Otišla na ljetovanje u elitni hotel i ostala zgrožena: ‘Nikad u životu me nije bilo toliko sram’

“Ne samo da sam se svakog dana odmora stidjela, nego sam i prijatelje izbacila iz života”, rečenica je kojom je jedna žena iz malog grada blizu Krakova u Poljskoj započela svoju ispovijest o all inclusive odmoru. Uvijek je odlazila na odmor s cijelom obitelji, a kada je njezina kći napunila 18, sanjala je o ljetovanju koje će iskoristiti samo za sebe.

“Cijeli dan provodim s djecom. Mislim da nema ništa loše kad kažem da sam samo željela da se konačno malo odmorim od djece. Davno sam sebi obećala da ću, kada moja kći napuni 18 godina, otići sa svojim mužem na odmor i ležati pod palmama. Nisam željela štedjeti. Cijeli život sebi uskraćuješ nešto. Odlučila sam da će ovo biti odmor mog života. Moji prijatelji su se odmah uključili u temu, a pošto su dobili sina iste godine kad i mi kćer, također su rekli da je krajnje vrijeme da odemo negdje samo mi”, započela je žena.

“Dogovorili smo se da idemo u Egipat. Nitko se nije bunio. All inclusive je bio ključ cijelog putovanja. Moji prijatelji su već bili na sličnom putovanju i veoma su ga hvalili. ‘Ne morate ništa raditi, ležite cijeli dan i naručujete piće dok vam ne dosadi’, rečenica je koja je meni zvučala kao san”, ispričala je žena. Jedina stvar koju nije provjerila je ta da je osam sati bila udaljena od Gize, najvećeg turističkog centra Egipta. Ipak, odlučila je da joj to neće pokvariti putovanje.

Nije joj bilo lako

Pokušala uživati, ali nije išlo. “Svaku prepreku sam savladala s osmijehom, čak i kada se ispostavilo da je auto koji smo iznajmili na aerodromu imao pokvarenu klimu. Uostalom, rashlađivali bismo se u odmaralištu. Čim smo stigli, imala sam osmijeh od uha do uha. Hotel s četiri zvjezdice izgledao je baš kao na fotografijama – bazeni, prelijepe crvene zgrade, plavi suncobrani i opušteni ljudi. Potpuno sam zaboravila na sve kada sam vidjela luksuz u kojem ćemo uživati u naredne dvije tjedne”, istaknula je ona.

“Prva večer je bila zaista lijepa. Popili smo nekoliko pića, večerali i otišli ​​u krevet, umorni nakon puta. Ujutro smo se probudili prilično rano, nisam željela gubiti vrijeme. Nisam očekivala da će u 9:00 skoro sve ležaljke biti zauzete. Nije bilo ljudi na bazenima, ali je postavljenih ručnika bilo svuda. Ustajali su u zoru kako bi rezervirali svoje mjesto. Nakon doručka smo uspjeli pronaći mjesto, ali samo ona koja nitko nije htio, na vrelom suncu”, opisala je žena.

“Oko 11 sati moj prijatelj je ustao i najavio da ide po nešto za jelo. Smijali smo se i rekli da smo upravo doručkovali i da ne možemo ništa jesti po ovoj vrućini. Vratio se s novim pićem za cijelu ekipu. Bila sam malo iznenađena kada je ponovo ustao i vratio se s novim pićem. Na stolu je bilo desetak pića, a nas samo četvero”, opisala je žena.

Na večeri je sve eskaliralo

“Noćna mora je počela kada smo izašli na večeru. Kako to biva na ovakvim putovanjima, nismo mogli naručiti baš sve s menija, što se našem prijatelju nije svidjelo. Prva svađa s osobljem se završila. Bila sam malo iznenađena. Želio je baš šniclu, što nije bilo u našoj ponudi koja je obuhvaćala tjestenine, meso u umaku, pomfrit, piletinu, voće, slastice, što sve ne”, rekla je žena i dodala da je to bio trenutak u kojem je požalila što je rezervirala all inclusive hotel.

“Suprug i ja smo stidljivo počeli planirati što ćemo jesti svakog dana. Za stolom se, međutim, pokazalo da ništa nije dovoljno. Bolonjez tjestenina, škampi, pečeni krumpir, grčka salata… Ovako su izgledali tanjuri naših prijatelja. Odmah su najavili da će uzeti sve što mogu jer ‘to su i platili'”, rekla je žena i dodala da više nije željela sjediti s prijateljima.









Kada je pokušala ukazati da se ne treba tako ponašati, čula je samo da će “svakako sve biti potrošeno i da samo koriste svoje privilegije”. “Uvijek sam mislila da su priče o all inclusive putovanjima preuveličane, sve dok nisam vidjela svojim očima kako se ljudi guraju i trče dok ne padnu, popiju bezbroj pića i bukvalno prođu maraton kako bi zauzeli ležaljke u cik zore. Nisam imala pojma da će se sve ovako završiti. Osjećala sam se toliko odvratno zbog naših prijatelja. Ove godine planiram još jedno putovanje, ovaj put samo sa suprugom”, ispričala je ova zgrožena žena.