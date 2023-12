Otišao kod zubara po novu plombu i brzo požalio: Nećete vjerovati koju je cijenu platio

Autor: Dnevno.hr/I.J.

U Sjedinjenim Država čak sedam milijuna ljudi ima neku vrstu zdravstvenog duga, a najviše su pogođeni oni koji zarađuju između 50 i 100 tisuća eura. Među njima su i brojni imigranti s Balkana koji godišnje odmore često koriste kako bi u domovini obavili stomatološke i estetske zahvate i tako uštedjeli nekoliko desetaka tisuća eura.

Da visoke cijene ne znače uvijek i dobru uslugu, svjedoči i jedna objava na društvenoj mreži X na kojoj je jedan čovjek podijelio svoje iskustvo sa stomatolozima u američkoj Minnesoti.





Ispala mi plomba platio sam zubara u Minesoti 1956 dolara

Hiljadu devet stotina i pedeset šest dolara

To mi je zato što sam zezao gastarbajtere koji čim dođu na odmor idu kod zubara

Sledeći put kada budem dolazio u Srbiju prvo idem kod zubara pa kući

Ne moram ništa jesti 2 sata — Osoba sa interneta (@vlada_3maj) November 30, 2023

Prvo idem kod zubara pa kući

“Ispala mi je plomba, platio sam zubaru u Minnesoti 1956 dolara. Tisuću devetsto pedeset šest dolara! To je zato što sam se rugao gastarbajterima koji idu zubaru čim dođu na godišnji odmor. Drugi put čim dođem u Srbiju, idem prvo kod zubara pa kući. Ne moram ništa jesti dva sata”, napisao je o na društvenoj mreži X.

Da je još i dobro prošlo potvrdili su u komentarima korisnici ove mreže, koji su usporedili cijene i podijelili neka svoja iskustva.

“Mislim da u Srbiji da nema plombe skuplje od 40-50 eura, da ne kažem da je prosjek 25-30 eura“, “Za te novce si mogao doći u Srbiju, obaviti što treba i vidjeti rodbinu i prijatelje”, “Ovdje za 100 eura možeš promijeniti cijelu vilicu”, bili su neki od komentara ispod objave.

Otkazao osiguranje

“Platio sam neki dan 2600 dinara, 22 eura. Kad sam bio u SAD-u, našli smo kineskog zubara u Washingtonu, plomba mu je bila 60 dolara, pa nismo prošli tako loše kao vi.”









“Ja sam 2015. platio kartu od San Francisca do Beograda i nazad, popravio problematičan zub, a kad sam se vratio u San Francisco shvatio sam da će me to koštati dvostruko više od karte i zubara. A usluga je ista. Prije povratka otkazao sam svoje stomatološko osiguranje u SAD-u. Gluposti”, ispričali su svoja iskustva ostali korisnici ove mreže.

U Hrvatsku na pregled kod privatnika

Slična iskustva imamo i u Hrvatskoj gdje se procjenjuje da ima oko 200 tisuća ljudi koji već godinama ne žive u našoj zemlji ali zato u njoj imaju uredno zdravstveno osiguranje. Iako se uglavnom radi o pograničnim radnicima, ima i dosta onih koji već godinama ne žive u Hrvatskoj, ali se uredno dolaze liječiti u hrvatske bolnice.

“Dok sam živjela u Irskoj, znala sam ljude koji su redovito dolazili na stomatološke i specijalističke preglede u Hrvatskoj jer im je to bilo jeftinije. Ali ti ljudi nisu išli u državne bolnice, već bi sve obavili privatno u Hrvatskoj gdje su cijene puno jeftinije”, odala nam je čitateljica Ana.









​