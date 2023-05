ONI SU DOKAZ KOLIKO BRZO HRVATSKA GUBI ZNANJE! Bili su među tri u svijetu, na što su sada spali: ‘Na zgarištu ‘palog diva’ jedino se vide apartmani’

Autor: Ratko Bošković/7dnevno

Među zagrebačkim stručnjacima za elektrotehniku pronijela se ovih dana informac koija kako zagrebačka tvornica RIZ Odašiljači traži kvalificirane inženjere i okuplja tim za pokretanje proizvodnje. U kratkom telefonskom razgovoru direktor RIZ Odašiljača Darko Šket to nam je i potvrdio, dodavši kako to zapravo i nije nešto novo s obzirom na to da je sanacijskim stečajnim planom iz 2019., koji je potvrdio Trgovački sud u Bjelovaru i koji je prihvatila i zagrebačka Gradska skupština, nakon dokapitalizacije i namirenja vjerovnika bio predviđen nastavak poslovanja tog trgovačkog društva.

Više od toga Šket nije htio reći dok ne dobije dopuštenje novih vlasnika RIZ Odašiljača, društava s ograničenom odgovornošću za građenje i trgovinu VMD Standard i Ivamil, a ishod toga ne znamo jer se prestao javljati na telefon.

No vijest da RIZ Odašiljači nastavljaju proizvodnju, barem ako je riječ opet o radijskim odašiljačima, za Hrvatsku je apsolutno senzacionalna. Jer, dok nisu otišli u stečaj, Odašiljači nekadašnjega RIZ-a bili su jedna od samo tri takve tvornice na svijetu, s najsofisticiranijom vlastitom tehnologijom i stotinama zadovoljnih kupaca po cijelome planetu.





Tehnološka tragedija

Njihov stečaj prije tri godine bio je najveća hrvatska tehnološka tragedija, pravi tehnocid, najbolnija ilustracija opće hrvatske deindustrijalizacije i najdramatičniji dokaz kako se tehnološko znanje nacije brzo i lako može izgubiti.

Ali, ne samo to. Hrvatska je s propašću RIZ Odašiljača ostala bez strateški važnog proizvođača kritične infrastrukture, jedine koja u slučaju neke velike katastrofe može građanima pouzdano i sigurno prenijeti upute države kako će se ponašati, a izgubila je i važan dio obrambene sposobnosti, tvornicu vitalno važne komunikacijske opreme za vojsku, policiju i druge slične službe.

Ako taj gubitak ne bi bio bespovratan, bilo bi to nešto zaista izvanredno. Ali, je li takvo dizanje iz pepela zaista moguće ili je njegova najava u sanacijskom stečajnom planu samo smokvin list da javnost lakše probavi pretvaranje jedne prevažne tvornice u stambeno-poslovni blok, svjetski avangardne tehnološke industrije u banalni nekretninski biznis?

Tada dioničko društvo listano na Zagrebačkoj burzi, kojemu je s 55,05 posto dionica većinski vlasnik bila hrvatska država (a u njezino ime CERP, Centar za restrukturiranje i prodaju), za stečaj je u ožujku 2019. prijavila Financijska agencija – Fina. U tom trenutku RIZ Odašiljači imali su evidentirane neizvršene naloge za plaćanje neprekidno dulje od 120 dana, u ukupnom iznosu od 9,1 milijun kuna, danas bi to bilo 1,2 milijuna eura.

U prethodnoj, 2018., poduzeće je poslovalo s gubitkom od 9,76 milijuna kuna, dok je još godinu prije gubitak bio 4,6 milijuna kuna. Ukupni su prihodi RIZ Odašiljača 2018. godine iznosili 41,2 milijuna kuna, a ukupni rashodi 51,05 milijuna kuna. U četvrtom kvartalu te godine, navela je Fina u svojoj prijavi, a mediji su prenijeli, “tvrtka je imala poteškoća s likvidnošću zbog prolongiranja isporuka na programu odašiljača, uslijed poteškoća pri nabavci komponenata u rokovima zadanima po projektima”.

Zaključana vrata

U stečaj su RIZ Odašiljači povukli svojih 107 zaposlenih, ali u očaj su bacili i stotinjak kooperanata iz cijele Hrvatske. Kako se to Republici Hrvatskoj moglo dogoditi? Kako se to smjelo dogoditi? Zbog samo milijun eura!?









Danas je zgrada Tvornice odašiljača u Božidarevićevoj ulici u Zagrebu prazna, napuštena, prepuštena smeću. Na webu postoji stranica tvrtke i na njoj telefonski broj za kontakte, ali se na njega nitko ne odaziva. U labirintu mračnih hodnika i uredskih soba jedva smo pronašli jednog usamljenog zaposlenika koji se grijao električnom grijalicom s tri spirale. Po zidovima nakrivljeno, prepuštene nebrizi, vise fotografije iz slavne prošlosti. A ona je istinski bila nevjerojatna.

