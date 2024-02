Ovaj čovjek je vizionar godine: Sa svojom kompanijom je u Hrvatsku privukao Google

Autor: I.G.

Vizionar godine je Damir Sabol, serijski IT poduzetnik koji je svojom kompanijom Photomath u Hrvatsku privukao Google, koji je prepoznao jedinstvenu tehnološku pozadinu i tržišnu poziciju kompanije te je njenim preuzimanjem prošle godine trajno postavio Hrvatsku i domaći tehnološki sustav na svoju globalnu mapu, objavljeno je na konferenciji Vizionar godine u organizaciji tportala, jednog od vodećih news portala u Hrvatskoj.

Konferencija Vizionar godine okupila je 400-tinjak istaknutih ljudi iz domaćeg biznisa i društva, predstavnike Vlade RH, uspješnih hrvatskih kompanija te najrazličitijih institucija. Vizionara godine dolaskom su podržali ministri Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave, Šime Erlić, ministar regionalnog razvoja i fondova EU, državni tajnici Bernard Gršić (Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva), Zdenko Lucić (Ministarstvo vanjskih i europskih poslova), Alen Gospočić (Ministarstvo mora, prometa i infrastukture), viceguvernerka Ivana Jakir-Bajo, hrvatska eurozastupnica Sunčana Glavak, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i brojni drugi uvaženi gosti.

Projekt Vizionar godine pokrenut je prošle godine s ciljem isticanja i poticanja pojedinaca u našem društvu koji svojim djelovanjem i uspjesima i sebi i svima oko sebe otvaraju nove prilike, na taj način donoseći napredak i bolji život cijelom društvu. Konferencija predstavlja vrhunac projekta koji je druge godine zaredom, uz krovnog Vizionara godine izabrao vizionare i u pet kategorija – gospodarstvo, tehnologija, društvo, kultura i sport. U izboru po pet finalista u svakoj od kategorija sudjelovalo je 150 tportalovih analitičara, suradnika i urednika, a finalni izbor vizionara pripao je 10 članom žiriju istaknutih predstavnika domaćeg biznisa i društva pojačanim prošlogodišnjim krovnim Vizionarom godine Draganom Schwarzom.

„Počašćen sam što sam dobio ovu nagradu i što sam se našao u društvu istaknutih pojedinaca s domaće scene, koji svojim radom dokazuju da Hrvatska može bit konkurentna i na globalnoj razini. Od starta karijere vođen sam znatiželjom i sretan sam na svojem timu na poslu i kod kuće koji mi nude podršku te su mi omogućili dolazak do jedne ovako važne titule“, izjavio je Damir Sabol, ovogodišnji Vizionar godine.

Ostali dobitnici

Osim krovnog priznanja Vizionar godine, Sabol je dobio i priznanje za Vizionara godine u kategoriji tehnologija. Vizionarom godine u kategoriji biznis proglašen je Tomislav Knezović, vlasnik i direktor Prostorie, dizajnerske tvrtke koja oblikuje brojne moderne uredske i privatne prostore u Hrvatskoj i širom svijeta, a to radi na način da oko svojih proizvoda razvija i mrežu domaćih dizajnera koji kroz Prostoriju dobivaju vidljivost na međunarodnoj sceni. Vizionari godine u kategoriji društvo su pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) koji su najbolje organizirana i najučinkovitija organizacija za pomoć u raznim spašavanjima u ovom dijelu Europe, a prošle su godine akcijom spašavanja u Turskoj i međunarodno priznati.

Vizionar godine u kategoriji kultura, Nikola Vudrag, mlad je domaći umjetnik kipar koji izlaže u najvećim galerijama diljem svijeta, a njegova je ”Čelična djeva” ušla među vrijedne svjetske umjetničke kolekcije. U kategoriji sport Vizionarka godine je naša plivačica na otvorenom moru, Dina Levačić, koja svojim herojskim podvizima na otvorenim morima i oceanima pokazuje nevjerojatnu hrabrost i talent .

„Napretku društva doprinosimo daleko najvećim ulaganjima u digitalizaciju i digitalnu infrastrukturu Hrvatske u usporedbi sa svima drugima u našoj industriji. Prošle godine su investicije premašile rekordnih 300 milijuna eura, ali krajnji cilj digitalizacije za nas nikako nije samo poslovne ili komercijalne prirode. Krajnji cilj je iskoristiti digitalizaciju za što bolje povezivanje svih u Hrvatskoj i korištenje tehnologije u dobre svrhe te zbog toga već 20 godina ulažemo u tportal koji je poznat po profesionalnom i kredibilnom praćenju gospodarskih i društvenih vijesti i trendova. Za inspirativne finaliste i dobitnike našeg ovogodišnjeg Vizionara godine, među kojima su i ljudi koji nisu nužno poznati široj javnosti, sada zna cijela Hrvatska, jer jedan medij s vizijom kao tportal pomiče granice kako bismo svi skupa živjeli u boljoj Hrvatskoj“, izjavila je Nataša Rapaić, sadašnja članica Uprave Hrvatskog Telekoma koja od 1. srpnja ove godine preuzima funkciju predsjednice Uprave Hrvatskog Telekoma.









