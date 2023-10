Od ove biljke živi kao kralj: ‘Kad bih ti rekao kolika je zarada ne bi mi vjerovao’

Autor: Z.S.

Salih Đelilović je 72-godišnji poljoprivrednik iz okolice Bugojna, koji na svom imanju uzgaja sve što može. Njegov trud i ra mu se itekako isplate. a uz sve što radi i uzgaja posebnu pažnju pruvukao je divlji šipak, poznatiji po nazivu divlja ruža, a zovu ga i šipurak, šip… Naime m tvrdi da mu on donosi zaradu od oko 9.000 eura.

“Ove godine je urod šipurka kvalitetniji nego prošle godine. Nema mrlja, nema ničega na sebi. Također je puno veći nego što je bio prošle godine. Zahvaljujući čemu? Ne znam ni sam. Pustio sam ove godine kokoške da malo prođu tuda i pojedu insekte, možda je zbog toga”, objasnio je Đelilović i dodao kako je da je kvaliteta njegovog šipka iznimno dobra i prirodna.





Vrhunska kvaliteta

“Kvaliteta mog šipka je odlična. To je sve prirodno i neprskano. Zato dolaze brojni ljudi da kupuju moj šipak i da od njega prave džem. Prošle godine sam pedeset posto uroda prodao građanima. Naplaćivao sam kilogram po dvije marke, a na tržnici se kretao između dvije i pol do tri marke.

Nika lijek nije popio

Pet kilograma šipka je dovoljno za jednu četveročlanu obitelj da imaju džem tijekom cijele godine. Također, a ja to radim, šipak se može samljeti u brašno, i onda ujutro popijete dvije žličice tog brašna s vodom, to je iznimno zdravo, to su mi potvrdili liječnici. Čisti vitamin C, neprerađen. Imam 72 godine, a do sada nisam uzeo nijednu tabletu u životu, nijedan lijek”, objasnio je poljoprivrednik za YouTube kanal Srednja Bosna danas.

Salih je računicom dokazao da zarada od šipka može itekako isplatiti.

“Na površini od 10 ari, urod može biti i do 600 kilograma, a ako uzmemo da je cijena 30 maraka, dolazimo do zarade od 18.000 maraka ili oko 9.000 eura”, rekao je Salih.