‘Obnovljivi izvori više nisu luksuz!’ Zeleni plan za Hrvatsku: Tri ‘Pelješka mosta’ godišnje idu u energetsku obnovu nekretnina

Autor: Dnevno.hr/Ivan Grandov/Daniel Radman

Energetska obnova nekretnina, ugradnja obnovljivih izvora energije, zelene politike, planovi i direktive, strategije za ostvarenje krajnjeg cilja, Europe kao klimatski neutralnog kontinenta… Bile su ovo glavne teme konferencije “CO2 do 55 – Zeleni plan za Hrvatsku” koja je u organizaciji Motus Media grupe i portala ZGRADOnačelnik.hr održana danas (srijeda) u Hotelu Zonar Zagreb. Zemlja partner ovogodišnje konferencije bila je Republika Slovenija i Veleposlanstvo Republike Slovenije u Zagrebu koji su sa sudionicima podijeliti tamošnja iskustva.

“Tri Pelješka mosta godišnje”

Marija Dekanić, direktorica Motus Media grupe, u uvodnom izlaganju obrazložila je važnost zelenih politika: “Motus Media jedna je od vodećih medijskih kuća na hrvatskom tržištu. Ponosni smo na naše portale, koji su zaslužni za više od sedam milijuna korisnika na našim stranicama. Lani smo pokrenuli projekt “Eurotransformacija Hrvatske” u sklopu kojeg otvaramo teme od javnog interesa, stoga mi je zadovoljstvo što smo jedan od suorganizatora konferencije na temu zelene transformacije. Građani su spremni, a mi kao medij dat ćemo sve od sebe da nastavimo podizati svijest o energetskoj obnovi. Danas ćemo pokušati dobiti odgovore na pitanja jesu li na to svi spremni”, rekla je Dekanić.





Jasmina Džanović s portala ZGRADOnačenik.hr svom je uvodnom govoru naglasila potrebu za dekarbonizacijom Hrvatske. “Zadovoljstvo nam je što je ove godine zemlja partner Slovenija. Od kada ZGRADOnačelnik.hr postoji, brzo smo shvatili da su pred nama veliki izazovi”, rekla je.

“Ukupna vrijednost dekarbonizacije premašuje nekoliko trilijuna eura. Ako se vratimo u Hrvatsku, do 2050. u obnove zgrada potrebno je uložiti 241 milijardi kuna, radi se o vrijednosti tri Pelješka mosta godišnje. Nadamo se da će ova konferencija biti pokretač velikih promjena”, istaknula je.

Korlaet: Razvili smo niz projekata

Izaslanik gradonačelnika Tomaševića Luka Korlaet održao prezentaciju i predstavio projekte Grada Zagreba.

“Tema je iznimno važna, važno mi je da smo danas u Zonaru, koji je dobio novi duh. Kaže se da jedna slika govori tisuću riječi, a rečeno mi je da imam deset minuta pa neću trošiti to vrijeme”, rekao je Korlaet. “Razvili smo niz projekata. Možemo vidjeti bilo koji krov u gradu i vidjeti njegov energetski potencijal. Još jedan modul je energetski atlas Zagreba. Tu se ubrajaju struja, plin i topla voda. Treći modul se tiče energetske obnove zgrada javne namjene”; rekao je.

“Cjelovita obnova uključuje energetsku obnovu. Zgrade koje su u zoni zaštite morale su postići energetsku uštedu od 20 posto“, rekao je.

Judita Cuculić Župa, viša ekonomska savjetnica Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj komentirala je korištenje sredstva iz Fonda solidarnosti EU.









“Europska komisija postavlja zelenu tranziciju kao najviši cilj. Planet je jedan i ako ne budemo radili na zelenoj tranziciji, ništa više neće biti bitno. Prošli sam vikend bila u Dubrovniku na konferenciji, gdje su sugovornici zelenu tranziciju stavljali na prvo mjesto. EK je donijela paket koji je skup svih zakonodavnih prijedloga u sektoru, s kojim bi se mogli postići ciljevi da bismo imali klimatski neutralni kontinent do 2050. godine”, rekla je.

“Novi element s napadom Rusije na Ukrajinu je razmišljanje o dugoročnim ciljevima, što uključuje kako ćemo se grijati iduće zime. Moramo se u potpunosti maknuti od ruskih energenata. Išlo se za time da se povećaju ambicije za uštedom energije(…). Što se tiče obnovljivih izvora, nigdje nisam vidjela solarne panele na krovovima. To je jedno od područja gdje možemo više napraviti u Hrvatskoj. Sve će ove zgrade postojati i sljedećih 30 godina. Moramo ih obnoviti, to se neće dogoditi samo od sebe”, rekla je.

“Obnovljivi izvori energije – moda ili rješenje”

Dražen Jakšić, ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar, održao je prezentaciju o inovacijama u području energetike.









“Nalazimo se pred značajnim promjenama kako bi postigli ciljeve koje je zacrtala EU o klimatskoj neutralnosti. Neke od direktiva se izuzetno značajne i bit će potrebno uložiti veliki napor u organizacijske promjene u energetskoj obnovi u zgradarstvu. Jedna od osnovnih izmjena je obveza korištenja energije sunca u zgradama, što znači izbacivanje fosilnih goriva za potrebe grijanja u zgradarstvu. Jasno je koliko nas napori očekuju u budućnosti”, rekao je.

Uslijedila je panel rasprava na kojoj su sudjelovali Velimir Šegon, zamjenik ravnatelja Regionalne klimatsko-energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske, Dalibor Borovička, direktor Daikin Hrvatska i BiH te Nenad Ukropina, član uprave Enna Opskrba…

“Poplave koje smo imali, a prije toga i suše koje smo imali ljeti uzrokovale su da svi jako dobro shvatimo što su klimatske promjene. Obnovljivi izvori i dekarbonizacija nisu moda ili nešto što možemo birati. To je nešto na što će nas priroda natjerati”, rekao je Šegon.

