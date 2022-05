OGLAS ZA POSAO ŠOKIRAO DRUŠTVENE MREŽE: Javila se i autorica: ‘Zašto se sami ne skupite i jadate?’

Autor: Dnevno.hr

U grupi “Tražim i nudim posao – Hrvatska i EU” na Facebooku pojavio se oglas u kojem se u jednom restoranu na moru traže dva “vrhunska kuhara” mediteranske i dijelom japanske kuhinje. Radi se od 8 do 10 sati dnevno, osiguran je smještaj i obrok u restoranu – za plaću od 35.000 kuna, piše Dnevnik.hr.

Bilo je mnogo onih kojima ta plaća i radno vrijeme nisu bili po volji, ali oglas je dobio mnoštvo pozitivnih komentara.

“Bravo gospođo!”, “Pola ove gospode ne zna što je vrhunski kuhar, to što traže”, “Gospođo, čisto informativno i ako nije tajna – koliko onda plaćate pomoćno osoblje?”, “A koliko dobije vrhunski kuhar kada radi popodnevnu smjenu i ostane dok ima gostiju, a to zna biti i do iza ponoći?”, samo su neki od komentara koji su se pojavili na Facebooku.





Autorica im nije ostala dužna.

“Gledajte, bez veze se nadmećete s komentarima. Objavila sam oglas i vi se što? Natječete u čemu? Napisala sam lijepo oglas s našim uvjetima. Ne razumijem koji je problem s ljudima. Ako se ne pronalazite u oglasu, zašto ga uopće komentirate? Ako ste opečeni s ponudama i svojim radom i poslodavcima – zašto se ne skupite lijepo zajedno negdje i jadate, nego meni pljujete bez veze oglas?”

Komentari su u međuvremenu izbrisani, ali oglas je ostao.