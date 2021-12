Oglasili se iz C.I.O.S Grupe i prozvali Grad Zagreb zbog gospodarenja otpadom

Iz C.I.O.S-a su se oglasili i istupima i reakcijama na gospodarenje otpadom u Zagrebu.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

“C.I.O.S. Grupa godinama je neosnovano i zlonamjerno putem medija, a od pojedinaca i različitih interesnih skupina bila izložena javnom linču te prozivana za sve loše okolnosti u gospodarenju otpadom na području grada Zagreba (u čemu je prednjačila sada vladajuća garnitura na čelu s gradonačelnikom Grada Zagreba Tomislavom Tomaševićem).

S obzirom na to da smo itekako iskusili posljedice organizirano vođene negativne medijske kampanje protiv C.I.O.S. Grupe i posla kojeg savjesno, stručno i zakonito obavljamo više od trideset godina, nećemo šutke promatrati nevjerodostojno, neodgovorno, nepravilno i štetno postupanje gradske vlasti u području gospodarenja otpadom, upravo one koja nas je u potpunosti neutemeljeno najviše i prozivala u javnosti, uvijek ističući da zna „kako su se ugovori sklapali“, insinuirajući time da smo obavljanjem poslova dobivenih na javnom natječaju oštetili gradski proračun. Povezano s tim, smatramo da javnost treba znati da je i za vrijeme aktualne gradske vlasti proveden postupak javne nabave za uslugu zbrinjavanja otpada na kojem su tvrtke iz C.I.O.S. Grupe, kao i ranije, bile izabrane kao najpovoljniji ponuditelj, o čemu je i sklopljen ugovor, potpisan od strane gradonačelnika Tomislava Tomaševića i tu ugovornu obavezu po ugovoru tvrtke iz C.I.O.S. Grupe uredno i na vrijeme izvršavaju.

Činjenica je da mediji svakodnevno izvješćuju o kaotičnom stanju u Zagrebu zbog problema s otpadom, ali na sve utemeljene i istinite objave gradska vlast ne daje suvisla i iskrena obrazloženja.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević, početkom kolovoza, javnosti je na konferenciji za novinare predstavio inovativno „rješenje“ za problem glomaznog otpada sa dvije drobilice, najavljujući tada kako će, najprije one unajmljene, glomazni otpad početi drobiti „drugi tjedan“ (dok ne stignu one naručene i kupljene) te da će sve to biti realizirano u sklopu Zagrebačkog holdinga, odnosno poduzeća u vlasništvu Grada. Istovremeno je najavio uštedu kroz takav model od 33 milijuna kuna što je dostatno, kako je povezao, za izgradnju jednog dječjeg vrtića. Od spektakularne objave rješenja do danas prošlo je znatno više vremena od dva tjedna, a inovacijski projekt s drobilicama nije urodio plodom, niti su otpad počele drobiti gradske tvrtke.

Na pronalasku tako jednostavnog rješenja za problem gospodarenja glomaznim otpadom gradonačelniku smo javno uputili iskrene čestitke, nadajući se kako će i drugi načelnici i gradonačelnici diljem Republike Hrvatske isto prihvatiti za svoje sredine.

Jednako tako, izvijestili smo da ne namjeravamo potpisati sa Gradom Zagrebom novi Okvirni sporazum za uslugu zbrinjavanja glomaznog otpada – sve kako bismo gradonačelniku Tomaševiću olakšali izbjegavanje poslovne suradnje sa C.I.O.S. Grupom te realizaciju njegovog inovativnog rješenja sa dvije drobilice.

Razlog da ne šutimo je – ISTINA o problemu gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu koja je sasvim drugačija od pustih obećanja gospodina Tomislava Tomaševića. Kaotično stanje očituje se kroz probleme na području zbrinjavanja svih vrsta otpada u Zagrebu, svakodnevno čitamo napise o otpadu na javnim površinama, improviziranim odlagalištima, ilegalnom zakopavanju otpada, neučinkovitim procesima koji nisu usklađeni sa zakonom, nezadovoljstvu građana… Realan prikaz problema koji poprima dramatične razmjere i koji objektivno predstavlja ozbiljnu ugrozu za stanovnike i cjelokupan eko sustav grada, mogao se vidjeti u sinoćnjoj emisiji Provjereno Nove TV.









Sve to, uz izostanak gradonačelnikovog inovativnog rješenja kojim bi riješio problem glomaznog otpada (sa dvije drobilice), kao i zakonitog rješavanja problema zbrinjavanja svih ostalih vrsta otpada – upućuje na zaključak da, unatoč naglašenoj i nebrojeno puta isticanoj orijentaciji, čelnici Gradske uprave nisu ispunili predizborna obećanja da će građani Zagreba imati najkvalitetniju uslugu uz najpovoljniju cijenu, a sve u skladu sa zakonom.

Poštovani gospodine gradonačelniče, ne ulazeći u Vašu stručnost i radno iskustvo kao konzultanta u četrdeset zemalja na području zaštite okoliša (kako ste se identificirali tijekom izborne kampanje), na žalost, u “probnom“, ali i više nego dovoljnom roku od šest mjeseci – niste ispunili svoja obećanja dana građanima Zagreba. Vaše inovativno rješenje od dvije drobilice pokazalo se neučinkovito, a niste nas ni uvjerili da raspolažete stručnim znanjem i kompetencijama za rješavanje problema gospodarenja otpadom na primjeru grada Zagreba. Zbog toga povlačimo javno istaknutu našu spremnost da Vam nakon završetka Vašeg mandata ponudimo suradnju u C.I.O.S. Grupi kao konzultantu za gospodarenje otpadom.

S poštovanjem,

Uprava C.I.O.S. Grupe”









Poslali smo upit Gradu Zagrebu i Možemo! oko navoda C.I.O.S grupe te ćemo iste objaviti čim stignu.