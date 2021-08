OD JESENI SE OČEKUJE POSKUPLJENJE NAJVAŽNIJE ŽIVOTNE NAMIRNICE! Pripremite se: Cijene bi mogle letjeti u nebo!

Autor: Iva Međugorac

Rekordna žetva pšenica u Hrvatskoj je dovela do milijun i 100 tisuća tona ove žitarice koja nikada nije bila tako kvalitetna kao što je to slučaj ove godine. No, unatoč tome, troškovi proizvodnje su narasli, a to bi se moglo manifestirati na cijenu kruha, koja bi trebala krenuti rasti s početkom jeseni, kada se očekuje rast cijena i niza drugih prehrambenih proizvoda.

“Ja bih rekao možda kada se gleda na području cijele Hrvatske da po hektaru nikada nismo imali više pšenice. Svi su iznenađeni s količinom skinute pšenice po hektaru, a posebno s kvalitetom”, izjavio je tim povodom šef HPK Mato Brlošić.

Službene brojke kažu kako prinosi u prosjeku iznose oko osam tona po hektaru, zasijano je 145.000 hektara, što je devet puta više nego lani pa se iz toga dolazi do rekordne brojke od milijun i 100.000 tona hrvatske pšenice.

Analize također otkrivaju kako je 50 posto pšenice prve i druge klase, a otkupna cijena žita veća je nego lani. Za prvu klasu prošle su godine domaći poljoprivrednici dobivali 1 kunu i deset lipa, dok ove godine mogu računati na kunu i 40 lipa, ali su u isto vrijeme troškovi veći pa stoga ni poljoprivrednici ne mogu računati na zaradu.

Veća otkupna cijena pšenice zapravo znači da će cijene rasti, to bi trebalo rezultirati skupljom cijenom brašna, a onda logično i rastom cijena kruha.

Inače, prema podacima Europoskog udruženja mlinske industrije Hrvati su prema potrošnji kruha po stanovniku sa 62 kilograma godišnje u vrhu među europskim državama.

Najviše se kruha konzumira u Turskoj, a ispred Hrvatske se nalaze Rumunjska, Češka, Slovenija, Njemačka i Grčka. Prosječan stanovnik Hrvatske uz 62 kilograma kruga godišnje pojede i oko 2,5 kilograma kolača, 20 kilograma tjestenine i jednako toliko brašna.

U Hrvatskoj je danas registrirano više od 2000 trgovačkih društava i obrta u sektoru pekarske industrije, a unatoč tome pekarskih se proizvoda godišnje uveze u vrijednosti od skoro 130 milijuna eura, dok se u isto vrijeme bilježi kontinuiran pad proizvodenje domaćeg brašna.









Najveća pekarska tvrtka u Hrvatskoj je Mlinar koji posluje na više od 230 prodajnih mjesta u našoj zemlji, proizvodi su im dostupni u 20-ak država, a franšize imaju na tri kontinenta.

Nakon Mlinara slijedi Pan-Pek koji ima 50-ak specijaliziranih trgovina te proizvodima dnevno opskrbljuje 200-tinjak srednjih i manjih trgovačkih poduzeća, škola, bolnica, vrtića i drugih ustanova.

Značajan igrač na hrvatskom tržištu je i Dubravica, a tu su i trgovački lanci u kojima se kupcima nude pekarski proizvodi. U Konzumu se u 500-tinjak prodavaonica na licu mjesta peku kruhovi i peciva, a veliki interes kupci pokazuju i za Lidlov pekarski asortiman koji se konstantno proširuje baš poput onog Sparova.