Otkriveno kako se živi u Hrvatskoj: Evo kakva nam je stvarnost

Autor: Dnevno.hr

Iako to građani zbog rasta cijena i nisu osjetili, plaće u Hrvatskoj neminovno rastu. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, ona je u prosječnoj neto svoti za rujan iznosila 1156 eura. To je u odnosu na rujan prošle godine nominalno više za 14,2 posto, ali zbog inflacije realni je rast svega sedam posto.

Statističari nam za prikaz životnog standarda nude i medijan. To je iznos koji raspolavlja populaciju na pola. Tako znamo da je u rujnu 50 posto zaposlenih u Hrvatskoj primilo manje od 998 eura neto plaće, a da je drugih 50 posto primilo više od tog iznosa.

Iako se ponekad barata i podacima o prosječnim plaćama po županijama, one i dalje ne prikazuju kolike plaće ljudi zaista primaju. Stoga je potrebno čitavu radnu populaciju statistički “rastaviti” na još manje skupine.

Važna podjela

Prva podjela bila bi na kvartile, odnosno na jednake četvrtine. Tako se može doznati kolike plaće primaju najslabije i najviše plaćene četvrtine radne populacije. Takva statistika pokazuje da najslabije plaćenih 25 posto radnika u Hrvatskoj prima neto plaću između 560 i 755 eura. Treba napomenuti kako je iznos od 560 eura trenutačna minimalna plaća. Može se, dakle, slobodno reći da svaki četvrti zaposleni u Hrvatskoj prima manje od 755 eura.

Druga četvrtina radnika prima plaću između 755 i 998 eura neto. Time se dolazi do medijana plaća u Hrvatskoj. Treća četvrtina radnika prima između 998 i 1337 eura neto plaće, dok posljednja četvrtina, odnosno 25 posto radnika koji imaju najviše plaće, svakog mjeseca dobije više od 1337 eura neto.









Realnija slika

Plaće se mogu prikazivati još detaljnije pomoću decila, odnosno dijeljenja populacije na jednake desetine. Tako najslabije plaćenih 10 posto radnika prima od 560 do 648 eura neto. Sljedeća desetina prima između 649 i 712 eura neto. Zatim dolazi 10 posto onih koji primaju između 713 i 800 eura. Može se reći da gotovo trećina radnika ima plaću manju od 801 eura.

Zatim slijede oni s plaćama od 801 do 895 eura, a potom i oni s plaćama od 896 do 998 eura, čime dolazimo do polovice radne populacije u Hrvatskoj. Zatim slijedi “desetina” s neto plaćama od 998 do 1113 eura, a potom i ona s plaćama od 1113 do 1255 eura. Time dolazimo do toga da malo više od dvije trećine zaposlenih prima plaću manju od 1256 eura.

Potom slijede oni s neto mjesečnim plaćama između 1256 i 1433 eura, što znači da svaka peta osoba prima više od 1433 eura mjesečno. Devetu desetinu čine radnici s plaćama od 1433 do 1765 eura, a najbolje su plaćeni oni koji primaju više od 1765 eura neto. Riječ je o svakoj desetoj zaposlenoj osobi u Hrvatskoj.









Ogromne razlike u djelatnostima

Za realniji prikaz plaća bitno je vidjeti i njihov prosjek po djelatnostima. Tako je najveća prosječna plaća od 1566 eura neto isplaćena u djelatnosti informacija i komunikacija. To je 35 posto, odnosno 410 eura više od nacionalnog prosjeka, ali je i 72 posto ili 656 eura više od prosječne plaće u najslabije plaćenoj djelatnosti (administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti), koja iznosi 910 eura. To je manje od nacionalnog medijana.

Među bolje plaćenijim djelatnostima su djelatnosti financija i osiguranja (1464 eura neto) i zdravstvena zaštita i socijalne skrbi (1443 eura). S druge strane, među lošije plaćenim djelatnostima su uslužne djelatnosti (955 eura) i građevinarstvo (959 eura).

U odnosu na rujan prošle godine, neto plaće su najviše rasle u djelatnostima zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (20 posto), zatim u javnoj upravi, obrani i obveznom socijalnom osiguranju (17,8 posto) te u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (16,8 posto).