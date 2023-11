Otkriveno koliku Hrvati žele plaću: O ovom iznosu mnogi mogu sanjati

Autor: Dnevno.hr

Domaće tržište rada nikad nije bilježilo manju nezaposlenost. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje trenutno je nezaposleno 112.785 osoba. S druge strane, nedostaje radnika pa su tijekom ove godine izdani deseci tisuća radnih dozvola za strane radnike.

A što Hrvati misle o svojim poslovima otkrili su u istraživanju koje je proveo portal MojPosao. Zajedno s kolegama iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Sjeverne Makedonije i Srbije proveli su istraživanje na više od 6600 osoba, od čega ih je 2000 bilo iz Hrvatske. Ovo istraživanje u obzir je uzelo faktore koji privlače zaposlenike na pojedine poslove, sigurnost poslova, plaćama…





Plaće kao najbitniji faktor

Upravo su plaće, s obzirom na visoku inflaciju postale glavni kriterij za odabir posla. Čak 71 posto ispitanika pri odabiru posla prvo gleda plaću. Dobre međuljudske odnose priželjkuje 67 posto ispitanika, a kvalitetno radno vrijeme traži 38 posto. Mogućnost učenja i napredovanja važna je svakom trećem zaposleniku, dok je sigurnost rada, odnosno jamstvo da neće biti skorih otkaza bitno svakom petom radniku.

Pritom Hrvati u prosjeku priželjkuju plaću od 1355 eura, što je 138 eura ili 11 posto više nego lani. Nije zgorega spomenuti da to otprilike odgovara godišnjem rastu plaća. Svaki peti radnik je ove godine dobio povišicu, a njih 14 posto ih je dobilo korekciju uvjetovanu inflacijom. No, više od polovice ispitanika nije dobilo povišicu niti joj se nada. Čak 17 posto amketiranih ipak gaji neku nadu u povišicu.

Manji strah od otkaza

No, da bi dobili posao, potencijalni zaposlenici moraju na neki način “osvojiti” poslodavca. Znanja i vještine presudnim u dobivanju posla smatra 31 posto Hrvata, dok njih 27 posto drži kako njihova motivacija i želja za zaposlenjem može biti presudna za poslodavce. Radno iskustvo pri dobivanju posla smatra 20 posto Hrvata. Faktor sreće važnim smatra pet posto građana, a dobra poznanstva i veze njih osam posto. Diploma je važna izgleda samo za dva posto ispitanika.

Ovu je godinu 44 posto Hrvata iskoristilo da promijeni posao. Nije se to znatno promijenilo u odnosu na prošlu godinu, kad je to učinilo 45 posto ljudi. Sljedeće godine posao namjerava promijeniti 68 posto ispitanika, što je znatno više nego lani (56 posto). No, prema podacima domaćih institucija ispada da više Hrvata želi promijeniti posao, nego što to zaista i učini.

Čini se i kako to rade uglavnom samoinicijativno, jer je strah od gubitka posla u Hrvatskoj sve manji. prije tri godine 36 posto sudionika istraživanja strahovalo je od otkaza, a danas ih strahuje svega 20 posto, odnosno svaki peti radnik. Gubitka posla najviše se boje u Srbiji, a najmanje u Sjevernoj Makedoniji i Sloveniji.

Kad bi već birali gdje bi mogli raditi, trećina hrvatskih radnika odabrala bi privatnu tvrtku u stranom vlasništvu. Domaće privatne i državne tvrtke atraktivnima smatra 17 posto ispitanih, dok bi vlastiti posao pokrenula četvrtina radne populacije.

Usporavanje potražnje

Zasad se na “burzi rada” nudi 17.045 poslova. Pretpostavlja se da će rast potražnje za poslovima usporiti. Dvije trećine ispitanika smatra da će se neki poslovi tražiti više od drugih, dok njih 12 posto misli da će ponuda poslova ubuduće biti još i manja. Rast, pak, pretpostavlja 19 posto radnika, a njih 12 posto misli da neće biti značajnijih promjena.

Nakon što je tijekom epidemije koronavirusa u većoj mjeri začet i rad od kuće, četvrtina radnika radi hibridnim načinom, odnosno djelomično od kuće, a djelomično s radnog mjesta. Jedanaest posto ljudi radi isključivo od kuće, a čak dvije trećine ispitanika odlazi na posao iako može raditi i od kuće.









Poslodavci ne komuniciraju

Više od polovice nezaposlenih Hrvata ne radi tri mjeseca ili manje, pokazalo je istraživanje. Svega pet posto ljudi traži posao dulje od pet godina. Većina njih traži bilo kakav posao, dok trećina traži posao isključivo u svojoj struci.

S druge strane, 56 posto ispitanika nije nikad ili je jako rijetko dobilo povratnu informaciju na prijavi za posao. Svega 19 posto tražitelja posla dobiva odgovore potencijalnih poslodavaca često ili uvijek. U usporedbi s prošlom godinom, situacija se u ovom segmentu malo je bolja, ali utječe na percepciju tvrtke među nezaposlenima.

Naime, 54 posto ispitanika neće se javiti na oglas za posao u tvrtci koja im nije ranije odgovorila. Njih 21 posto će “popljuvati” tu tvrtku prijateljima i obitelji upravo zbog tog razloga, a svaki 10. će izbjegavati čak i korištenje proizvoda ili usluga te tvrtke. Ipak, kod trećine ljudi ovakav potez tvrtki neće utjecati na njihovo mišljenje.

Đaci optimistični oko zaposlenja

Kod onih koji se još obrazuju vlada optimizam oko zaposlenja. Čak 40 posto srednjoškolaca i studenata drži da će pronaći posao u roku od tri mjeseca, dok 11 posto već radi ili čeka posao. No, petina ispitanih drži da će posao tražiti pola godine. Svakako veseli i činjenica da samo osam posto đaka i studenata nema predodžbu o tome čime će se baviti nakon završetka obrazovanja. Velik su interes pokazali za praksu ili honorarne poslove, ali ne i za volontiranje.