Ovaj potez će mnoge Hrvate baciti u očaj: ‘Dio će morati pronaći novi posao’

Autor: Ivana Jurišić

Turistička sezona je došla i prošla, a Hrvatska s nestrpljenjem očekuje izvješće Hrvatske narodne banke (HNB) o zaradi u trećem kvartalu. Iako je Hrvatska turistička zajednica (HTZ) i ove godine izvijestila o rekordnim brojkama, to ne znači da je hrvatski turizam bez problema.

Jedan od najvećih, a o kojem se ove godine najviše govorilo je apartmanizacija hrvatske obale. O toj temi se ove godine pisalo čak i više nego o cijenama sladoleda. Brojni stručnjaci su ovo ljeto upozoravali na previše apartmana na našoj obali, što bi moglo u nekoliko godina i uništiti hrvatski turizam.





Ministarstvo krši svoj vlastiti zakon

Turistički stručnjak Davor Njirić je za Dnevno nekoliko puta govorio da Hrvatska već godinama ima problem s apartmanizacijom.

“Gradi se više nego što je planirano, više nego što nam treba i nema naznaka da bi se taj trend u budućnosti mogao usporiti”, upozorava Njirić koji kaže da ministarstvo turizma krši svoj vlastiti zakon o pružanju usluga u ugostiteljstvu davanjem dozvola za apartmane u stambenim zgradama.

“Nigdje u zakonu ne piše da se stan u višestambenoj zgradi može pretvoriti u apartman, registrirati i kategorizirati. Ako se stan u stambenoj zgradi koristi za smještaj turista, a ne za stanovanje, krši se Zakon o prostornom uređenju. Isto tako krši se i Zakon o pružanju ugostiteljskih usluga. Ministarstvo turizma, umjesto da djeluje, zatvara oči pred pretvaranjem stanova u višestambenim zgradama u apartmane”, kaže.

Zagreb je najbolji primjer apartmanizacije

Igor Borojević, direktor sektora Odjel za istraživanje tržišta i strateško planiranje Hrvatske turističke zajednice (HTZ) smatra da je zabrana davanja dozvola za apartmane u višestambenim zgradama, ako se svi stanari u zgradi ne slože, jedan od mogućih modela kako pristupiti redukciji apartmanizacije.

“Moramo znati da je otvaranje apartmana u višestambenim zgradama fenomen koji je uzeo maha tek u zadnjih 5-6 godina. Zagreb je možda jedan od najboljih primjera takve prakse”, kaže Borojević dodajući da i sam živi u višestambenoj zgradi u kojoj postoje apartmani.

“Prije par godina se na mom katu pojavio apartman kojemu se nitko nije nadao. Moram priznati da kao stanar još nisam imao negativnih iskustava, tu i tamo bismo vidjeli neke turiste, znali su tu i tamo nešto pitati”, kaže.

Borojević kaže da mu je jasno da određene zgrade ne žele turiste i da je to nešto što bi trebalo uzeti u obzir kod eventualnog mijenjanja zakona.

“Bez obzira na to smetaju li nekome u ovom trenutku turisti u zgradama, činjenica je da u ovom trenutku to nije zabranjeno. Sve dok nije zabranjeno, ljudi će to nastaviti raditi.

Ako će se ići u zabrane, dio građana će taj potez vjerojatno pozdraviti, a dio će morati za sebe pronaći neki novi posao”, zaključuje Borojević.