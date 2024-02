Omiljena namirnica Hrvata mogla bi drastično poskupjeti: U kratkom roku cijena rasla 200 posto

Autor: Dnevno.hr

Inflacija je u protekle dvije godine poprilično poskupjela brojne proizvode. No, cijene u trgovinama samo su odraz onoga što se događa na burzama, gdje se osim novcem, vrijednosnim papirima, plemenitim metalima i naftom trguje i prehrambenim sirovinama. Tako je, primjerice, cijena kakaa u četvrtak dostigla povijesno najvišu točku od 6000 dolara. To je gotovo 200-postotno poskupljenje u odnosu na rujan 2022. godine, kad je cijena ove namirnice na burzama bila nešto više od 2000 dolara.

Zbog toga brokeri trljaju ruke, jer je kakao postao roba s najboljom izvedbom na burzi u posljednjih nekoliko godina. Nagli rast cijena započeo je u drugoj polovici 2023. godine. Cijena mu je porasla za 1803 dolara po metričkoj toni, što je 42,97 posto više nego na početku ove godine, barem što se tiče trgovanja ugovorom o razlici u cijeni, koje prati referetno tržište kakaa. Prema očekivanjima analitičara i makromodelima Trading Economicsa, trenutna cijena kakaa bi se trebala tijekom ovog kvartala zadržati na razini nešto većoj od 6000 dolara, a prema 12-mjesečnim modelima, ona bi trebala iznositi oko 6346,11 dolara.

No, moguća su i iznenađenja, jer je i dosadašnji rast cijena izazvao nevjericu među stručnjacima. Rast cijena ove namirnice je izazvan padom ponude. Obala Bjelokosti je smanjila isporuku od listopada prošle do veljače ove godine za 39 posto u odnosu na isto ranije razdoblje. U Gani pad isporuke iznosi 35 posto. Ovo nisu bile političke odluke, već su na proizvodnju kakaovca utjecale nepovoljne vremenske prilike u zapadnoj Africi, području iz kojeg dolazi više od 60 posto cjelokupne globalne proizvodnje kakaovca. To je dovelo do poskupljenja kojeg su najprije osjetili proizvođači čokolade, a samim time, osjetit će ga i kupci.

Amortizacija cjenovnog udara

“Iako povećanje cijena osjećamo već neko vrijeme, u proteklom smo razdoblju činili sve kako bismo to povećanje interno amortizirali, no s obzirom na trenutne pokazatelje i mi smo primorani korigirati cijene proizvoda prema svojim kupcima i potrošačima i to minimalno, kako bismo omogućili stabilnost poslovanja. Imperativ će nam i dalje biti proizvoditi dobro poznate proizvode vrhunske kvalitete i tradicionalnih receptura te se nadamo da će se situacija s kakaovcem ubrzo stabilizirati”, poručili su za Lider iz Kraša.

Iz Zvečeva poručuju da nemaju mogućnosti utjecati na bilo koji način na sve što se događa na tržištu. Dodaju da će u srednjem i dugom roku nastojati nivelirati cijene svojih proivoda kapitalnim ulaganjima te širenjem portfelja svojih proizvoda.

“Uzimajući u obzir tržišna kretanja ključne sirovine u posljednja četiri mjeseca, neminovno je za očekivati korekcije prodajnih cijena. Želimo naglasiti da konačna cijena proizvoda nije isključivi produkt povećanja cijena proizvođača, već i drugih dionika koji sudjeluju u formiranju krajnje cijene za potrošača. Zvečevo u skladu sa svojim poslovnim politikama teži provoditi zdrave politike nabave ključnih sirovina. Ovi procesi između ostalog uključuju sklapanje dugoročnih ugovora koji služe za svrhu osiguravanja dostupnosti sirovina te osiguravanja standardne kvalitete istih. Dugoročni ugovori, osim navedenog, tamo gdje je to moguće, omogućuju kratki period prilagodbe na novo nastale cjenovne uvjete te ovime osiguravamo djelomično niveliranje negativnih cjenovnih utjecaja u kratkom roku”, istaknula je Mirta Duić, marketinška i proizvodna menadžerica Zvečeva.

Nepovoljne situacije

Proizvođači čokolade se mogu donekle osigurati sklapanjem dugoročnih ugovora o kupnji sirovina. To im omogućuje kratko razdoblje pripreme za uvjete na tržištu. Tako ima i onih proizvođača koji zasad neće dizati cijene svojih slastica.

“Za sad ne planiramo dizati cijene proizvoda. Kad i ako za to dođe vrijeme, povećanjem kvalitete proizvoda nastojat ćemo opravdati poskupljenje”, poručila je Alemka Lončar, direktorica čokolaterije Hedona.









Vodeći svjetski proizvođači čokolade podići će cijene svojih proizvoda za više od sedam posto, a kako bi racionalizirali troškove, neki od njih su odlučili i otpuštati radnike. Nije samo cijena kakaa porasla, već su na burzama poskupio šećer i ostala sladila za čak 7,2 posto. Razlog tome su također bili nepovoljni vremenski uvjeti, a uskoro bi cijenu mogla određivati i nepovoljna sigurnosna situacija u Crvenom moru, koja povećava troškove transporta.

“Sa samom isporukom količina zasad nemamo problema. Dodatni izazov predstavlja situacija u prometu Sueskog kanala jer će se povećanje troškova prijevoznih kompanija posljedično preliti na sve industrije”, zaključuju u Krašu.