Priča s ljetovanja uzburkala je Srbe i Hrvate: ‘Zato se ne ide rodbini na odmor’

Autor: M.P.

Jedan je korisnik društvenih mreža podijelio svoje iskustvo s ljetovanja koje je uzburkalo mnoge i izazvalo niz reakcija. Naime, ljetovao je u stanu svog brata na moru i oštetio komad namještaja.

“Ljetovao sam u bratovom stanu na moru i mokrom čašom sam oštetio stolić na kojem je ostao trag. Snaha se ‘mučila’ dva mjeseca da to ne spomene, ali nije izdržala. Našao sam skoro isti takav i donio joj ga, napravio sam to bez namjere da provociram, samo iz razloga da se ta tema više ne poteže. Jučer me brat pitao kada ću na more da zna, ja sam mu rekao da ove godine nemam namjeru ići.

Počeo me ispitivati jesam li ljut, i snaha je zvala da se ispriča i sad to već postaje naporno. Ako ne odem, mislit će da sam se naljutio. S druge strane, ja se ne bih osjećao ugodno kada bih otišao. Takav sam”, rekao je iskreno anonimni korisnik na mreži X.

Ljetovao sam u bratovom stanu na moru i mokrom čašom sam oštetio stočić ( ostao trag🤷😅) , snaha se “mučila” jedno dva mjeseca da to ne spomene ali nije izdržala 🤣 Našao sam skoro isti takav i donio joj ga… To sam uradio bez ikakve namjere da provociram ili slično, samo — Ordo Novum (@ONovum) June 25, 2024

Pljušte komentari: ‘Zato se ne ide rodbini na odmor’

Njegova priča izazvala je lavinu komentara, neki smatraju da je ispravno postupio. “Zato se ne ide rodbini na odmor. Sestrin muž me svake godine zaje**va za bilo što, iako sam prva dolazila i sve spremila, zapravo se samo naradila. Hvala, radije ću unajmiti apartman. Platim, ali se odmorim”, napisala je jedna žena u odgovorima.









“Meni se svi čude kada idemo u Bosnu kod suprugove obitelji, a ja ne želim spavati kod njih. Radije ću plaćati smještaj koliko treba i imati svoj mir, nego da kao besplatno tamo boravim, a zapravo hodam kao na iglama i razmišljam što im je u redu, a što nije”.

No, ima onih koji su mu uputili kritike. Jedan ga pita zašto nije odmah rekao da je oštetio stol, već je čekao da ga snaha podsjeti. “I zašto naknadno kupuješ stol? Ako si htio, mogao si ga odmah zamijeniti i nikome ništa ne reći. Čemu sada zajedljivi komentari? Naša posla”.

Drugi mu preporučuju da bi u ovoj situaciji pomogao razgovor i obostrane isprike. Treći su za mirno pomirenje jer obitelj mora biti na prvom mjestu. “Mislim da je vaš postupak u redu i nema potrebe za durenjem. Nije riječ o oštećenju već o poštovanju, a pokazali ste ga uvidjevši to i ponudivši rješenje, u obitelji se ide dalje”.









“Razumijem vas, no smatram da je život prekratak za krute stavove. Nekad čovjek ne shvaća da će njegove riječi drugoj osobi imati veću težinu. Moj djed nije razgovarao sa svojim bratom, a kad je djed umro, brat je došao, no bilo je kasno za suze”, poručuju mu u komentarima.