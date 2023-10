Oglas za posao razbjesnio Srbe, nemilosrdno napali poslodavaca: ‘Bolje da u pekari radim’

Jedan oglas za poslao u Srbiji izazvao oštru kritiku. Naime, jedan poslodavac je na društvenoj mreži LinkedIn objavio oglas za “Retail konzultanta” i ponudio plaću od 700 eura. To i nije toliko sporno koliko činjenica da je poslodavac, koji se hvali svojim pristupom zapošljavanju i ‘obimnim’ paketom beneficija, ponudio samo 10 dana godišnjeg odmora. Kako piše Kurir, izgleda da ih nitko nije obavijestio da je zakonski minimum za godišnji odmor u Srbiji 20 dana.

“Mi preuzimamo ‘holistički’ pristup zapošljavanju, promoviramo profesionalni razvoj i rast karijere, kao i ‘blagostanje’ zaposlenih. Naši benefiti uključuju: Mjesečnu platu od 700 eura. Velike mjesečne popuste na proizvode koje prodajemo. Za početak 10 dana godišnjeg odmora sa stalnim radom. Do 20 dana plaćenog odmora.”





Na Redditu kaos zbog oglasa

Lista zahtijeva od zaposlenog je pa duplo duža, a nakon ovoga brzo su se počeli pojavljivati komentari ispod objave na Redditu.

“Benefiti koje nude ne zadovoljavaju ni minimum minimuma, pa čak ni osnovne zakonske obaveze, a bogami i ispod toga”.

“Ima posla ko ‘oće da radi!”

“Vjerojatno online nešto, kao contractor nemaš ugovor o radu, sam plaćaš porez itd itd.”

“Čak do 20 dana slobodnih je ispod zakonskog minimuma. Kakvi gamad profiterska.”









“Holistic approach when draining your soul…”

“Kad vidim ovo holistic approach, se*e mi se.”

“Mislim da ljudi koji ovdje stavljaju oglase su oni koji po 3 godine traže posao i ne mogu naći ni jedan da valja. U 99% oglasa je nerazumijevanje zakona o radu. Konkretno ovo ovdje je nedorečeno. Moglo bi se reći i da je pozitivno to što ti odmah daju 10 dana odmora. Jer iako je zakonski 20 to se stječe tek posle godinu dana rada, posle mjesec dana rada dobivaš oko 1.6 dana odmora.”









“Postavi cijeli oglas da vidimo koja firma, jbt 700 eura, bolje u pekari da radim bar ću da imam što jesti.”

“Brate što ovi sve traže za 700 eura, totalni kaos od države. Ovdje u Njemačkoj svaka čistačica ima duplo više od toga a stanovi ovdje i u Beogradu su isti.”

“Gori engleski prijevod odavno nisam video tako da je netko vjerojatno vrlo vrlo loše preveo sve i otud zabuna.”

“Mislim u benefit je 700 monthly, to je plata nije benefit… “operates an on-site”… “candidates will have availability”… Užas blagi i teška nepismenost. Ostatak oglasa je još gori.”