Otkriveno što se najviše krade u hrvatskim trgovinama: Jedna stvar je posebno bizarna

Autor: M.P.

Cijene u trgovinama su za brojne građane i dalje previsoke što dovodi do drugih negativnih trendova, a to je rast krađa. “Kroz priču s ljudima, uglavnom onima slabijeg imovinskog stanja, iznenadio sam se koliko je nekima normalno krasti po dućanima. Radi se o ljudima svih dobnih skupina”, primijetio je jedan korisnik Reddita.

“Primjerice, jedan umirovljenik stariji od 70 godina, a inače je dobričina, povjerio mi je da redovito krade tunu u konzervi jer mu je preskupa. Jedan čovjek, koji je u ranim tridesetima, kaže da nema šanse da kupuje šampone i dezodoranse, već ih mazne. Od dosta ljudi sam čuo sličnu priču”, nastavlja.

“Ljudi uglavnom kradu hranu, slatkiše i higijenske potrepštine. Do sada nisam bio svjestan koliko toga ima. Je li to stvarno toliko rašireno ili se radi o lokalnoj pojavi? Ima li ovdje nekoga da radi u trgovini pa da ima podatke koliko se krade?”, pitao je.

Neki kradu jer nemaju, a neki iz inata

U komentarima se javilo mnogo ljudi. Kažu, na meti su često stvari u zatvorenim kutijama. Pojedinci ih jednostavno otvore i uzmu dio artikala. “Prilično bizarnim smatram činjenicu da kradu i kapsule za aparat za kavu. Doslovno otvore kutiju i pokupe par komada”, “Nedavno sam kupio kutiju od šest jaja, a kada sam ju otvorio, unutra ih je bilo pet. Dakle, netko je maznuo jedno jaje”.

Neki kažu, neki kradu iz inata jer su određene stvari skupe van svake pameti. “Čini mi se da iz prkosa kradu baterije, paštete ili Vegetu“.

Dio komentatora se slaže. “Nije mi bizarno što strašno kradu Sudocrem, relativno je skup, a pedijatar to prvo preporuči za bilo kakav osip. Ljudi jednostavno nemaju novaca”.

Bizaran slučaj: Našao sam praznu kutiju mljevenog mesa

Javio se i bivši djelatnik jednog prehrambenog lanca. “Radio sam u trgovini i našao plastiku od 500 grama mljevenog mesa. Netko je otvorio pakiranje i uzeo mljeveno meso pa ga valjda stavio u džep”. Drugi dodaje, krade se i u parfumerijama i to najviše ionako skupi parfemi i tome slično. “Stare babe i mladi dečki najviše kradu”.









Progovorili su i oni koji znaju za više konkretnih primjera. “Dosta se krade, znam za jednu ženu, starija gospođa, vidiš da je na socijali. U kvartovskom dućanu često krade, ali ne bezobrazno. Koju šnitu polija, mali jogurt, malo kruha. Gladna je. Dugo su joj šutjeli, ali onda su joj djelatnici počeli kupovati, bilo im je žao”, ispričala je jedna žena koja je bila zaposlenica velikog trgovačkog lanca.

“Ima i likova na kakvog sam ja naletjela na svoj zadnji radni dan. Nasred ljeta mi on žurno izlazi iz dućana i sve pišti. Zaustavila sam ga i izvadila četiri ogromna pršuta, osam Vegeta i kavijar. Takvi to preprodaju. S obzirom na to sam već dala otkaz, nije me bilo briga”, rekla je pa dodala da je najveći problem što se u dotičnoj trgovini krađa lomi na leđima radnika koji na kraju odgovaraju za takve stvari.

Na kraju je jedan komentator otkrio trik kojem neki pribjegavaju, a koji je nedavno vidio na svoje oči. “Prije par tjedana je na blagajni deda iz kolica na traku izvadio sve osim velikog pakiranja kave, zatim je pogurao kolica blagajnici pod nosom na kraj blagajne i u njih potrpao sve što je skenirala. Na prvu sam ja naivčina krenuo izustiti ‘deda, zaboravili ste kavu’ i onda kreten skužim igru i zašutim. Neka je sebi deda “priuštio” kavu”, zaključuje.