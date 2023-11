Otkrio kako svake godine uštedi 5.000 eura: ‘Koja je svrha tog načina života’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Kako uštedjeti i kupiti stan, pitanje je koje muči brojne naše građane. S istim problemom muče se i naši susjedi Srbi gdje su cijene nekretnina u posljednjih nekoliko godina kao i u Hrvatskoj postale nepriuštive običnim građanima na prosječnim plaćama.

Jedan Srbin je na srpskom Redditu za financije zamolio prisutne da kritiziraju njegove troškove i pomognu mu uštedjeti dovoljno novaca kako bi mogao sebi kupiti stan.





Odlazak vani jedino rješenje

“Želio bih da mi date komentar na moje troškove. Stan – 160 eura, računi – 120 eura, hrana – 220 eura, gorivo – 50 eura, ostali mjesečni troškovi – 50 eura.

Svaki mjesec uštedim oko 600 eura, samo što to onda moram potrošiti na ostale troškove kao što su servis auta plus registracija (600 eura) plus ako se nešto pokvari, godišnji odmor (trudim se da bude ispod 800 eura) i nepredviđeni troškovi. Na kraju nakon godine uštedim između 5.000 i 5.800 eura.

Je li to dobro i gdje bih još mogao rezati? Trudim se i smanjivao sam troškove za hranu, ali ne ide. Imam osjećaj da tapkam u mjestu jer mi tih 5.000 do 5.800 ništa ne znači ništa dok planiram kupiti stan. To je kao da čašom pokušavam isprazniti more… Baš frustrirajuće. Naravno, tražim i bolje plaćen posao, ali to je u zadnje vrijeme teško (IT) pa sve više razmišljam da odem u inozemstvo”, piše.

‘Razmišljaj kako povećati prihode’

Većina mu je savjetovala da je u njegovom slučaju bolje razmišljati kako da poveća prihode, umjesto da razmišlja kako smanjiti troškove.

“Ponekad se troškovi više ne mogu smanjiti, a to znači da moraš povećati prihode, nema drugog načina”., “Mislim da je bolje da razmišljaš kako povećati prihode, umjesto da razmišljaš kako smanjiti troškove”, “Uloži vrijeme u učenje i to će ti se isplatiti za nekoliko godina”, bili su neki od komentara.

“Bio sam u tvojoj situaciji kad sam počinjao karijeru i mogu ti reći da mi je jedino žao što nisam dao malo više novca za normalan stan. Iznajmljivao sam kuću. Da, lokacija je bila fenomenalna, ali da se vraćam u to vrijeme sigurno bih uzeo kvalitetan stan, jer je ova kuća bila jako nekvalitetna. Dao bih možda 150 eura više mjesečno (možda i ne toliko) ali živio bih kao čovjek. Za dvije godine to bi bilo 3.500 eura više, a danas mi 3.500 ne znači ništa”.

‘Prodaj auto i zaradi nešto’

Bilo je i onih koji su mu savjetovali kako može i nešto prodati i tako zaraditi koji euro.









“Jedino auto da prodaš. sve ostalo je već za minimalac. Mijenjaj ugovor za internet čim ti istekne. Prijeđi na drugi jer ćeš na godinu dana puno toga dobiti besplatno”.

“Koja je svrha tog asketskog načina života, uživati ​​sa 70 godina? Pronađi bolji posao ili započni vlastiti”, savjetovao mu je jedan Redditovac.

Na pitanje zašto jednostavno ne uzme kredit, kao i svi drugi, odgovorio je kako bi to rado napravio, ali ne može skupiti za učešće.









“Trenutno se stanovi prodaju za 2.000 eura po kvadratu pa na gore, što znači da mi za mali stan od 50 kvadrata treba 100 tisuća eura, što je učešće od 30 tisuća. Kada ću ja to skupiti? Dok ovim tempom skupim tih 30 tisuća eura, stanovi će biti 3.000 eura za kvadrat, a meni će trebati 50 tisuća eura za učešće. I tako se cijelo vrijeme vrtim u krug”.