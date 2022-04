OSIJEK JE ZELENE BOJE Četiri reciklažna dvorišta i osviještenost građana daju fascinantne rezultate

Autor: Dnevno.hr

Istok Hrvatske, točnije Osijek, ozbiljno se zazelenio i svojim ponašanjem postao primjer ostalim stanovnicima države. Osječani su pokazali da ekologija nije nešto o čemu samo čitaju ili gledaju dokumentarce, pokazali su da je to način života na koji žive djeca, tinejdžeri, odrasli građani i umirovljenici. Pokazali su da to nije obaveza na koju se trebaju nagovarati, nego odgovorno ponašanje zbog kojeg je život itekako kvalitetniji, zdraviji i ljepši.

Tako Osijek na području grada ima četiri reciklažna dvorišta. Retfala, Donji grad, Jug II i Gornji grad mjesta su gdje građani, potpuno besplatno, mogu odlagati čak 51 vrsta otpada, uključujući i onaj opasan za okoliš. Nema sumnje da je Osijek uz jedno mobilno reciklažno dvorište i ono za građevinski otpad koje se gradi u Sarvašu, te uz kompostanu i odvajanje otpada na kućnome pragu, itekako ekološki osviješten. To je potvrdila i nagrada Eco city za 2021. godinu, koja nagrađuje najbolja rješenja u razvijanju zelenih politika.

Otvoreno četvrto reciklažno dvorište

Otvorenju zadnjeg, četvrtog reciklažnog dvorišta, nazočio je politički vrh Slavonije, osječki gradonačelnik Ivan Radić i ministar gospodarstva i održivoga razvoja Tomislav Ćorić. Otvorenju su nazočili i državna tajnica Nataša Mikuš Žigman, zamjenik župana Osječko-baranjske županije Mato Lukić, načelnica Sektora za zaštitu okoliša iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Aleksandra Čilić, te direktor osječke komunalne tvrtke Unikom Igor Pandžić.

‘Izgradnjom ovog reciklažnog dvorišta Grad Osijek ispunjava svoju zakonsku obvezu o četiri reciklažna dvorišta. Vrijednost investicije je 5,1 milijuna kuna, od čega je 85 posto iznosa sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda’, rekao je tada gradonačelnik Ivan Radić.

Dodao je i kako sve višestambene zgrade u Osijeku imaju mogućnost odvajanja otpada na svome pragu, a tu mogućnost imaju i sve kuće, s obzirom na podijeljeni spremnici za biootpad i plastiku kućanstvima.

Više od 100.000 posjeta

Zbog navedenih činjenica, Osijek je jedini od velikih hrvatskih gradova koji nije morao plaćati penale za otpad u 2020. godini, a reciklažna dvorišta u prošloj godini zabilježila su više od 100.000 posjeta. To posebno veseli Tatjanu Elez, voditeljicu komunikacija Unikoma, koja je otkrila formulu uspjeha.

‘Izuzetno nam je drago da smo došli do ovog stadija, ali to naravno nije išlo preko noći, ništa što želimo postići ovako veliko ne ide preko noći. Prije nekih dvadesetak godina krenuli smo s edukacijom, po vrtićima i osnovnim školama, i kad pogledate unatrag, sada prošao jedan velik broj godina i ta djeca su sada odrasli ljudi koji imaju usađene navike odvajanja otpada. Njima je to posve normalna stvar i kako su oni naučili, tako i dan danas rade i uče svoju djecu. Mi sustavno provodimo tu edukaciju i vidimo da to ima odjeka. Nema smisla kažnjavati ljude, nema potrebe, jer ako se krene edukacijom, rezultati neće izostati, što Osijek pokazuje!’, dodaje Tatjana. Osvrnula se i na problem, koji također zahvaljujući edukaciji, sve više blijedi.





Divljni deponiji polako postaju dio povijesti

‘Sve je manje i manje divljih deponija, imamo tu i tamo nekoliko lokacija gdje se nepravilno odlaže otpad. Prije je toga bilo puno više, a danas itekako manje. Iako, mi se čudimo i pitamo zašto se to uopće događa, jer građani imaju mogućnost odložiti sve vrste otpada, potpuno besplatno. Nema opravdanja za odlaganjem otpada u prirodi, ne treba ni naglašavati koliko to škodi nama, prirodi, budućnosti, vizuri grada i koliko je ekološki neprihvatljivo’, zaključila je Tatjana iz Unikoma, koja zajedno s ostalih 400-tinjak zaposlenika ovog gradskog poduzeća omogućuje građankama i građanima Osijeka da dobrim sustavom gospodarenja otpada, postižu bolju kvalitetu života.

Reciklažna dvorišta mogu koristiti samo korisnici u kućanstvu. Ulazi se usključivo putem magnetskih kartica koje su podijeljenje korisnicima, i koje bilježe evidenciju. Karticama se doskočilo dolasku građana iz obližnjih gradova, jer sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom, jer otpad na četiri osječka reciklažna dvorište mogu dovoziti samo građani s prebivalištem u Osijeku. A njih je mjesečno oko 10 000, što je itekako broj za pohvalu i za primjer ostalima.