Ostajemo bez domaće proizvodnje omiljene namirnice: ‘Dogodit će nam se isto što i s piletinom’

Autor: Ivana Jurišić

Hrvati, nakon Austrijanaca plaćaju druga najskuplja jaja u Europi. Građani u našoj zemlji jaja u prosjeku jaja plaćaju 25 posto više od drugih zemalja i samo jedan cent skuplje od Austrijanaca, čije su prosječne plaće i dva puta više nego one u Hrvatskoj. Na tržnici se cijene mogu kupiti za 3 do 3 i pol eura po kutiji, dok ćete ih u trgovini platiti od 2,45 do 3.50 ovisno o tome kupujete li jaja robne marke ili svježa jaja iz slobodnog uzgoja.

‘Pogledajte moje troškove’

“Ako mislite da su jaja sada skupa, onda znajte da će u budućnosti biti još i skuplja. Sve one koji misle da su jaja u Hrvatskoj skupa pozivam da pogledaju moje troškove. Zbog direktive Europske unije u zadnjih 10 godina podigli smo nove farme, kupili novu skupu opremu i sada se te opreme, za koju još nismo ni platili kredit, moramo rješavati i dizati nove kredite kako bismo kupili novu i dalje mogli prodavati jaja u EU”, govori naš sugovornik.

Žali se kako u starim članicama EU nitko u njegovom sektoru ne plaća kazne ako se ne drži direktiva, dok je u Hrvatskoj i drugim novim članicam situacija posve drugačija.

“Ove stare zemlje članice sve rade kako žele, za njih nema nikakvih penala, dok mi na istoku plaćamo ogromne kazne ako nešto nije u redu”, kaže.

Skupa investicija

“Novu investiciju bismo morati platiti 25 do 35 eura po kljunu, a ako imate 100 tisuća kokoši, to je investicija od 2,5 do 3,5 milijuna eura samo u opremu. Riječ je o jako skupoj investiciji, a mi smo ovisni o skupim cijenama inputa. Kukuruz, sojino zrmo i sačma još uvijek drže jako visoku cijenu, iako je cijena kukuruza nešto pala zbog rata u Ukrajini. Kao industrijski pogon plaćamo jako visoku cijenu struje što opet utječe na cijenu finalnog proizvoda. U posljednje dvije godine smo investirali 50 eura po kljunu. Kad se uz to doda i niska cijena otkupa, čudno je da cijena jaja nije još i skuplja”, kaže.

Dok je Hrvatska čak i za vrijeme Domovinskog rata bila samodostatna u jajima, sada se situacija polako mijenja.

Niska otkupna cijena

“Zbog visokih troškova proizvodnje i niske otkupne cijene, sve više proizvođača napušta ovaj posao. Dogoditi će nam se ista stvar koja nam se dogodila s piletinom. Dolaziti će nam jaja iz Tajlanda, Brazila, isto kao što nam sada dolazi i pileće meso.

Od tvrtki se traže ogromne investicije. Da bi ušle u investiciju i dobile kredit od banke, moraju biti likvidne. I onda moraju ići u novi ciklus investicija, ali ne mogu. U takvoj atmoferi, normalno je da se bilježi pad proizvodnje. To je neminovno, samo je pitanje u kojem postotku će se to dogoditi”, zaključuje.