Evo samo jednog primjera. “RIZ je u Libiji postao najveći jugoslavenski izvođač investicijskih radova i najviše tehnologije, koji će integrirati njemačku i američku tehnologiju i postati jedna od najjačih firmi na svjetskom tržištu u području odašiljača najveće snage za srednjovalno područje. Kad sam 1982. odlazio iz RIZ-a, tvornica odašiljača isporučila je Iraku odašiljače za ometanje montirane u podzemnim objektima s teleskopskim antenama. Također, Iraku su isporučeni odašiljači kao pokretne jedinice montirane na posebnim kamionima. Na taj način RIZ je stekao velik renome u Iraku i preuzeo poslove od Brown Boverija.”

Da ne bi sve ostalo na Libiji i Iraku, recimo da su RIZ Odašiljači do 2005. godine, prema tablicama u Kuljiševoj knjizi, proizveli, isporučili i pustili u rad najmanje 50 stacionarnih i pokretnih radijskih odašiljača i u Hrvatskoj (za HRT), Siriji, Indiji, Jemenu, Maroku, Srbiji, Somaliji, Alžiru, Sloveniji, BiH, Jordanu, Crnoj Gori, U. A. Emiratima, Pakistanu, Zairu, Njemačkoj, Tajvanu, Etiopiji, Saudijskoj Arabiji, Bangladešu, Sudanu, Makedoniji, Tunisu, Omanu, Nigeriji, Zairu, Beninu, Sri Lanki…









Pretekli Amerikance

Bio je to rezultat rada brojnih RIZ-ovih inženjera i majstora, ali ponajprije jednog čovjeka, Branka Tkalčevića, genijalnog konstruktora radiodifuznih odašiljača i nevjerojatno spretnog i sposobnog biznismena. “Ne znam tko bi u Hrvatskoj mogao pokazati osobno realizirane projekte u svijetu kao Branko Tkalčević”, piše bivši glavni direktor nekadašnjeg RIZ-a. “Opisujući taksativno odašiljače koje je RIZ posijao po svijetu, mogao sam pored svakog odašiljača napisati: konstrukciju, razvoj, instalaciju na terenu, kao i puštanje u pogon izveo Branko Tkalčević. … Ali to nije ni izdaleka cijela priča. Branko je prije realizacije gola djelovao, organizacijski, tehnički, poslovno, od Europe, Afrike, SAD-a, Arabije, Indije, putujući stalno, avionima prelazeći desetke tisuća kilometara. Bio je neumoran. Njemu otići u Kaliforniju bilo je kao da ide do Ljubljane. Velike zasluge stekao je i vrlo rafiniranim njegovanjem odnosa s republičkim RTV kućama, od Ljubljane do Sarajeva i Beograda, pa i Zagreba.”

Može li danas itko u samostalnoj Hrvatskoj i Zagrebu sebi predočiti da je – nakon što je Tvornica odašiljača sklopila ugovore za isporuku odašiljača Kini – RIZ u Božidarevićevoj ulici osobno posjetio i sam predsjednik Narodne Republike Kine Hua Guo Feng i tom prilikom generalnom direktoru Kuljišu poklonio dvije lijepe male vaze?

No, “kad biste na Elektrotehničkom fakultetu pitali kojih je pet znanstvenika, profesora, inženjera, direktora najviše zadužilo ovu zemlju Hrvatsku, nisam uvjeren da bi se netko sjetio Branka Tkalčevića. Njega su uvijek pratile nekakve primjedbe, kao on nije završio fakultet, on radi za Siemens, samovoljan je diktator i slično.”

Povijest nezainteresiranosti hrvatskog državnog vrha za radioelektroniku izuzetno je bogata i seže daleko u jednopartijski i samoupravni sustav. Uzaludno će netko na karti Zagreba tražiti Ulicu ili Trg Branka Tkalčevića.

Nema nagrade

“Izvan RIZ-a ni na razini grada ni Republike nikad nije dobio nikakvo značajno priznanje. Bukvalno ništa! Vrhunsko djelo u svjetskim razmjerima, NIKAKVE NAGRADE, ni bilo kakvo društveno priznanje. Ime Branka Tkalčevića i u Tvornici odašiljača praktički je izbrisano i iz dokumenata koji opisuju nastanak tvornice, a trebala mu je biti postavljena bista ili makar počasna ploča…”, zaključuje Mirko Kuljiš.

