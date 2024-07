Odlazak u šumu je najskuplji hobi na svijetu: Zbog jedne greške se plaća čak 2500 eura

Autor: M.D.

Ljubitelji prirode često odlaze u šume ili na livade i uživaju u plodovima koje nađu, No, ovaj hobi sa sobom u brojnim državama nosi ozbiljne reperkusije. Naime, neki ljudi skloni su pobrati sve što nađu u šumi i na tome dobro zaraditi.

Ako nemaju prijavljen obrt ili tvrtku za prodaju te OPG, moglo bi se smatrati da rade na crno. Trenutno, diljem Europe traje sezona gljiva. Vrganji i lisičarke mogu se pronaći u brojnim šumama, naročito u njemačkom Schwarzwaldu.

Svježe gljive su u Njemačkoj posebno skupe. Kilogram košta od 25 do 75 eura. Doduše nešto su jeftinije one iz konzerve, ali većina ljudi pribjegava tome da sama ode u šumu i pobere gljive. No, u tome ne treba pretjerivati, niti koristiti priliku za brzu zaradu, jer bi na kraju sve moglo skupo koštati, piše Fenix-magazin.de.

U Hrvatskoj potrebna dozvola

Naime, njemački Zakon o šumama kaže da se šumske gljive mogu skupljati isključivo za osobnu upotrebu, što znači da je najveća dozvoljena količina gljiva po osobi jedan kilogram. Oni koji budu uhvaćeni s većom količinom morat će platiti kaznu koja se kreće do čak 2500 eura.

Slična je situacija i u Hrvatskoj. Pravilnikom o sakupljanju nedrvnih šumskih proizvoda i korištenju šume i šumskog zemljišta određeno je da svatko može ubrati najviše tri kilograma gljiva, odnosno 10 kilograma kestena, žira ili plodova drugih biljaka dnevno za osobnu upotrebu, ali uz važeću dozvolu koju izdaje nadležna uprava Hrvatskih šuma.









Plodove, gljive, ali i druge resurse moguće je uzimati i u komercijalne svrhe, također uz dozvolu i po kvotama koje odrede Hrvatske šume. Oni koji ne posjeduju važeću dozvolu morat će platiti kaznu od 133 do 933 eura.