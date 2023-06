Odbijena ponuda za prodaju Pevexa, dioničar poručuje: ‘Niti ja iz svoje firme ne čupam novce’

Autor: D.R.

Za kupnju većinskog vlasničkog udjela Pevexa stigla je tek jedna neobvezujuća ponuda koju su najveći dioničari tvrtke Mario Radić i Pavao Vujnovac ocijenili ‘neadekvatnom’, javlja tportal.

Najava o prodaju pojavila se prije pet mjeseci, a među zainteresiranim kupcima našli su se slovenski Merkur, njemački OBI, francuski Leroy Merlin, britanski Kingfisher i turski Koc. Tko je od njih poslao ponudu i dalje nije poznato.

Radić je poručio kako im je nakon ove epizode plan “i dalje se razvijati i ulagati”, a sličnu želju imaju i mali dioničari, Franjo Kralj (vlasnik tvrtke Kralj Commerce) i Slaven Marinčić (Omega Paneli).





Pevex treba ići zacrtanim putem

‘Među prvima sam bio u spašavanju nekadašnjeg Peveca, a današnjeg Pevexa. Ponosan sam na to kako se kompanija razvila. Iskreno, i sam se nekad začudim u što je izrasla. Mislim da je za mene došlo vrijeme da to i naplatim, odnosno kapitaliziram. Nužan mi je novac za ulaganja u vlastiti biznis. Bez obzira na to, Pevex treba nastaviti zacrtanim putem. Mora se širiti i rasti’, rekao je Kralj, a slično govori i Marinčić.

Iako kao kamen spoticanja za prodaju i daljni razvoj Pevexa mnogi vide loš odnos Vujnovca i Radića s trećim velikim dioničarom Juricom Lovrinčevićem, osobito nakon što je Lovrinčević – najvjerojatnije zbog neisplate dividende – s Udrugom malih dioničara podnio tužbu kojom traži poništavanje svih odluka glavne skupštine iz svibnja 2022. i odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća.

No, nisu svi mali dioničari digli tužbu, tako Kralj spominje svoje razloge zašto se nije pridružio tomu.

“Niti ja iz svoje firme ne čupam novce, već sam ulagao u nju. Zadržavanjem dobiti podiže se vrijednost tvrtke, što je također važno kad se traži kupac. Veliki dioničari moraju naći zajednički jezik i riješiti nesuglasice. Dosta je prepucavanja! Ono što smo godinama stvarali ne smije se upropastiti, prvenstveno zbog više od 2.500 Pevexovih radnika‘, poručio je Kralj.

Pevex je lani ostvario rekordne rezultate – neto dobit od 34,8 milijuna eura, a ukupan prihod ostvaren je u iznosu od 386,1 milijun eura, što je 16 postotni rast u odnosu na 2021. godinu.