Potkraj 1980-ih Tkalčević je otišao u mirovinu i odselio se u Sjedinjene Države k sinu. Upravljanje RIZ Odašiljačima preuzeo je njegov dotadašnji pomoćnik, ekonomist Milić Bijelić, a razdoblje do raspada Jugoslavije obilježila je duboka kriza, inflacija i hiperinflacija, što je posebno pogađalo pretežne izvoznike. No tvornica je ostala likvidna, nikad nije bila blokirana, plaće nikada nisu kasnile i bile su natprosječne. Ali, došla je tranzicija, pretvorba pa privatizacija. Za kupnju tvornice nadmetali su se Branko Tkalčević i grupa inženjera okupljena oko Darka Cvjetka, također vrhunskog stručnjaka za odašiljače, koja ju je na kraju i preuzela. No država je tada RIZ Odašiljače dokapitalizirala sa 17 milijuna dolara naknadno pristiglih iz Iraka i tako je ponovno podržavila, odnosno nacionalizirala.

U svom intervjuu iz prosinca 2013. Milić Bijelić, direktor RIZ Odašiljača od 1986. do 1990., ustvrdio da je Darko Cvjetko “išao na to da se ne dobije niti jedan ugovor, nego da se ide prema likvidaciji” tvornice. Čini se da su nekretninski interesi i planovi vrlo brzo nakon pretvorbe počeli istiskivati proizvodnju i plasman odašiljača. Tako su Odašiljači od RIZ-a u raspadanju kupili propalu Tvornicu elemenata s njezinom atraktivnom zgradom, zatim Tvornicu mehaničkih dijelova, “a prema nekim podacima” i tvorničku halu pogona Tvornice telekomunikacijskih uređaja u Slunju. Kupili su i u Gorici veliki prostor na koji se planiralo premjestiti proizvodnju iz Božidarevićeve.

Novi kadrovi

Kao direktor, već je Darko Cvjetko imao ideju da se sadašnja tvornica premjesti na spomenutu lokaciju i da zajedno s tvrtkom Dalekovod izgradi veliki poslovno-stambeni centar na lokaciji u Božidarevićevoj, “međutim, to nije prošlo”.

Nakon renacionalizacije s iračkih 17 milijuna dolara i odbijanja da novoemitirane dionice proda njihovim zaposlenicima, država – točnije Radimir Čačić, prvi potpredsjednik Vlade Zorana Milanovića – RIZ Odašiljačima postavila je svoju upravu s ljudima od njezina povjerenja, kojima je najpreči zadatak bio da otkriju kamo je nestao novac zarađen prije privatizacije, navodno je bilo riječi o 150 milijuna kuna, i da po svijetu, na nekim bankovnim računima, nađu ostatke novca koje je navodno zaradio i sklonio još Branko Tkalčević. Bankrot je, međutim, bio brži. Iz stečaja su RIZ Odašiljači izašli s novim vlasnicima, dvjema nekretninskim tvrtkama. Može li u njihovo ime i za njihov račun obnoviti proizvodnju odašiljača Darko Šket, poznati stečajni upravitelj, koji je reputaciju stekao vođenjem stečaja trgovačkog lanca Pevec?

To je, naravno, iluzija. Vremena su se za radijske odašiljače drastično promijenila u odnosu na osamdesete godine prošlog stoljeća. Nema više nesvrstanih, nema moćnih jugoslavenskih vanjskotrgovinskih organizacija preko kojih se izvoz odašiljača velikim dijelom odvijao, nema Vojnog servisa JNA. Nekadašnji vrhunski, iskusni i talentirani inženjeri RIZ-ovih Odašiljača, učenici i suradnici Branka Tkalčevića, baš kao i njihovi vrhunski majstori, raštrkali su se po zemlji i svijetu, otišli u mirovinu, pomrli.

Stotine kooperanata koji su zapravo s vlastitim iskusnim inženjerima proizvodili dijelove odašiljača koji su se u RIZ-u sklapali ugasile su se. Uostalom, ako bi neki inženjeri zaista željeli u Hrvatskoj opet proizvoditi i po svijetu prodavati, instalirati i održavati radijske odašiljače, za to im ne trebaju autsajder Darko Šket i ruinirane prostorije ostataka RIZ-ovih Odašiljača.

Propuštene šanse

I tehnologija se stubokom promijenila, danas civilne radijske programe, uz kratkovalne stacionarne odašiljače, prenosi i internet, bilo sa zemaljskih, bilo sa satelitskih ćelija. No potreba za radiodifuznim odašiljačima nije posve nestala, ali se svela na vrlo specifične i male tržišne niše. Pokrenuti projektiranje i proizvodnju samo za njih zahtijevalo bi snažnu, istinsku i iskrenu posvećenost hrvatske države, ovoga puta uz pomoć i potporu Europske unije. Za neoliberalni koncept suvremene hrvatske ekonomske politike takvo što bilo bi posve neprihvatljivo. Stoga zaboravimo zauvijek elektroniku i posvetimo se onomu što je na zgarištu nekadašnjeg RIZ-a jedino realno, apartmanima.