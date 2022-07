OPREZ, POVLAČE SE DVA PROIZVODA! Provjerite svoje police: U jednom se krije opasnost za alergičare, u drugom pesticid

Autor: L.B.

Zbog utvrđenog 2-klor – etanola Državni inspektorat RH izvijestio je u srijedu o opozivu dvije vrste Lucky Me Instant rezanaca tajlandskog proizvođača, dok je zbog neoznačavanja alergena na proizvodu opozvao Vrhnje za šlag Hulala Classic.

Radi se o proizvodima Instant rezanci, Lucky Me Noodle Beef Mami, 55g, upotrijebiti do 09.09.2022. i Instant rezanci, Lucky Me Pancit Canton Kalamansi, 60g, upotrijebiti do 08.09.2022.. Proizvođač je Monde Nissin Co., LTD., Tajland, dobavljač, UNIONTRADE S.p.A., Peschiera, Italija, a stavlja na tržište: LITTLE MANILA j.d.o.o., Zagreb.

Državni inspektorat upozorio je i kako je opozvao Vrhnje za šlag Hulala Classic 1L, (HULALA PRISTINE WHIPPING CLASSIC 1000ml, 2150GS7999901) lot brojeva L22073B, L22074B, zbog neoznačenog alergena u tragovima – kikiriki.





S obzirom da na proizvodu nije označen taj alergen u tragovima proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača, dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja. Proizvođač je IFFCO Italia srl, Italija, a na tržište stavlja VELVET INGREDIENTS d.o.o., Fažana.