kreću od 1,33 do 2,12 eura, a predjela od 3,49 do 4,99 eura. Sendviči, pak, koštaju od 2,29 do 3,29 eura, a deserti od 0,79 do 2,99 eura.

U sklopu IKEA-inog restorana nalaze se još i bistro te kafić s jednako povoljnim cijenama, naročito toplih napitaka. Do IKEA-e se može doći njihovim autobusom koji svakog dana od Savskog mosta vozi kroz centar grada do Rugvice. Cijena karte je jedan euro, a vožnja je za djecu do sedam godina besplatna.