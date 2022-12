OSTAT ĆEMO JAMAC ENERGETSKE SIGURNOSTI HRVATSKE: Marin Zovko, član Uprave Ine, posve otvoreno: ‘Udvostručili smo ulaganja i radimo sve da se smanji rizik od nestašice plina’

Autor: Dnevno.hr

Energetski šok, s kojim se Europa, pa tako i Hrvatska suočila početkom godine, osiguranjem plina za ovu zimu umanjio je oštricu, ali analitičari već najavljuju da će iduća sezona biti puno zahtjevnija. S članom Uprave Ine, Marinom Zovkom, koji je sudjelovao na konferenciji Eurotransformacija: Europa bez plina- Gospodarstvo u recesiji, razgovarali smo o investicijskim planovima Ine i projekcijama za energetskom tržište u srednjem roku.

*Energenti su za ovu sezonu grijanja osigurani, međutim što je sa sljedećom sezonom? U Europskoj uniji vlada snažna zabrinutost za stanje na tržištu energenata u Europi u 2023. godini?

– Hrvatska, kao i ostatak Europske unije, za ovu se ogrjevnu sezonu relativno dobra pripremila. Naše skladište plina u Okolima na vrijeme je popunjeno i ušli smo u fazu pražnjenja. Uz domaću proizvodnju koju osigurava INA te kapacitete na LNG terminalu mislim da bi ova ogrjevna sezona mogla proći bez većih izazova. Naravno da situacija u Ukrajini uvelike utječe na ono što nas čeka i zato vlada zabrinutost na tržištima Europske unije. Imamo iskustvo od ove godine, znamo što nas čeka te će Hrvatska, pa tako i INA, zasigurno raditi na tome da se smanji rizik nedostatka plina za sljedeću godinu. Ključni korak bit će ponovno punjenje skladišnih kapaciteta kako bismo bili dobro popunjeni prije zimske sezone 2023./2024. To vrijedi i za Hrvatsku i za ostatak EU. Promotrimo li i dalje od toga, odnosno što u sljedećim godinama Hrvatska može učiniti, a Vlada je već i najavila korake u tom smjeru, to je povećanje kapaciteta LNG-a, povećanje transportnih kapaciteta kako bismo i susjednim zemljama pomogli u smanjenju rizika te izgradnja novog vršnog skladišta u Hrvatskoj. Svakako treba dodati rast domaće proizvodnje, a INA poduzima sve kako bi se to i ostvarilo u što kraćem roku. Tijekom prvih devet mjeseci ove godine dvostruko smo više uložili u istraživanje i proizvodnju nafte i plina nego u cijeloj prošloj godini te smo zaista snažno okrenuti investiranju u projekte koji nam mogu jamčiti održivost poslovanja. Ono što je ključno naglasiti i vjerujem da potrošače najviše zanima jest da će INA i dalje ostati jamac sigurnosti opskrbe energentima.





*INA je najavila novi investicijski ciklus u plinske bušotine od dvije milijarde kuna… Koliko će to pomoći hrvatskoj energetskoj neovisnosti?

– Program razrade postojećih plinskih polja u Jadranu jedan je od najvećih investicijskih projekata Ine i hrvatskog gospodarstva općenito. Izradom novih bušotina i potencijalno novih platformi INA radi na osiguravanju novih količina plina, što će pozitivno utjecati na sigurnost opskrbe i cjelokupno gospodarstvo. Već se sada otprilike 30 posto ukupne hrvatske potražnje za plinom pokriva iz Ininih bušotina, a moguće je da taj udio u sljedećim godinama ponovno naraste na više od 40 posto. Kampanja na moru dosad je donijela rezultate s dvjema novim plinskim bušotinama puštenima u proizvodnju u ovoj godini, a u sljedećim godinama, ovisno o rezultatima kampanje, u proizvodnji bi trebalo biti i preostalih devet bušotina. Ne radi se samo na moru nego snažno ulažemo i na kopnu. Na našim koncesijama Drava-03, Sjeverozapadna Hrvatska-01 i Dinaridi-14 odrađeno je prikupljanje seizmičkih podataka. Nakon analize podataka počet će i izrada istražnih bušotina. Uz navedeno kontinuirano ulažemo u razradu postojećih polja jer nam je cilj iskoristiti preostale potencijale na tim poljima. I tu imamo dobre rezultate koji nam osiguravaju novu proizvodnju nafte i plina. Cilj svih tih naših nastojanja jest ublažiti prirodni pad proizvodnje plina koji je očekivan s obzirom na zreli portfelj.

*Usvojen je dodatni porez na dobit. Hoće li to ograničiti investicijske planove Ine?

– Činjenica je da se suočavamo s energetskom krizom te smo u Ini svjesni trenutačnih motiva na razini EU za dodatnim oporezivanjem dobiti, ali se isto tako nadamo da će to biti kratkotrajno. Porez na ekstraprofit, kao i svaki novi porez koji se uvodi, negativno utječe na financijsku poziciju i investicijski potencijal svakog subjekta, pa tako i nas. Kada govorimo o Ini, naš potencijal ostaje jednak, ali ipak s dozom opreza pratimo utjecaj vanjskog okruženja na naše poslovanje. U slučaju poremećaja ispitat ćemo profitabilnost svakog pojedinog planiranog ulaganja i odlučiti koji je najbolji put za nastavak investicija.

“Što očekujete od dogovora zemalja članica EU koje su se na kraju usuglasile o zamrzavanju cijena plina na europskoj razini?

– Početkom tjedna ministri energetike država članica EU dogovorili su mehanizam za ograničenje cijene plina koji se aktivira kada cijena dosegne 180 eura po megavatsatu i 35 eura više od referentne cijene LNG-ja u razdoblju od tri dana uzastopno. Prema najavama dogovoreni mehanizam trebao bi funkcionirati od 15. veljače. Načelno takva mjera može pridonijeti stabilizaciji cijena i spriječiti situacije kojima smo svjedočili krajem ljeta kada su cijene plina na burzama bile i do 350 eura po megavatsatu. Postoje još određene nepoznanice u predstavljenom rješenju i vjerujemo kako će vrlo brzo sve biti razjašnjeno da bi se mogle napraviti konkretne analize utjecaja takve odluke na naše poslovanje.









*Cijena nafte varira, ali čini se zasad da naftni šok ne trebamo očekivati… Ili?

Stanje na tržištima uistinu je neizvjesno, a previđanje kretanja cijena vrlo nezahvalno. Trenutačno svjedočimo padu cijena, što je uvelike potaknuto i najavama da svjetsko gospodarstvo ulazi u recesiju. Utjecala je svakako i odluka Europske unije da ograniči cijenu ruske nafte na 60 dolara po barelu. Ono što je važno u ovom trenutku u Hrvatskoj jest da derivata na tržištu ima dovoljno. INA je na Mediteranu ugovorila sve potrebne količine za predstojeće mjesece u kojima će trajati intenzivni radovi na projektu nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka. Prve količine derivata već su i dostavljene u naše skladišne kapacitete. Ovaj projekt važan je iz više aspekata – omogućit će veću konkurentnost i profitabilnost cjelokupnog rafinerijskog poslovanja Ine i ojačat će se kapacitet prerade i iskoristivost sirove nafte, što će povećati stabilnost energetske situacije na domaćem tržištu. Nadamo se da uskoro neće biti potrebe za regulacijom cijena derivata koja je na snazi u Hrvatskoj, kao i u većini drugih zemalja, te da ćemo se vratiti tržišnim načelima.