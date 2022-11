‘OVAKVU DESTRUKCIJU JOŠ NISAM VIDIO’ Ugledni analitičar ogorčen: ‘Hrvatska se pretvorila u socijalni slučaj’

“Sjedinjene Američke Države uspjele pobijediti inflaciju”, komentirao je doc. dr. sc. Neven Vidaković, finansijski analitičar i ekonomski stručnjak iz Zagreba, i dodao da u slučaju recesije “SAD ima jako puno prostora za djelovanje, dok Europska unija to nema”.

“Razlog uspjeha je odlična koordinacija fiskalne politike: smanjenje deficita države i restriktivna monetarna politika. Sada je samo potrebno da se ekonomija prilagodi novom stanju”, pojasnio je Vidaković za AlJazeeru.

‘Nisu svjesni kakav su nered napravili’

“Ekonomske sankcije su također pitanje logike. Ako država ima barem jednoga velikoga prijatelja, a Rusija ima Kinu i Indiju čiji bruto domaći proizvod (BDP) je zajedno više od 10 puta veći od ruskoga, i ako ima granice s velikim brojem država, onda sankcije ne mogu djelovati. Nakon nekoga vremena ekonomska djelatnost se premjesti na druge države. Ekonomije su danas jednostavno previše globalizirane za takve stvari. To ne znači da Europska unija ne treba raskinuti ekonomske odnose s Rusijom, ali to treba napraviti sebi u koristi, a ne sebi na štetu”, smatra Vidaković i dodaje da političari još uvijek nisu svjesni kakav su nered napravili. Kada dođe do pada zaposlenosti, napominje analitičar, situacija će brzo postati jako ozbiljna.

A oduševljenja na vidiku nema ni na spomen Lijepe naše.

“Pogledajte samo Hrvatsku. Mi smo država koja 20 posto proračuna dobiva od Europske unije i pretvorila se u socijalnu slučaj. Političari to predstavljaju kao spasenje koje nam daje Europska unija. Onda imamo rebalanse proračuna i vidimo da pet milijardi kuna (oko 663,8 miliona eura) toga spasenja nismo uspjeli iskoristiti. Dakle, od ničega ništa”, navodi Vidaković.

Neviđena destrukcija Christine Lagarde

Napominje da će Hrvatska dijeliti lošu sudbinu ostatka zemalja u eurozoni te je stava da monetarne politike koje trenutno provodi EUropska centralna banka ne mogu pomoći u borbi s inflacijom.

“Svašta sam vidio u monetarnoj politici i o puno stvari čitao, ali destrukciju koju provodi Christine Lagarde još nisam. Njen posljednji potez da promijeni uvjete dugoročnih operacija LTRO III je primjer svega što se ne smije raditi u monetarnoj politici. Monetarna politika koja bankama na taj način toliko brzo povuče likvidnost nije monetarna politika kojom se bori protiv inflacije, nego je monetarna politika koja u potpunosti destabilizira bankarski sustav. Iskreno moram priznati da i kao trader i kao profesor monetarne politike sve manje razumijem što i zašto Europska središnja banka (ECB) radi”, ogorčeno je zaključio.