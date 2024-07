Omiljeni Bandićev biznismen planira nova ulaganja u Hrvatsku: Već je preuzeo moćnu tvrtku

Autor: M.D.

Mohamed Alabbar, osnivač i predsjednik grupacije Eagle Hills, nastavlja s ulaganjima u hrvatski turizam. Nakon što je potkraj prošle godine njegova hotelijerska grupa Bluesun preuzela Sunčani Hvar, ovaj Arapin nastavlja s investicijama. Dok čeka mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja o tome smiju li se spojiti tvrtke Eagle Hills, Sunčani Hvar i Sunčani Hvar nekretnine, Alabbar ističe kako je optimističan oko budućnosti hotelijerskog sektora u Hrvatskoj, ali i oko gospodarske te turističke slike naše zemlje u cijelost.

“Zahvalni smo Vladi Republike Hrvatske, premijeru Andreju Plenkoviću i nadležnim ministrima na konstruktivnom odnosu i na otvorenoj suradnji prilikom realizacije dosadašnjih ulaganja u Hrvatsku, a vjerujemo kako ćemo kvalitetne odnose te podršku imati i prilikom naših budućih investicija. Također bih posebno istaknuo potporu koju su nam pružili veleposlanik UAE u Hrvatskoj i hrvatski veleposlanik u UAE, kao i ministri vanjskih poslova obiju zemalja. Njihova predanost poticanju povoljnog poslovnog okruženja za ulaganja i investicije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata te jačanje odnosa između naših dviju zemalja iznimno je značajna”, rekao je Alabbar u priopćenju te najavio nove investicije u drugim sektorima.

“Radujemo se suradnji na budućim ulaganjima u rastući hrvatski turistički sektor te ćemo nastaviti istraživati mogućnosti za investicije u drugim sektorima. Vezano za preuzimanje tvrtke Sunčani Hvar, razumijemo kako se radi o dugotrajnom procesu koji zahtijeva strogo pridržavanje propisa, što u potpunosti poštujemo i vjerujemo da ćemo kroz ovaj proces osigurati integritet naše transakcije. Kao što smo i u dosadašnjem upravljanju turističkim kompanijama u Hrvatskoj dokazali, posebno smo posvećeni razvoju kvalitetne i otvorene suradnje s lokalnom zajednicom, vodeći brigu o sustavnom i održivom podizanju kvalitete turističke ponude te čitave destinacije. Hvar kao perjanica hrvatskog turizma i jedan od najljepših otoka na svijetu neupitno zaslužuje takav pristup”, rekao je Mohamed Alabbar.

Propao mu projekt u Zagrebu

Inače, riječ je o čovjeku koji je izgradio najviši neboder na svijetu, ali i koji je u posljednjim godinama vladavine pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića naumio na prostoru Velesajma i Hipodroma izgraditi velebni stambeno-poslovni kompleks koji je u javnosti poznat kao “Zagrebački Manhattan”.

Eagle Hills i Gradska uprava potpisali su Memorandum o razumijevanju kojim su definirali uvjete izgradnje kompleksa kojim bi dominirali neboderi visoki 200 metara te način korištenja prostora u njima. Oporbi i brojnim aktivistima bio je sporan izgled samog naselja, ali i činjenica da je Grad Zagreb morao osigurati svu komunalnu infrastrukturu te da bi se sva eventualna dugovanja i penali zbog kašnjenja prelili na gradsku blagajnu.









Prije samog početka gradnje trebalo je donijeti izmjene Generalnog urbanističkog plana, kako bi se promijenili uvjeti gradnje, čime bi se mogle izdavati lokacijske i građevinske dozvole za objekte “Zagrebačkog Manhattana”. No, Skupština Grada Zagreba je 2019. godine odbila izglasati novi GUP, pa je cijeli projekt trajno obustavljen. Alabbar je kasnije pokušao urgirati i kod sadašnjeg zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, no on je bio među onima koji su se glasno usprotivili projektu te je ostao pri svome stavu.