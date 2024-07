Otkriveno za koliko su Hrvati prekoračili limite na računima: ‘Trebale su mi godine da se izvučem’

Autor: M.D.

Posljednjeg dana lipnja istekao je rok građanima koji imaju prekoračenja po računima u bankama da ih besplatno prebace iz prešutnih u dopuštena. Od 1,7 milijuna građana koji su dobili ponude banaka da obave prebacivanje prekoračenja, do kraja svibnja je to učinilo oko 800.000 ljudi. U bankama je, po podacima Hrvatske narodne banke, u to vrijeme ostalo još oko 830.000 prešutnih prekoračenja.

Većina je banaka sukladno Memorandumu o razumijevanju u vezi prekoračenja po tekućem računu potpisanom s Ministarstvom financija, ukinula prešutna prekoračenja. To znači da će građani, koji nisu dogovorili prebacivanje u dopuštena prekoračenja, od banke dobiti uputu da se njihovo dugovanje sad vodi kao kredit koji će moći otplaćivati u ratama sa zadanom kamatnom stopom.

To neće morati učiniti jedino klijenti dviju banaka koje su odlučile nastaviti građanima nuditi prešutna prekoračenja. Oni koji dosad nisu bili “u minusu”, jednom kad u njega uđu, od banke će automatski dobiti mogućnost ugovaranja dopuštenog prekoračenja.

Zanimljivi podaci

No, iz HNB-a su za N1 otkrili nekoliko zanimljivih podataka. Ukupna svota “minusa” građana po tekućim računima je krajem svibnja iznosila 801,4 milijuna eura. No, to nije najviše zabilježeno prekoračenje.

Od listopada 2010. godine do pretprošlog mjeseca, HNB je prikupljao podatke o tome. Prije davnih 14 godina, građani su imali milijardu i 70 milijuna eura minusa. Rekord zaduženosti je bio u listopadu 2012. godine, kad su građani bili u minusu ukupno 1.171.300.000 eura. Po računu je to 718,59 eura, odnosno više od minimalne plaće (677 eura neto).









‘Tri godine sam rješavala minus’

“Kad sam prvi put počela raditi, u samo godinu dana do maksimuma sam ispucala kreditnu karticu i minus koji mi je tada bio tri mjesečne plaće. Trajalo je to nekoliko godina dok jednog dana nisam sjela za stol i izračunala koliko plaćam godišnje za kamate. Ispalo je da godišnje banci dajem oko 6000 kuna (796,34 eura) što je bio iznos moje mjesečne plaće u to vrijeme. Htjela sam da tih 6000 kuna dobivam ja, ne banka. Trebalo mi je više od tri godine da to riješim, ali jednom kad sam napokon uspjela, više nikad nisam ušla u minus”, priznala nam je jedna Zagrepčanka koja se dugo vremena borila da izađe iz minusa.

Mnogi su to i uspjeli, pa je najmanje prekoračenje zabilježeno u prosincu prošle godine – “samo” 773,9 milijuna eura. S prebacivanjem većeg dijela “minusa” iz prešutnog u dopušteno, većina podataka će biti izbrisana, pa će i svota prekoračenja biti iz godine u godinu sve niža.