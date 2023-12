Otkrio koliko zarađuje kao kuhar u Njemačkoj, mnogi će se iznenaditi: ‘Jako sam ambiciozan’

Kuhar Niklas (27) radi u jednom hotelu u Cuxhavenu u Donjoj Saskoj. Zadužen za priloge, povrće, juhe i vegetarijanska jela, a ovim je putem u ARD-ovoj seriji ‘Lohnt sich das’ (Isplati li se) otkrio kako u hotelu s pet zvjezdica mjesečno zarađuje 2.700 eura bruto.

“Moj posao kuhara je, rekao bih, vrlo stresan jer je psihički i fizički zahtjevan. Dakle, imate puno stresa i nosite dio posla sa sobom doma”, rekao je Niklas i naglasio kako se navikao na rad blagdanima. “Odmor mi više i nije nešto posebno”, rekao je kuhar koji unatoč tomu što uživa u svom poslu naglašava kako ima prostora za napredak, pogotovo kada je riječ o plaći.

“Puno toga se još mora dogoditi prije nego što budem zadovoljan, uključujući i plaću”, kazao je. Nicklas mjesečno prima 2.700 eura bruto, s prekovremenim satima penje se do 2.790 eura, što preračunato u neto prihod od 1.930 eura.

Situacija u Hrvatskoj

“Jako sam ambiciozan. Za mene uvijek postoji korak dalje”, rekao je i dodao da se ne oslanja na napojnice jer one variraju. Međutim, ističe kako je uvjeren da se njegov rad isplati i da ipak dobro zarađuje.

Za usporedbu, u rujnu je objavljeno kako primjerice u Koprivničko-križevačkoj županiji, brojni poslodavci su u potrazi za kuharima. Tako je koprivničko Ugostiteljstvo Zrinski tražilo pet kuhara, a nudili su početnu plaću od 910 eura bruto za četiri od tih radnih mjesta objavila je Danica.

Nadalje, više kuhara tražio je i lanac restorana Food avenue, koji svoje podružnice ima u shopping centrima u Zagrebu i drugim mjestima. Oni su tražili više kuhara za rad u smjenama od 6 do 14 i od 11 do 19 sati. Osnovna plaća za ove pozicije kreće se u rasponu od 836 do 915 eura neto, uz dodatke za rad nedjeljom i blagdanima.









Plaće u Istri

Ljetos se pak pisalo kako u restoranima i kafićima u Rovinju i u okolnim primorskim mjestima pretežno rade ljudi iz Srbije i Republike Srpske. Beograđanin, koji je želio ostati anoniman, više je od godinu dana radio u Puli, a ljetos je u Rovinju.

“U restoranu u Puli nije radio niti jedan Hrvat, a bilo je više od 40 zaposlenih. Samo su vlasnici lokala Hrvati, a sve ostalo su ljudi iz Beograda, Leskovca, Niša, Novog Sada… Hrvati odlaze raditi u Irsku, Njemačku i Austriju, rijetko tko je ostao ovdje. Još nisam doživio da mi netko od konobara iz kuhara kaže da je iz Rovinja”, rekao je za N1 Srbija. Prema njegovim riječima, vlasnici restorana u Istri za plaće samostalnih kuhara izdvajaju između 1800 i 2500 eura mjesečno, dok chefovi zarađuju od 3000 eura pa i više.

Austrija problemi

“Pomoćni radnici u kuhinji mogu zaraditi 1200-1300 eura, dok serviri imaju plaću 800-900 eura plus bakšiš koji je u prosjeku između oko 600 eura. Konobari uglavnom imaju plaću između 1000 i 1500 eura, ali kad se uračuna i bakšiš mogu zaraditi do 3000 eura mjesečno. Ako je lokal baš dobar, konobari mogu zaraditi i oko 4000 eura. Šankeri su plaćeni od 1300 do 1400 eura, a s bakšišem to bude oko 2000 eura mjesečno”, kazao je ovaj kuhar, dodajući da su svi radnici prijavljeni, ali da ne dobivaju svi cijelu plaću na račun.









Domaćim ugostiteljima, inače, najveći su problem inozemni poslodavci koji traže iskusne kuhare za rad na austrijskim skijalištima tijekom zimske sezone. Poslodavci u Austriji nude plaće od 2.000 do 2.400 eura neto, uz božićnicu i naknadu za godišnji odmor, uz besplatni smještaj i prehranu. Posao može biti sezonskog ili stalnog karaktera. Potrebno je radno iskustvo i znanje njemačkog ili engleskog jezika.