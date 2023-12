Otkrila istinu o zemlji u koju se iseljava vojska Hrvata: ‘Svjedočila sam užasnim stvarima’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Anita Prka Đurašić rođena je u Njemačkoj, od oca političkog emigranta koji je kao vjernik i nonkonformist iz tadašnje Jugoslavije još 1958. zbog represije komunističkog režima otišao u Trst, odakle se kasnije preselio u Njemačku. Tamo je opet sreo Anitinu majku s kojom se ubrzo vjenčao i dobio Anitu i njezinu sestru.

Iako su živjeli daleko od Lijepe naše, Hrvatsku su uvijek zadržali u srcu te su se u njihovom domu uvijek mogli čuti pjesme Olivera Dragojevića, Mate Kovača, Vice Vukova. Nedjeljom se išlo na misu, a nakon toga na ručak koji je bio napravljen prema hrvatskim receptima, piše Dijaspora.hr. Kada je komunistički sistem pao, njezina se obitelj odlučila vratiti 1991. u domovinu.





‘Maštala sam o svojoj domovini’

“U našoj obitelji i domu oduvijek se njegovao hrvatski nacionalni identitet. Mi djeca odgojeni smo u tom duhu i upili smo to od najmanjih nogu. U domu je visjelo raspelo, od pokojne bake nekoliko pletenih torbica, vuzanaca i šalova. Govorili smo međusobno kod kuće hrvatskim jezikom, iako smo kao djeca većinu dana provodili u školi i u društvu govoreći njemačkim jezikom, što nam je često kvarilo hrvatski jezik”, priča Anita svoju priču.

Od majke je naučila prve hrvatske riječi i molitve. Otac im je često čitao tiskovine i knjige na hrvatskom jeziku. Anita kaže da je njezin otac svojim primjerom živio hrabrost i snagu, odvažnost u isticanju domoljublja i pod cijenu kazne, u najtežim okolnostima i neustrašivost u borbi za slobodu Hrvatske.

“Hrvatsku sam doživljavala i o njoj maštala s puno ljubavi i nostalgijom, budući da su moji roditelji tu ljubav prenijeli na nas. Znali smo maštati, sanjati o ljepotama Hrvatske, toplini, suncu, moru, želeći jednoga dana vratiti se i ostati zauvijek”, otkrila je za Dijasporu.hr.

Mržnja prema imigrantima

Nakon povratka u Hrvatsku, uspjeli su naći stan u Zagrebu gdje je Anita nastavila svoje školovanje. Objašnjava kako se u Hrvatsku nisu vratili smo zbog ljubavi prema domovini. Već od 1988. godine je rastom nezaposlenosti u Njemačkoj rasla i mržnja prema strancima. Bile su to godine vladavine kancelara Helmuta Kohla, pod čijom vladavinom je njemačko gospodarstvo doživljavalo rast, ali i zemlja bilježila najveći rast nezaposlenosti od 1982. godine. Dok je kompanijama dobit rasla, plaće radnika nisu ni približno toliko rasle što je dovelo do nezadovoljstva u njemačkom društvu.

“Sve mi se manje sviđalo ozračje mržnje prema strancima koje se ispoljavalo na različite načine, na radnim mjestima, u školama, no osobno ju nisam na vlastitoj koži osjećala budući da sam govorila njemački jezik posve tečno, bila dobro integrirana u društvo, školu, prijatelje, i doživljavali su me kao ‘domaću’. Naime, dok sam bila manja, preko dana sam bila kod njemačke tete čuvalice i njezine obitelji dok bi roditelji nakon posla došli po mene. Od njih sam naučila njemački jezik, točnost, preciznost i rano osamostaljenje u dječjoj dobi te niz vrijednosti koje su karakteristične za Njemačku. Ni moj pokojni otac koji je govorio odlično njemački jezik i bio vrlo cijenjen zbog marljivosti na poslu i od strane gazde, od radnika, ali i od Nijemaca, to nije toliko morao osjetiti. Ali se ksenofobija općenito sve više osjećala. Bilo je prirodno da nas je vukao povratak u domovinu, tamo gdje nisi tuđinac, nego svoj na svome”, naglasila je Anita.

Početak ostvarenja sna

Krajem osamdesetih među Hrvatima u toj zemlji osjećala se promjena. Na pitanje kako su se odlučili vratiti u najturbulentnijem razdoblju moderne hrvatske povijesti, Anita odgovara da su imali san da će Hrvatska prije ili kasnije biti slobodna.

“Malo nakon što smo se vratili majka i ja, počelo je s barikadama, dva tri mjeseca kasnije je započeo sam Domovinski rat! Nismo se kajali što smo došli, nego smo na to gledali kao na početak ostvarenja našega sna za slobodom Hrvatske!”, istaknula je Anita koja je u Zagrebu završila VII. gimnaziju te upisala Filozofski fakultet na kojem je studirala kroatistiku i germanistiku.









Poslije se udala za poduzetnika, također Hrvata koji se vratio iz Njemačke, a s kojim danas ima kćer i sina. Poslije je otvorila svoj privatni posao – obrt za poduku, prevođenje i savjetovanje u poslovanju Eurobiz Centar, a tijekom pandemije koronavirusa vodila je i svoju uživo emisiju Zov Domovine, na prvoj hrvatskoj online televiziji.

‘Ne vraćajte se u sanduku’

U vrijeme kad puno Hrvata opet ide u Njemačku trbuhom za kruhom, na pitanje razmišlja li o povratku u Njemačku poslužila se riječima blaženoga Alojzija Stepinca.

“Ja iz ove zemlje ne idem iako imam i dobivam primamljive ponude. Moja silna želja i moj san bila je Hrvatska, slobodna, samostalna i neovisna”, govori ova žena koja ističe kako je dobro upoznati druge zemlje i kulture, ali kako bi svim iseljenicima preporučila vratiti se u Hrvatsku.









“Imajte san, a to je povratak i bolja budućnost, kada ćete moći svoj know-how upotrijebiti u Hrvatskoj za napredak ovoga društva, kada ćete moći stečeno uživati u svojoj domovini gdje niste stranci ni tuđinci, ni vi, ni vaša obitelj, ni vaša djeca. I dođite za vremena, dok ste u snazi i zdravi, ne vraćajte se u sanduku ili pred smrt! Jer Hrvatska je vaša domovina i ona vas zove”, zaključila je Anita Prka Đurašić u razgovoru za Dijaporu.hr.