Uz proglašenje Vizionara, dio konferencije bilo je i predavanje Zacka Kassa, najvećeg imena za tehnologiju umjetne inteligencije ikada u Hrvatskoj, koji je sa timom iz kompanije OpenAI prošle godine cijelom svijetu pokazao transformativan potencijal umjetne inteligencije. Kass danas savjetuje najveće globalne kompanije i Bijelu kuću oko njihovih AI strategija.

„Umjetna inteligencija omogućuje nam rješavanje sve kompleksnijih zadataka i napreduje tolikom brzinom da do 2030. godine očekujem razvoj generalne umjetne inteligencije (AGI). Napredak ove tehnologije dovodi nas do dva moguća smjera razvoja – ili će nam okupirati živote ili će postat alat koji nas oslobađa mehaničkih poslova i čini nas ljudskijima. Zbog toga je važnije no ikad gradit se kao čovjek, provoditi vrijeme izvan digitalnog svijeta te zadržati fokus i viziju na svemu onome što nas uveseljava i čini ljudima, poput empatije, znatiželje i hrabrosti. Samo tako ćemo uspješno osvjetljavati put pred sobom u tehnološkoj budućnosti“, poručio je Zack Kass domaćoj publici na Vizionaru godine.

„Vizionar godine nastavlja promovirati vizionarske priče iz svih sfera društva, s fokusom na biznis i tehnologiju jer tu vidimo veliki potencijal za cijelo hrvatsko društvo. Ostajemo mjerilo za bitno“, izjavila je Dijana Suton, glavna urednica tportala.









Više informacija o projektu Vizionar godine:

Vizionare godine odabrao je stručni žiri u sastavu:

● dr. sc. Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke

● dr. sc. Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke

● Roberto Kutić, suosnivač i operativni direktor Infobipa

● Kostas Nebis, predsjednik Uprave Hrvatskog Telekoma

● Christoph Schoefboeck, predsjednik Uprave Erste banke

● Ivana Gažić, predsjednica Uprave Zagrebačke burze

● Irena Weber, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca (HUP)

● dr. sc. Željko Lovrinčević, član Upravnog vijeća Ekonomskog instituta Zagreb

● prof. dr. sc. Vedran Bilas, dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu

● dr. sc. Boris Jokić, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu

● prof.dr.sc. Dragan Schwarz, osnivač i direktor specijalne bolnice Radiochirurgia

kao prošlogodišnji krovni Vizionar godine

Svi finalisti za Vizionare godine po kategorijama:

Biznis

● Ivo Usmiani, osnivač i predsjednik Uprave JGL-a

● Tomislav Knezović, vlasnik i direktor Prostorije

● Slaven Kordić, rukovodeći partner u investicijskoj tvrtki Invera EP koja investira u Muzej iluzija

● Velimir Korak, vlasnik vinarije Korak i restorana s Michelinovim zvjezdicom

● Stjepan Talan, vlasnik i direktor Solvisa

Tehnologija

● Damir Sabol, serijski poduzetnik i osnivač tvrtke Photomath

● Renata Geld i Dario Bojanjac, pokretači studija Primijenjena kognitivna znanost

● Matija Srbić, voditelj deep-tech venture buildera Nuqleus

● Davor Runje i Hajdi Ćenan, osnivači startupa airt

● Marin Bek i Dejan Strbad, osnivači Ascalije Društvo

● Luka Matak, zadarski ginekolog

● Marina Vidović, predsjednica Udruge Feniks Split

● Akademik Miroslav Samaržija, predstojnik Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb

● Sanja Sarnavka, Neva Tölle, Ana Pecotić, Jelena Veljača – aktivistice za ženska prava i zakonsku regulaciju femicida

● HGSS

Kultura

● Aleksandar Battista Ilić i Ivana Nikolić, multidisciplinarni umjetnici

● Marko Šunjić, vlasnik izdavačke kuće Fibra

● Kristian Novak, pisac

● Nikola Vudrag, kipar

● Gorana Barišić Bačelić, ravnateljica Tvrđave kulture Šibenik

Sport

● Dina Levačić, hrvatska plivačica

● Hajduk – juniorska momčad / Akademija HNK Hajduk ‘Luka Kaliterna’

● Ivica Kostelić, bivši skijaš, jedriličarski prvak Mediterana u klasi 40

● Lena Stojković, europska i svjetska prvakinja u taekwondou

● Matija Frlić, trener i voditelj džudo kluba Profectus