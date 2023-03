OSTALO JE JOŠ NEKOLIKO SATI ZA UPIS DRŽAVNIH OBVEZNICA! Upozorenje dok nije prekasno: ‘Bolje to, nego da dajete novac austrijskim i talijanskim bankama za nula kuna’

Autor: Ivana Jurišić

Ostalo je još nekoliko sati za upis državnih obveznica namijenjenih građanima. Sudeći prema interesu koji su građani pokazali za obveznice, izvjesno je da će država prikupiti puno više od planiranih milijardu eura.

Podsjetimo, minimalni ulog je 500 eura, a minimalna kamatna stopa koja će se obračunavati iznosi 3,25 posto godišnje. Dospijeće je za dvije godine. Obveznice možete kupiti još do 20 sati, a na najmanji mogući iznos od 500 eura moći ćete zaraditi 32,5 eura. Uplatite li 10 tisuća eura zarada raste na čak 650 eura. Iako je to puno manje od godišnje stope inflacije, još uvijek je više od kamatnih stopa na oročenu štednju koje se u većini kamata kreću do 0,02 posto.

Pitanje koje je posljednjih dana na pameti brojnih građana je uložiti ili ne u tzv. narodne obveznice. Ekonomist Željko Lovrinčević građanima objašnjava kako je ulaganje u obveznice manje zlo i opcija u kojoj će građani najmanje izgubiti.





“Možete nastaviti ulagati u nekretnine koje su već debelo precijenjene ili ostaviti novac inozemnim bankama za nula kuna”, kaže.

Bez posrednika između države i građana

Ističe kako su s aspekta makroekonomije ispunjeni svi preduvjeti za uspjeh državnih obveznica.

“Imamo ogromne viškove likvidnosti, država ima čime financirati cijeli projekt. Za građane je važno što se sada prvi put pojavljuje veza između građana i države bez posrednika. Kamatna stopa od 3,25 posto je tržišna kamatna stopa koju bi država i tako dobila. Nije to nikakva preferencijalna kamatna stopa, kao što se može čuti”, objašnjava.

Lovrinčević savjetuje građanima kojima bi novac koji žele uložiti u državne obveznice mogao zatrebati u sljedeće dvije godine neka ipak malo razmisle.

“Ako im hitno zatreba taj novac, onda će izgubiti na troškovima prodaje na sekundarnom tržištu. Ako znaju da im taj novac neće trebati u sljedeće dvije godine, onda je to najmanje loša opcija, u svakom slučaju bolja nego da ostave svoj novac talijanskim i austrijskim bankama za nula kuna”, zaključuje Lovrinčević.