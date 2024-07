Odlazak hrvatskog ‘vuka s Wall Streeta’ uzdrmao Ameriku: Sve podsjeća na kobni scenarij

Autor: M.D.

Nakon 19 godina rada u investicijskoj banci JP Morgan Chase, njen suvoditelj globalnih istraživanja, Marko Kolanović dobio je otkaz. Njegov odlazak s ove visoke funkcije izazvao je strepnju u američkim financijskim krugovima. Naime, Kolanović je imao vrlo utjecajne prognoze kretanja tržišta kojima su mnogi vjerovali. No, u jednoj je svojoj procjeni pogriješio i zbog toga je platio danak.

Slična se stvar na Wall Streetu dogodila i prije 25 godina. Američki Bloomberg odsjetio je na odlazak glavnog investicijskog stratega Merrill Lyncha, Charlesa Clougha. I njegovo je mišljenje potkraj devedesetih bilo izuzetno cijenjeno. No, kao i Kolanović, on je počinio jedan burzovni grijeh.

Naime, dok su svi bili opčinjeni rastom burzovnog indeksa S&P 500, koji je na valu “ludnice” oko dot-coma od 1995. do 2000. godine skočio za vrtoglavih 220 posto, Clough je uporno tvrdio da slijedi financijska katastrofa. Zbog toga je dobio otkaz.

Priča se ponavlja

Kolanović je, pak, imao sličnu procjenu. On je nedavno prognozirao da će burzovni indeks S&P 500 pasti za gotovo 25 posto do kraja ove godine. Prije dvije godine Kolanović je savjetovao klijentima da preuzmu prekomjernu poziciju u američkim dionicama tijekom duboke recesije. No, nedugo zatim je preporučio suprotno, iako je indeks S&P 500 porastao za više od 40 posto od tada. Problem je u tome što su se banke držale njegovog potonjeg savjeta, koji je na kraju ispao pogrešan.

No, Cloughova upozorenja otprije 25 godina pokazala su se na kraju točnima. Već do ožujka 2000. godine vrijednosni balon vezan uz rast i razvoj interneta počeo se ispuhivati, a već 3. travnja je indeks Nasdaq Composite pao na svoju najnižu razinu ikad. Štoviše do kraja 2001. godine izgubio je više od pola svoje vrijednosti. Za oporavak ovog burzovnog indeksa trebalo je 14 godina.

Stoga neki strahuju da se priča ponavlja. Eliminiranje onih koji upozoravaju na opasnost kad je nitko drugi ne vidi, znak je skorog kraja tržišne manije. “Je li Markova situacija klasičan znak dostizanja tržišnog vrha? Postoji mnogo vrhunskih karakteristika na tržištu na koje možete ukazati. Rekao bih da bi ovo mogla biti jedna od njih”, rekao je David Rosenberg, osnivač i predsjednik Rosenberg Researcha.

Burzovni pesimizam

Inače, Kolanović nije jedini koji je morao otići zbog “burzovnog pesimizma”. Prije nekoliko mjeseci je dao otkaz i predsjednik globalnog investicijskog odbora Morgan Stanley, Mike Wilson. On je također bio skeptičan oko budućih burzovnih rezultata. U međuvremenu je ublažio svoju retoriku i tvrdi da “istražuje druge mogućnosti”.

“Na mnogo načina, ovo je priča stara koliko i Wall Street. Ako idete protiv stada na tržištu punom optimista i mogućih velikih prilika i dobiti, vaši klijenti i poslodavac mogu biti sve nezadovoljniji vama”, rekao je Rosenberg, koji je ispravno nanjušio probleme u američkom gospodarstvu uoči globalne financijske krize kao ekonomist u Merrill Lynchu.









Takvih je slučajeva bilo još. No, zanimljivo je kako je sada, kao i te 1999. godine, rast burzovnih indeksa potaknut ponajprije razvojem tehnologije. Ako se procvat umjetne inteligencije pretvori u financijski balon, kao što je to bilo u slučaju dot-coma, procjene govore da bi S&P 500 mogao narasti još 20 posto prije nego što dosegne vrijednosti s kraja prošlog tisućljeća. To objašnjava zašto su mnogi “slijepi” prema potencijalnim rizicima.

Znak upozorenja

Glavni investicijski strateg State Street Global Advisors, Michael Arone parafrazirao je zloglasnu rečenicu bivšeg izvršnog direktora Citigroupa Chucka Princea iz srpnja 2007., kada je rekao da njegova banka “još uvijek pleše” i to za vrijeme samih početaka globalne financijske krize.

“Restriktivni FED ovaj put neće zaustaviti glazbu jer se gospodarstvo kreće novim ritmom”, napisao je Arone u memorandumu 8. srpnja, navodeći potencijal umjetne inteligencije da stvori “dugotrajno i neviđeno čudo produktivnosti”.

No, poučeni već viđenim, oprezniji dio tržišta, pa čak i pojedini burzovni optimisti, počinju gledati na ovu situaciju kao na potencijalni znak upozorenja i preokreta prema negativnim gospodarskim trendovima.