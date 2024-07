Ova biljka isplati se već nakon tri godine uzgoja: Litra njenog ulja košta 1400 eura

Autor: M.D.

Brojne livade na ovim prostorima kriju pravi potencijal za veliku zaradu. Mnogi ni ne znaju da se pojedine biljke koje rastu u prirodnim prostranstvima donose veliku zaradu. Jedna od njih je i smilje. Ova biljka je tražena zbog svojih navodnih ljekovitih svojstava. Raste uglavnom u Dalmaciji, gdje je ljudi čak i uzgajaju.

No, Srbi su otkrili puni potencijal za zaradu. Naime, Srbija je jedan od tri najveća proizvođača organskog smilja na svijetu. Osim zbog ljekovitosti, smilje se koristi i za proizvodnju kozmetike te eteričnih ulja, koja su posebno vrijedna. Naime, litra eteričnog ulja od smilja na svjetskom tržištu postiže cijenu od 400 do 1400 eura.

To je shvatio i Novica Šutić iz Gornje Mutnice kod Paraćina. Prije 11 godina posadio je prvu plantažu. Kaže da su ga tad čudno gledali, no danas sve prerađuje u eterično ulje te imao potpuno zaokružen proizvodni proces. Sav biootpad pretvara u pelet koji mu koristi kao gorivo u proizvodnji.

Dugotrajna i otporna

Iako se time bavi već više od desetljeća. Šutić ne može procijeniti koliki će biti životni vijek ove biljke. Pretpostavlja da će trajati 10 do 15 godina. No, bez obzira na to, smilje se već nakon tri godine uzgoja počinje isplaćivati, što je važno, jer su troškovi od tri do pet tisuća eura po hektaru.

“U prvoj godini uspijete pokriti neke elementarne troškove, a novac vratite i počinjete zarađivati u trećoj. Naravno, sve ovo vrijedi samo za one koji znaju što i kako trebaju raditi. Mi, sada, imamo veliku proizvodnju i u cijelom procesu, od branja do destilacije, angažiramo 300 do 500 ljudi, zato što je u pitanju organski proizvod koji se bere ručno”, rekao je Šutić za Bolju zemlju.









U ovom trenutku ima 12 zaposlenih koji su obučeni za destilaciju smilja. Dodaje da se u cijeloj zemlji ne može naći toliki broj stručnjaka u ovoj djelatnosti. Iako ima korisnu primjenu, smilje je i dalje uglavnom ukrasna biljka. No, kako je dugotrajna i otporna, često se koristi i u dekorativne svrhe.