Ogroman broj Hrvata naglo je upao u probleme s bankama: ‘Rekli su mi da ne može’

Autor: Milan Dalmacija

Kako bi popravili svoju financijsku situaciju ili ostvarili životne i poslovne ambicije, Hrvati rado pribjegavaju kreditima. Banke nude razne vrste kredita po različitim kamatnim stopama. Trenutno su nešto skuplji nenamjenski krediti, dok najpovoljnije kamatne stope, prema podacima HNB-a s kraja prošle godine, daju stambeni krediti, unatoč tome što su i ovdje kamate rasle.

Kriteriji za dobivanje kredita sve su stroži. S rastom kamata, smanjuje se i kreditna sposobnost građana, pogotovo ako im se plaća nije mijenjala. No, za dobivanje kredita potrebno je imati i račun otvoren u hrvatskoj banci. Mnogi to ne uzimaju u obzir prilikom zaposlenja u stranim kompanijama pa često ostanu iznenađeni odbijenicom banke.

To se dogodilo i jednom Hrvatu koji već sedam godina radi za njemačku tvrtku. Ima i otvoren račun u inozemstvu na koji mu svakog mjeseca stiže plaća. Htio je uzeti gotovinski kredit, ali se razočarao nakon što su ga dvije banke odbile, pa je odlučio potražiti pomoć na Redditu.

Financije nisu problem, ali…

“Radim za stranu firmu i primam plaću na strani račun, ali živim i radim iz Hrvatske. Zanima me, ako je netko imao iskustva ili netko radi u banci, gdje je najlakše dobiti gotovinski kredit u ovoj situaciji? Bio sam u Erste i OTP-u, rekli su da ne može. U PBZ-u traže da plaća sjeda na njihov račun 12 mjeseci što mi je dugo čekati iako sam po svim parametrima potpuno kreditno sposoban, ali ne mogu dati kredit jer nisam primao plaću kod njih. Do sada nisam imao potrebu prebaciti primanja na hrvatski račun, zbog nekih drugih razloga. Ali, firma nema ništa protiv toga. Zna li netko kakvi su slučajevi s drugim bankama”, upitao se Hrvat.

Dodao je kako ima ugovor za stalno i inače nema problema s financijama. Da bi podigao kredit u inozemnoj banci, dodao je, morao bi putovati do najbliže poslovnice te banke koja je udaljena 1600 kilometara. Odmah su se javili ljudi sa sličnim iskustvima.

“Moj slučaj je bio drugačiji – plaća malo iznad minimalca, ostatak plaće dnevnice, odnosno terenski dodatak. Plaća 700 eura, a dnevnice circa 1500 eura mjesečno. Apsolutno svaka banka me odbila osim ZABA-e”; “Znam da frend nije mogel dobit’ kredit. Radi u Njemačkoj i prima pare na hrvatski račun i banka mu nije dala kredit od 15.000 na plaću od 2000”, glasili su komentari.

Kamatari ipak nisu opcija

Neki su, pak, uvjereni da ljudi s inozemnim računima mogu dobiti kredit u hrvatskim bankama. Doduše, treba pronaći pravu banku i paziti na uvjete. “Nedavno sam bez problema realizirala klijentu tamo kredit, kamata je 3,9 posto. Doduše, on je radio za Njemačku firmu i živio u Berlinu, ali okvirno je ista priča. Bitno je samo da radiš unutar EU”, otkrila je jedna kreditna savjetnica.

Onima koji su u takvoj situaciji, prema mišljenju ljudi na Redditu, preostaje samo tražiti kredite u online bankama ili kod “kamatara”. Stoga smo na konkretnom primjeru odlučili provjeriti kakvo je stanje u hrvatskim bankama po pitanju kreditiranja građana s inozemnim bankovnim računima.









“Banke u Hrvatskoj ovisno o vlastitoj poslovnoj politici nude za Hrvate zaposlene u državama EU ili stranim državljanima iz EU-a dio njihovih proizvoda i usluga, poput stambenih kredita, štednje i transakcijskih računa. Detaljnije informacije o proizvodima i uvjetima moguće je pronaći putem službenih kanala komunikacije banaka (internetska stranica, info telefon, poslovnica, itd.)”, kratko su nam poručili iz Hrvatske udruge banaka.

Određeni uvjeti

Stoga smo poslali upite nekolicini banaka, kako bismo provjerili uvjete kreditiranje koje nude za građane s bankovnim računima u inozemstvu. Pomalo je čudno da se u zemlji koja je 10 godina članica Europske unije te koja je lani ušla u eurozonu i prihvatila zajedničku valutu ne mogu kreditirati građani s računima otvorenima u drugim članicama EU. Jedina nam je odgovorila Erste banka, koja je i odbila Hrvata koji se pojadao na internetu. Pojasnili su što oni nude ljudima u takvoj situaciji, iz čega je i jasno zašto je u ovom slučaju pala odbijenica.

“Uz određene uvjete odobrava kredite i stranim državljanima, kao i hrvatskim državljanima s boravištem ili prebivalištem u Europskoj uniji te onima koji rade u EU, a imaju boravište i prebivalište u Hrvatskoj. Svakom klijentu i pojedinom kreditnom zahtjevu klijenta pristupa se individualno te se analizira mogućnost otplate kredita i pokušava pronaći rješenje u skladu s klijentovim željama i internim pravilima upravljanja kreditnim rizicima”, poručili su iz Erstea.

Čini se kako je akter ove priče odbijen jer je zatražio pogrešan kredit. Naime, on je htio podići gotovinski kredit, a ova banka državljanima EU i državljanima Hrvatske s računima u inozemstvu nudi samo stambene i lombardne kredite.

Stambeni i lombardni krediti

“Erste banka omogućuje državljanima EU i hrvatskim državljanima zaposlenim u EU ugovaranje stambenog i adaptacijskog uz hipoteku. Kredit se može zatražiti od 10.000 do 500.000 eura, na rok od tri do 20 godina. Kredit se odobrava uz kamatnu stopu od 3,95 do 4,30 posto. Instrumenti osiguranja kredita su hipoteka, izjava suglasnosti o zapljeni primanja i zadužnica, potvrđene

kod javnog bilježnika te vlastito učešće od minimalno 40% od iznosa kupoprodajne cijene nekretnine. Lombardni krediti odobravaju se pod istim uvjetima za rezidente i nerezidente”, objasnili su iz Erstea.

Naglasili su kako su vrste kredita koje mogu odobriti strancima ili hrvatskim državljanima zaposlenima u inozemstvu određene pravilima upravljanja rizicima, kojima je u obzir uzeta kreditna sposobnost klijenta, instrumenti osiguranja svakog pojedino kredita i mogućnost naplate nedospjelih potraživanja. Iz banke su poručili da ne planiraju mijenjati svoju ponudu u ovim slučajevima.