Od ovog povrća živi kao kraljica: U nekoliko mjeseci zaradi godišnju plaću

Autor: Dnevno.hr/I.J.

U selu Tavnik na Kraljevcu, poznatom po najvećem broju stabala dunje u Europi, živi Mila Bogičević sa suprugom.

Njih dvoje su se prije četiri godine odlučili baviti uzgojem krastavaca kornišona u suradnji s jednom tvrtkom. Njihov je sadni materijal, sirovina i sva hrana, a njihova je zemlja i radna snaga. Besplatni savjeti dostupni su im 24 sata dnevno, piše Kurir.

“Slučajno sam čula reklamu na radiju i odlučili smo pokušati. Nisam požalio ni trenutka, jer se uzgoj ovih krastavaca pokazao kao vrlo isplativ posao. Na nama je da osiguramo zemljište, sezona počinje sredinom svibnja, a završava sredinom rujna. Fizički nije teško, nema okopavanja i slično. Sadnja, održavanje i berba, a najvažnije je da je otkup osiguran. Uzimamo robu, a onda uplata ide na račun”, kaže Mila.





Oborila sve rekorde

Rekord je oborila već prve godine jer je još kao početnica uspjela ostvariti prinose od čak devet tona na pet ari. Sada su parcelu proširili na osam ari. Vrlo je važno ove krastavce redovito zalijevati, jer se radi o biljci koja zahtijeva puno vode, ali i dezinficirati tlo prije sadnje.

“Ovi krastavci su svrstani u tri klase i tako se određuje otkupna cijena. Prvu klasu čine krastavci kornišoni veličine od tri do šest centimetara, drugu od šest do 12, a treću preko 12 centimetara. Cena za I je 140 dinara po kilogramu, za II 90, a za III 20 dinara. Ovaj treći nije naš fokus, već prva dva. Ako imamo njihov omjer 50:50, onda smo zadovoljni. Za ta četiri mjeseca rada može se zaraditi i do 3.000 eura, ističe Mila.

Grickaju ih kao čips

Ona dodaje da je to posao za koji se, ako ga radite, može dobro zaraditi, pa čak i za tih nekoliko mjeseci cijelu prosječnu godišnju platu u Srbiji.

“Jednostavno, što više radiš, više zarađuješ. No, ako mislite da će se krastavci kornišoni sami zasaditi i ubrati, u velikoj ste zabludi. Kao i u svakom poslu, treba se potruditi, ali bitno je da se i ovdje trud isplati, kaže Mila.

Sve kupljene krastavce kornišone izvoze u Njemačku, jer kako kaže Mila, Nijemci ih tamo grickaju umjesto kikirikija i čipsa dok gledaju utakmicu ili seriju. I zato je ključno da ih bude što manje, jer tada su najbolje”, kaže Mila.