OD TALIJANA SMO DOBRO ZARAĐIVALI, ŠTO SAD? Ljevica drhti, poduzetnici ne beru brige zbog ‘neofašistice’! ‘Hrvati imaju pogrešnu percepciju o upravljanju’

Autor: Ivana Jurišić

Nakon što je njena konzervativna koalicija trijumfirala na nedjeljnim parlamentarnim izborima, Giorgia Meloni najvjerojatnije će postati prva premijerka Italije na čelu najdesnije orijentirane vlade od Drugog svjetskog rata.

Nakon godina krhkih koalicija, desni blok bi trebao imati uvjerljivu većinu u oba doma parlamenta, što je potencijalna rijetka prilika za političku stabilnost u Italiji.

I dok se u taboru desne koalicije koja je sastavljena od njezinih postfašista Braće Italije, protuimigrantske Lige Mattea Salvinija i stranke Forza Italia Silvija Berlusconija još uvijek slavi, Italija se suočava s velikim problemima. Uz rat u Ukrajini i veliki skok cijena energenata, suočava se i s najvećim javnim dugom države u povijesti.





Tko je na čelu u Italiji nije nevažno ni za Hrvatsku. Italija je jedan od najvećih vanjskotrgovinskih partnera Hrvatske s udjelom od oko 13 posto ukupnog izvoza i također od oko 13 posto ukupnog uvoza u 2021.

Kako će desna koalicija na čelu Italije utjecati na vanjskotrgovačke odnose dvije zemlje, pitali smo ekonomskog analitičara Damira Novotnyja.

“Italija u prosjeku svake dvije godine mijenja vladu, a političke promjene nikada nisu pretjerano utjecale na njihovu ekonomiju, pa tako neće ni sad”, objašnjava Novotny koji kaže da Hrvati uglavnom imaju pogrešnu percepciju o ekonomskom upravljanju u Italiji.

“Kod njih prevladava malo i srednje poduzetništvo i nije pod utjecajem vlade i vladinih mjera, oni su na slobodnom tržištu. I banke su neovisne od države, zapravo u Italiji je slučaj da je njihova vlada vrlo ovisna o bankama”, kaže analitičar.

Niske kamatne stope najveći problem za Italiju

Smatra kako će ponašanje nove talijanske vlade u velikoj mjeri ovisiti o ponašanju financijskih tržišta prema njima, prije svega zbog njihovog izrazito visokog vanjskog duga.

“Vrijeme niskih kamatnih stopa je prošlo i to će puno utjecati na javne financije u Italiji”, kaže Novotny.









Što se tiče ekonomskih odnosa s Hrvatskom, kaže kako će stvari vjerojatno ostati iste kao i sad.

“Što se tiče političkih eventualnih problema, to ne znamo, ali ekonomski će stvari ostati stabilne kao što su i sad. Kao što smo prije spomenuli, talijanska vlada se ne dira u njihovo malo i srednje poduzetništvo koje čini većinu ekonomske snage zemlje pa će tako oni i dalje nastaviti poslovati s Hrvatskom kao što su i do sada”, smatra Novotny.

O prijetnjama predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen Italiji, kaže kako je moguće da će EK s Italijom sada postupiti isto kao i s Mađarskom.









“Italiju taj novac ne može ni spasiti niti je može ugroziti. Talijanski javni sektor nema veliko učešće u ekonomskim aktivnostima kao što ima npr. u Hrvatskoj. Kada bi u Hrvatskoj došlo do blokade javnog sektora koji pokriva gotovo 50 posto ekonomskih aktivnosti, došlo bi do ozbiljnih problema. U Italiji to nije slučaj jer talijanske male i srednje firme su izrazito samostalne, same se financiraju kod banaka. N vidim da one ovise o novcu iz tih planova oporavka. Ovo nije prvi put da zaoštravaju odnosi između EK i talijanske vlade. Bilo je toga i prije u povijesti, ali nikad nije imalo utjecaja na male i srednje poduzetnike”, zaključuje Novotny.