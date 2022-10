OVAKO VARAJU TRGOVAČKI LANCI! O tome se nikada nije govorilo: Šokantne obmane na koje ste sigurno nasjeli

Autor: Iva Međugorac

Tvrtka Kaufland Hrvatska prekršajno je kažnjena s 5.000 kuna, dok je odgovorna osoba kažnjena sa 1.000 kuna stoga što su za reklamne kampanje u kojima su oglasili 30 posto popusta za sva bezalkoholna i energetska pića anonimnom kupcu dvije boce od po dvije litre Coca-cole prodali po redovnoj cijeni od 26,99 kuna, a ne s 5.56 posto popusta odnosno kulu i pol jeftinije, piše Večernji list koji jednako tako u svojem tekstu navodi primjer Plodina u Koprivnici u kojem se prodavalo maslinovo ulje Tradicija za koje je analizom utvrđeno da ne odgovara deklaraciji, odnosno da se ne radi o ekstradjevičanskom maslinovom ulju, radi čega je kažnjen i ovaj trgovački lanac i Orgula Grupa. Inače ovo nije prvi puta da su se Kaufland i Plodine našle na sudu, a ujedno nije niti prvi put da su izgubili sporove.

Nedavno se tako pisalo da su navedeni lanci kažnjeni zbog povrede Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi na što je upozorila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Kaznu od 1,1 milijun kuna izrečenu Kaufkandu potvrdio je zagrebački Upravni sud, a sporan je bio slučaj s dobavljačem sa kojim je taj lanac sklopio ugovor u kojem nisu precizno definirali rok njegova trajanja što po zakonu predstavlja nepoštenu trgovačku praksu. Plodine su pak kažnjene radi slučaja u kojem je Agencija utvrdila da je taj lanac iskoristio značajnu pregovaračku snagu prema dobavljaču mesa EKRO BV.

Razne metode

Utvrđeno je da s dobavljačem trgovac nije imao zaključen pisani ugovor već se poslovalo temeljem ponude i prihvata ponude bez definiranih cijena, kvalitete proizvoda i rokova plaćanja. Ugovor je potom zaključen uz rok plaćanja od 60 dana, dok je za vrstu robe koja se isporučuje zakonom predviđena isplata do najviše 30 dana. Oni koji pomno prate rad trgovačkih lanaca u Hrvatskoj ovakvim kaznama, i ovakvom praksom nisu nimalo zatečeni, naš sugovornik iz Državnog inspektorata kaže kako građani nisu ni svjesni što se sve događa u trgovačkim lancima diljem zemlje.





”Razne su metode kojima se trgovci služe kako bi obmanuli građane, i mi smo ponekad po tom pitanju nemoćni, imali smo slučaj da jedna trgovačka kuća prevaguje tvornički zapakirano i izvagano svježe i suho meso, čime se masa pakiranja povećavala za masu plastične ambalaže čime se stječe nezakonita dobit”, prisjeća se naš sugovornik te kaže da su i njima kao inspektorima često ruke vezane.

”Građani nas u komentarima po društvenim mrežama, ali i u razgovorima često prozivaju, ali zakoni su takvi, naprosto se pogoduje velikima, da je neki mali trgovac na ovaj način deklarirao proizvod kao što je to slučaj s Plodinama, vjerujte da bi kazne bile daleko ozbiljnije”, ističe naš sugovornik koji i sam priznaje da Hrvatsku guše uvozni lobiji podsjećajući da su na to često upozoravale i domaće poljoprivredne udruge.

”U velike centre posebno danas kada su cijene odletjele u nebo stiže meso koje nema ispravnu oznaku porijekla, ono se uglavnom prodaje na akcijama, oko toga smo često u nadzoru, bilo je situacija kada se to meso povlačilo s polica. Šablona po kojem oni funkcioniraju vam je tu jednostavan, nije to tako samo s mesom, već i sa povrćem, voćem – primjerice oni naruče od domaćih proizvođača sto kilograma svinjskog vrata, ali i tisuću kilograma uvoznog, a onda sve to prodaju pod domaći proizvod, kada pogledate pakiranja mesa po dućanima vi bi rekli da su sve to hrvatski proizvodi, a uvoz kod nas probija sve moguće rekorde i sve moguće granice. Pa uzmite samo za primjer svinjetinu. Više od 60 posto svinjetine po velikim lancima je iz uvoza”, kaže naš sugovornik te navodi da je hrvatsko tržište preplavljeno uvoznim povrćem i voćem.

”Grah kod nas gotovo da se ne proizvodi, uglavnom je u dućanima u ponudi grah iz Perua, tikvice su većinom albanske, mrkva iz Turske, ma imate čak i mandarina koje nisu hrvatske iako im je sada sezona”, tvrdi naš sugovornik i kaže da su dosta česte prevare na maslinovom ulju.

”Posebno se manipulira tim etiketiranjem ekstradjevičanskog maslinovog ulja, prije par godina Ministarstvo poljoprivrede provodilo je analizu i utvrđeno je da se ogroman broj maslinovih ulja pogrešno deklarira, ali nikada nije rečeno i javno objavljeno koja su to ulja, i koji proizvođači, u svakoj drugoj, uređenoj državi to bi bio veliki skandal, i ti lanci inozemni u svojim matičnim zemljama teško da bi si dopustili takve propuste, kod nas su se prepustili kaosu na tržištu, i nitko im ništa ne može”, zaključuje naš sugovornik uz napomenu da su kazne za velike trgovačke lance smiješne jer oni te iznose uspijevaju nadoknaditi u jednom satu rada.

Stoga je izgleda najbolje okrenuti se domaćim proizvođačima te se prehrambenim proizvodima opskrbljivati izravno kod seljaka kako bi zaista znali što jedete i što pijete.