Omiljeni zagrebački kvart brzo gubi na popularnosti: ‘Da mi je bar ovo netko rekao prije kupovine’

Sve više automobila na cestama znači i sve manje slobodnih parkirnih mjesta ispred zgrada. Nije nikakvo čudo što se sve više ljudi odlučuje unajmiti garažu kako bi sebi uštedili tih pola sata, ponekad čak i sat, koje bi nakon posla inače proveli tražeći slobodno parkirno mjesto. Cijene garaža za iznajmljivanje ponekada dosežu basnoslovne iznose, ovisno o kvartu i gradu u kojem se nalaze. Jedna Hrvatica je na hrvatskom Redditu postavila pitanje za koliko bi iznajmila garažu od 16 m2.

"Radi se o zatvorenoj garaži u jednom dosta naseljenom obiteljskom kvartu gdje ako dođeš nakon 15, 15.30, možeš se pomiriti s time da nećeš naći parking u blizini. Cijene po raznim kvartovima se kreću od 100-250 eura mjesečno. Nisam našla niti jedan oglas prodaje/najma za taj kvart što mi pokazuje da je možda veća vrijednost i potražnja. Za koliko bi iznajmili i eventualno prodali", stoji u pitanju.





‘Neće ljudi toliko platiti za garažu’

Redditovka je napomenula da je riječ o garaži u Zagrebu, kvart Špansko Oranice, najvjerojatnije iz 2006. godine, a koja se nalazi ispod stambene zgrade. Ulaz u objekt je zatvoren vratima koja su na struju, dok je garažno mjesto zatvoreno vratima koja nisu na struju. Odmah su joj se javili brojni korisnici sa svojim procjenama.

“Pa oko 100 eura, možda malo više. Odnosno 150 na oglas pa će ti spustiti cijenu u pregovorima. Ako želiš prodati, onda nekih 20 ili 25 tisuća eura za prodaju”.

“Najam 50 do 70 eura mjesečno, prodati za 10 do 15 tisuća eura. Mislim da je to realna cijena. 100-250 eura je puno previše za mjesec dana garaže”.

“Najam 50-70 eura mjesečno. Ekipa u Dubravi iznajmljuje parking mjesto za +55 eura mjesečno u kvartu koji nema toliko problema sa parkingom. Garaža sa ograničenim pristupom na zapadu grada dođe puno više nego 50-70 eura mjesečno”.

"Pa ne znam, ali mislim da neće ljudi plaćat 10 eura/m2 ili više za garažu. Pa toliko najam stana košta. Mislim da ljudi koji imaju love da bi to platili već imaju svoju garažu. Ako uspije iznajmiti za više od 100 eura mjesečno svaka čast".









Mora kružiti 40 minuta oko zgrade

Bilo je i onih koji su komentirali kako je kupnja stana bez garaže i parkirnog mjesta jedna od najvećih grešaka koje možete napraviti u životu.

“Pitanje je imaju li zgrade svoju garažu, a ako se ne varam, dosta njih na zapadu nema. Kolega sa posla mi živi na zapadu grada. I priča mi kako se zeznuo sa kupovinom stana na tom dijelu grada jer svaki put kad dođe doma s posla, mora kružiti 30-40min kako bi našao parking. Nije bio svjestan da će parking biti toliki problem. A imaš podosta zgrada koje nemaju garažu. Rekao je da bi iznajmio garažu za 10o eura kad bi bila neka u blizini. Što želim reći, ljudi nekad budu očajni, radije bi dali novce nego se zezali i gubili živce i vrijeme. Pogotovo ekipa iz kvartova na zapadu ili Trešnjevke”.

"Slažem se, ali kako kažeš 100 eura bi platio. To bi i meni bio plafon. 250 eura nikad ne bih dao, iskreno radije bih kružio 45 min".









“Parking je zaista katastrofalan. Kružiš po kvartu u nadi da će netko izaći, iako većina ljudi kad dođe s posla više nigdje ne ide. Uvijek je bila fora “ne mogu te vozit, taman sam našla parking”. Razumijem da je 150-200 eura previše, ali nekome tko dobro zarađuje i može si priuštiti taj luksuz da zna da ga čeka mjesto bi bilo ok. Pogotovo ako ima dobar auto, zatvorena zaštićena garaža je idealna za sigurnost”, napisao je jedan korisnik.