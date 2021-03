ODLAZI LI HRVATSKI KRAŠ U SRPSKE RUKE? Dobili smo odgovor koji ne zvuči obećavajuće: Srpski tajkun sve bliže ostvarenju plana!

Autor: Sanja Plješa

Jedna od najvećih hrvatskih konditorskih tvrtki, zagrebački Kraš, izgleda da će uskoro ponovno promijeniti vlasnika.

Naime, još je prošle godine za kupnju te tvrtke bio zainteresiran srpski tajkun Nebojša Šaranović, ali su mu “tvrtku ispred nosa preoteli” braća Pivac. Mnogi su bili nezadovoljni tom odlukom jer je Šaranović nudio veći iznos za Kraš, a i za otkup dionica od zaposlenica nego što su to ponudili braća Pivac.

Ljudima u Hrvatskoj, a pogotovo u Srbiji i regiji bilo je čudno što su konditorsku tvrtku kupili “kraljevi mesa”, a ne osoba koja već ima iskustvo u toj industriji jer je vlasnik tvornice koja proizvodi Jaffa kekse, ali je poznat i kao “kralj papira”. U Srbiji je nakon poraza Šaranovića nastao pravi poslovni rat, a Hrvatska je u tamošnjim medijima proglašena “neprijateljskom zemljom”.

U posljednje doba počelo se šuškati kako braća Pivac ipak odustaju od Kraša, vraćaju se svom temeljnom poslovanju – mesnoj industriji, a njihove dionice će kupiti, gle čuda, Nebojša Šaranović! Kako bismo doznali ima li u tome istine, vodeći se starom poslovicom “gdje ima dima ima i vatre”, poslali smo upit u Kraš.

No, kako bismo razjasnili tko je tko u Krašu, predstavit ćemo trenutnu vlasničku tvrtkinu strukturu. Na dan 18. ožujka Mesna industrija braća Pivac ima 793.743 ili 52,96 posto dionica. Nakon toga slijedi Raiffeisenbank Austria/Kappa Star Limited Nebojše Šaranovića sa 459.789 ili 30,68 posto dionica. Na trećem mjestu je Kraš d.d. (1/1) sa 79.285 ili 5,29 posto dionica, a zatim slijedi bivša prokuristica Marica Vidaković s vlasništvom od 8.015 ili 0,53 posto dionica te Zlatan Lisica sa 4.774 ili 0,32 posto dionica.









S obzirom da je Kraš dioničko društvo, a tvrtkine dionice uvrštene su na Zagrebačku burzu, sve su informacije o vlasničkoj strukturi dostupne na stranicama Zagrebačke burze i u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

‘Ne možemo komentirati poslovne poteze i planove drugih kompanija’, ističu u Krašu

Zanimalo nas je koliko su istinite tvrdnje da će srpski tajkun Nebojša Šaranović od sadašnjeg većinskog vlasnika Kraša, tvrtke Braća Pivac otkupiti dionice čime bi došao u posjed hrvatske tvrtke, a iz Kraša je odgovoreno kako oni “ne mogu komentirati poslovne poteze i planove drugih kompanija”.

S obzirom da je prošla godina bila iznimno teška u svim gospodarskim granama, upitali smo i kako se koronakriza odrazila na poslovanje Kraša, kakvi su poslovni rezultati za 2020. te što poslovodstvo očekuje od ove godine.









“Kraš Grupa je u 2020. godini, usprkos krizi uzrokovanoj koronavirusom, poslovala bolje nego u prethodnoj, što pokazuju i javno dostupni podaci u nerevidiranom konsolidiranom izvješću objavljenom na stranicama Zagrebačke burze i kompanije. Potvrdili smo poziciju vodećeg konditorskog proizvođača u jugoistočnoj Europi i naši su daljnji planovi usmjereni na dovršetak započetog investicijskog ciklusa u proizvodne pogone, najvećeg u proteklih deset godina, te nastavak modernizacije kompanije, razvoja ljudi i optimizacije cjelokupnog sustava”, odgovorili su iz Kraša.

