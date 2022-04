OSNOVAN KRIZNI TIM, PALA ODLUKA KOJA SE TIČE SVIH NAS: Država preuzima stvar u svoje ruke, opskrba plinom više nije pod upitnikom

Ministar gospodarstva i zaštite okoliša Tomislav Ćorić prije nekoliko dana donio je odluku kojom se državi omogućuje punjenje jedinog hrvatskog podzemnog skladišta plina Okoli ako to ne učine zakupci. Zbog visoke cijene plina mnogi to sada odbijaju učiniti, zbog čega bi se Hrvatska od jeseni mogla naći u ozbiljnim problemima. Naime, u normalnim vremenima zakupci plin utiskuju u razdoblju nižih tržišnih cijena plina tj. izvan zimske sezone grijanja, a prodaju ga skuplje u sezoni, pri čemu na razlici u cijeni podmiruju trošak skladištenja. Zbog rekordno visokih cijena plina, zakupci to još nisu počeli raditi iako je skladišta 100 posto zakupljeno.

Odluka o proglašavanju ranog upozorenja vezanog uz razinu kriznih stanja zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske u ponedjeljak je objavljena u Narodnim novinama i danas je stupila na snagu.

“Ovom Odlukom proglašava se rano upozorenja vezano uz razine kriznog stanja zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske, s obzirom na postojanje konkretne, ozbiljne i pouzdane informacije da bi mogao nastupiti događaj koji može rezultirati značajnim pogoršanjem stanja opskrbe i koji može izazvati aktiviranje razine uzbunjivanja ili razine izvanrednog stanja”, piše u Narodnim novinama.

Kapaciteti se moraju zakupiti

Iz Ministarstva gospodarstva i zaštite okoliša kažu kako je zbog ruske invazije na Ukrajinu, osnovan krizni tim za praćenje sigurnosti opskrbe plinom, a odluka je donesena na temelju Plana intervencije u cilju pravovremenog odgovora na potencijalne poremećaje u opskrbi plinom.

Krizni tim je naredio da se skladišni kapaciteti moraju zapuniti sukladno krivulji punjenja do razine minimalne zapunjenosti skladišta PSP Okoli od 90 posto na početku ogrjevne sezone, do 1. studenog 2022. godine. Tvrtke koje su zakupile kapacitet u podzemnom skladištu plina Okoli dužne su ugovorene kapacitete zapuniti tako da do 1. kolovoza imaju popunjeno 63 posto kapaciteta, do 1. rujna 68 posto, 1. listopada 74 posto i do 1. studenog 90 posto kapaciteta.

U slučaju da ti isti zakupci ne planiraju koristiti zakupljene kapacitete, u roku od sedam dana od dana zaprimanja odluke o ranom upozorenju trebaju obavijestiti Ministarstvo, čime gube pravo skladištenja plina u PSP Okoli te će otpustiti zakupljene kapacitete u korist formiranja strateških rezervi plina.​