Otišao iz Hrvatske zaraditi, ali povratak mu se još više isplatio: Više nema problema s novcem

Autor: Dnevno.hr/M.P,

Jedan mladi par iz Hrvatske svoju sreću sada će tražiti izvan domovine. Odluka nije pala lako, posla u struci za njih nije bilo, a kada i je, sve je to bilo honorarno. Detalje su otkrili u objavi na Redditu. Zajedno su od srednje škole, planiraju zaruke i vjenčanje kada uštede za svatove. Oboje su fakultetski obrazovani i žive skupa, no tvrde, jedva spajaju kraj s krajem.

“Prije sam pisao objavu o problemima zaposlenja u mojoj struci (rudarstvo) i ljudi su mi isto savjetovali da idem van jer ovdje imam male šanse za posao u struci, a cura je zapela na honoranim prevođenjima, zamjenama i davanju instrukcija. Ukratko, i ja i ona se mučimo i jedva vežemo kraj s krajem iako oboje radimo od jutra do sutra. Oboje se trudimo i više ne možemo. Troškovi i obveze na poslovima nam stalno rastu, a oboje imamo nikakve plaće i stalni pressing na poslu. Nedavno smo pričali kako bi bilo lijepo jedan dan imati djecu, no onda smo počeli razmišljati o troškovima i skužili da nemamo blage kako bi mi dijete financirali. Onda smo počeli ozbiljno pričati o odlasku van, jer ni ja ni ona ne možemo naći nekakav OK posao s OK plaćom, a djeca će koštati. Uskoro nam ističe godišnji najam stana pa smo se dogovorili da svako ide kod svojih doma (iz istog smo grada) i da štedimo pare pa probamo otići van, vjerojatno u Njemačku ili Austriju jer tamo oboje imamo rodbine. Evo, sretni smo zbog odluke, ali svejedno mi je takva muka što moramo ići van, ali realno nikakvu budućnost ovdje ne vidimo. Svi naši prijatelji, obitelj i uspomene su ovdje, i sad moramo ići zbog posla. Muka mi je zbog toga”, iskreno je rekao ovaj mladi Hrvat.

Otišao van, pa se vratio i odmah dobio posao

Ljudi u komentarima im poručuju, sretno i uvijek se mogu vratiti doma ako zagusti.

“Za osam sati si tamo, probaj i vidi. Ako ništa ne upadne lako se vratiti. Bar bude gu*ica puta vidjela. A ta nelagoda je kad god se neka promjena odvija i nije indikator da je ta odluka loša”, “Znam dosta ljudi koji su otišli ili sami ili s partnerom. Ne znam koje su planove imali, no svi su ostali vani, napravili familiju i žive prekrasne živote bez problema s novcem. Našli su sreću i ne misle se nikada vraćati. Jedan prijatelj se i vratio nakon dvije godine jer mu je bilo dosta svega, no tu je odmah našao posao jer sada vrijedi više. Želim reci da odete, kreneš polako, prođe jedan mjesec, dva, tri, četiri, pa jedna godina i vidiš kako se osjećate, jeste zadovoljni ili ne, uvijek se možeš vratiti. Ako ništa drugo imaš novog znanja, iskustva i proživio si nešto što ne bi nikada da nije ovakva situacija u državi”, poručuju im u komentarima.

Kažu, obitelj, prijatelji i dom će im nedostajati, no badava sve to ako moraš misliti kako ćeš odgajati dijete i hoće li svi zajedno biti sirotinja.

“Glavu gore, idi gdje će cijeniti tebe i curu i vaš rad. Želim vam sve najljepše i da se što prije uzmete i ostvarite kao roditelji tamo gdje možete uživati i ne misliti kako ćete kupiti kruh i platiti struju”.

‘Žao mi je samo što nisam otišao ranije’

Neki im savjetuju Austriju jer smatraju da Njemačka više nije ono što je bila. Napominju i da je važno s učenjem jezika početi što prije. Javili su se i oni koji su i sami otišli.









“Ja ću samo reći da mi je žao što nisam odselio bar deset godina ranije. No i ovako je ispalo dobro. Živimo dobro, djeca super. A nostalgija? Nisam je osjetio ni minute”, “Ne isplati se čekati doma. Stvarno. Potraži posao u Norveškoj, Kanadi, na Islandu. Znam, daleko je, ali nemoj čekati. Nije vrijedno ičega. S dvije plaće možeš živjeti bogovski, pogotovo ako znaš s novcem. Vani nema zamaranja time koji dućan radi nedjeljom nego ideš nekud na putovanje. Mora, bazeni, šume, gorje, ili uživanje doma. Hrvati se muče takvim glupostima da mi je jedino žao što nisam otišao prije. Nema tu kruha i budućnosti”, poručuju drugi korisnici Reddita ovom mladom paru.