Proizvodi te tvrtke u Srbiji su prisutni godinama. No, onda je odjednom distribucija prepuštena Šaranoviću i njemu bliskim ljudima. Iz Kraša su to prokomentirali da je “odlukom Uprave od 1. siječnja 2021. godine došlo do promjene distributera na tržištima Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije te je prekinuta suradnja s dotadašnjim distributerima i ostvarena suradnja s Nelt Grupom, renomiranim distributerom na spomenutim tržištima”.

“Nemamo saznanja o tome je li netko od trenutnih dioničara Kraša suvlasnik u poduzeću trenutnih distributera”, ističu u Krašu.

Miloš Jelić blizak s braćom Pivac?

Istražujući kompaniju Nelt Grupu vidljivo je kako je ta tvrtka distributer robe široke potrošnje te duhanskih, farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda. U sklopu koncerna Nelt Grupe, nalazi se i tvrtke Neoplant koja se bavi mesnom industrijom pa stoga nije čudno da su braća Pivac izabrali upravo tu kompaniju s Milošom Jelićem na čelu za distribuciju Kraševih proizvoda u Srbiji.









Iako postoje indicije da je već bilo otkaza te da bi ponovno moglo doći do vala otkaza u Krašu, iz Kraša nas uvjeravaju kako “nije bilo vala otkaza, a nedavno su, u skladu sa sezonalnim karakterom proizvodnje u konditorskoj industriji i aktualnim povećanim potrebama, zaposlili i dodatne radnike”.

Sporne su bile i otpremnine radnicama koje su bile pred mirovinom prije nego što su braća Pivac preuzele Kraš. Zanimalo nas je koliku su otpremninu dobile, je li se nekima od njih dokupljivao staž te što se dogodilo s Kraševim dionicama koje su bile u vlasništvu radnica, iz Kraša ističu kako su “iznosi otpremnina u Krašu definirani Kolektivnim ugovorom, Sporazumima, ugovorima o radu ili drugim aktima te ih se u potpunosti poštuje”.

“Dionice koje su u vlasništvu i radnica i radnika njihova su osobna imovina i nemamo informaciju na koji način s njima raspolažu”, naglasili su iz Kraša.

Radnice natjerane na prodaju dionica

No, radnice govore drugačije odnosno da su ih jednostavno natjerali na prodaju dionica i to po mnogo manjoj cijeni koju su ima ponudili braća Pivac nego što im je tada ponudio Nebojša Šaranović. Iz insajderskih krugova dobili smo informaciju kako je tvornica Kraš koja posluje u Bosni i Hercegovini pred gašenjem. Iz Kraša su ovako prokomentirali:

“Tvornica Mira a.d. u Prijedoru, članica Kraš Grupe, vodeći je proizvođač konditorskih proizvoda s primarnom proizvodnjom keksa i vafla u Bosni i Hercegovini. Kompanija je prošle godine poslovala pozitivno unatoč svim izazovima i otežanim uvjetima rada, s rastom plaća te ispunjenim planom proizvodnje. Budući da su dionice kompanije uvrštene na Banjalučkoj burzi, na njihovim su stranicama javno dostupna i aktualna financijska izvješća”.

Ako Nebojša Šaranović preuzme potpuno vlasništvo nad Krašom (zasad je suvlasnik), znači li to da će ugasiti tvornicu u Hrvatskoj i sve prebaciti u Srbiju, zanimalo nas je na kraju, no iz Kraša su bili vrlo suzdržani i odgovorili kako “ne mogu komentirati poslovne poteze i planove drugih kompanija”.

Po svemu sudeći, može se zaključiti kako u Krašu nisu ni potvrdili, a ni negirali da će Nebojša Šaranović kupiti dionice od braće Pivac te time postati većinski vlasnik Kraša. Vjerujemo da će se prava istina uskoro saznati.