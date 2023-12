Oglasili se umirovljenici o poklonu iz Vlade: ‘Nije loše, ali imamo jednu zamjerku’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Vlada je na sjednici u četvrtak donijela novi paket mjera pomoći umirovljenicima za kojega je ovaj put odredila 79 milijuna eura.

Prošli put je granica za isplatu bila mirovina od 700 eura, dok je ovaj put granica podignuta na 800 eura, a formirano je pet razreda.

Umirovljenici koji imaju do 300 eura mirovine dobiti će najviše, čak 160 eura, dok će oni s mirovinama od 700 do 840 eura dobiti 50 eura jednokratne pomoći.

Oni s mirovinama od 301 do 435 eura dobit će 120 eura, oni s mirovinama od 436 do 570 eura dobit će 80 eura, dok će onima s mirovinama od 571 do 700 eura na račun sjesti 60 eura.

Božićnice za umirovljenike

S obzirom na doba godine, može se reći da je Vlada umirovljenicima odlučila dati božićnicu.

Glasnogovornik Hrvatske stranke umirovljenika Žarko Delač smatra da dio zasluga pripada i njima. Prema njegovim riječima, ovo je treći put da se HSU izborio za božićnice umirovljenicima. Iako su zadovoljni božićnicama, smatraju da isplatu treba i zakonski riješiti, piše N1.

“To znači da umirovljenici mogu na to računati svake godine”, kazao je Delač dodavši da se zalažu da isplata takve jednokratne pomoći umirovljenicima bude linearna, odnosno da svi dobiju isti iznos bez obzira na visinu mirovine, onako kako se, primjerice, isplaćuje regres.









Jednokratna pomoć

“Sada će oni s mirovinom od 840 eura dobiti 50 eura, a oni koji imaju 5 ili 10 eura višu mirovinu od tog iznosa, neće dobiti ništa. Mi podržavamo ovu odluku Vlade, ali imamo dvije zamjerke, odnosno zahtjeva. Da isplata bude linearna – svima u istom iznosu, te da se to zakonski regulira pa da svake godine to bude božićnica ili 13. mirovina.”, rekao je glasnogovornik HSU-a.

Višnja Fortuna, predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske.pozdravila je odluku Vlade.

“Bila bih sretnija da, kako smo mi u Matici predlagali, svi umirovljenici dobiju jednokratnu pomoć, ali ne svi isto nego po cenzusu”, kazala je Fortuna dodajući da i ona misli da jednokratnu pomoć umirovljenicima treba regulirati zakonom.

“To je ono na čemu sam inzistirala na sastanku Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe, da se donese odluka na temelju koje će umirovljenici svake godine dobivati tu pomoć, ali prema radnom stažu i u iznosu koji će Vlada odrediti. Ima ljudi koji su imali 15 godina staža i dobili pomoć, a ima i onih koji su imali 45 godina staža, a do sada nisu dobili ništa. Ovo što daje Vlada je socijalna mjera koja nema ikakve veze s mirovinom, a božićnicu bi trebali dobiti svi”, zaključila je Fortuna.