Borovička je naglasio kako ogromna potrošnja dolazi iz sustava grijanja. Ukropina je pak rekao kako je zelena obnova veliki izazov.

“Godišnje sudjelujemo u više od 1500 projekata. Nema razloga da to bude psihofizički naporno. Postoji nekoliko komponenta koje bismo morali zadovoljiti za sretan završetak te priče. Kada idemo u fazu realizacije postoje dva “paketa”, gdje treba osigurati optimalan odnos, a drugi je da to ne ide tako brzo kako bismo mi voljeli. Nije uvijek problem dozvole. Nekad je problem u opremi”, rekao je Ukropina.

Šegon je naglasio kako je Hrvatska zabilježila porast u potrošnji solarne električne energije u stanovništvu. “Kada bi htjeli biti na razini Njemačke, morali bismo imati četiri GW sunčane električne energije. Njemačka i Nizozemska pokazuju da je to izvedivo. Sunce i vjetar su trenutno najjeftiniji izvori energije. Tko bi to trebao financirati? Pa imamo jednu državnu tvrtku, koja bi mogla prodavati električnu energiju bez gubitaka”, rekao je.

Borovička je naglasio kako 83 posto investicija u energiju plaćaju građani.

“Dizalica topline nije kupnja, to je ulaganje. To nam vraća investiciju i štedi nam vrijeme i novac. Glavno pitanje je kako dovesti prosječnog građana do točke da se sredstva mogu iskoristiti. Kolege u Sloveniji imaju sjajno rješenje. Dvostruko manja zemlja ima višestruko veću kulturu dizalica energije”, rekao je Borovička.

“Signal Vlade građanima da su cijene energije niske i da se ne treba brinuti je pogrešan. Građanima kroz cijene treba dati do znanja da stvari treba mijenjati. Ako treba i cijeli sustav posložiti da imamo stalni izvor financiranja, a ne da imamo točkaste natječaje. Svi ćemo platiti tu nisku cijenu dokapitalizacijom HEP-a, tako da ćemo se zadužiti mi i naša djeca, pa će se usporavati razvoj. To treba osvijestiti”, rekao je Šegon.

Ide novi val obnove

Tema iduće rasprave bila je “0 CO2 – nekretnine, uloga države i javnih tijela”, a u raspravi su sudjelovali Irena Križ Šelendić, ravnateljica Uprave za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe Europske unije, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Tihomir Florijančić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Osijeka te Ivan Ivanković, pomoćnik pročelnika za ekološku održivost Grad Zagreb.

Moderatorica Andrea Čović Vidović zamolila je publiku da se uključi u raspravu i ustanovila da tek 5 posto prisutnih živi stambeno obnovljenim zgradama. Hrvatska, srećom, nije najgora, blizu smo europskog prosjeka.

Kakva je situacija u Osijeku, odgovorio je Florijančić. “U Osijeku je obnovljeno 17 višestambenih zgrada i oko 150 kuća, nije to konačni podatak jer su ljudi obnavljali iz vlastitih sredstava. Interes građana da bi uštedjeli energiju i povećali komfor življenja je velik. I svijest građana o energetskoj učinkovitosti je veća prije nego 10-20 godina. No, problem – ne samo u Osijeku – već i u Hrvatskoj i Europi je da je obnovljeno samo jedan posto zgrada, a u Hrvatskoj 0,7 posto”, rekao je.

Ivan Ivanković, pomoćnik pročelnika za ekološku održivost Grad Zagreb, upitan je zaostaje li Zagreb za Osijek.

“Priča je kompleksna jer 1.000 zgrada je po upravljanjem, a imate više od 20 gradskih ureda. Mi smo obnovili 80-ak objekata, ono što je nama u zadaći otkako je došao novi set direktiva EU je reevaluacija. Naša procjena je da su potrebe 450-500 milijuna eura za idući val obnove, kad se uzme u obzir veličina grada to je ogroman tanker kojim vi morate navigirati”, izjavio je Ivanković.

“U novom investicijskomu valu imamo puno veću primjenu obnovljivih izvora energije. Zbog svog položaja, izuzev malog dijela grada koji može koristiti geotermalnu energiju, mi smo osuđeni na integrirane fotonaponske elektrane i manje više je to to. Zbog napih gabarita smo prisiljeni koristiti sunce.

Kakvi će biti novi modeli poziva za financiranje otkrila je Križ Šelendić.

“U tijeku su pozivi iz mehanizma iz Fonda za obnovu i otpornost. Na jesen planiramo poziv iz Fonda za zaštitu okoliša, a neke druge stvari – ne bih trčala pred rudo – ovisit će o tome kakva će biti nova sredstva iz Fonda za obnovu otpornost.

Hoće li se birati najbržim prstom? “Ako možemo dati 100 grantova, a imamo 10.000 prijava, trebalo bi tri godine da prođemo sve evaluacije. Jednom kad se balon ispuše, neće biti problema. Dakle, bitan je kontinuitet, a momentalno bolje od najbržeg prsta nema na vidiku”.

Razgovor 1 na 1 – Kako to rade u Sloveniji?

Nakon panel rasprave, načelnik sektora za politiku učinkovite upotrebe obnovljivih izbora energije iz slovenskog Ministarstva za okoliš Erik Potočar razgovarao je s moderatorom Tinom Bašićem o tome kako je Slovenija riješila problem energetske tranzicije.

“Imamo subvencije, a uskoro će biti objavljen projekt u kojem ćemo udružiti subvencije te će biti objavljen javni poziv. Iznos subvencije za jednu zgradu je 20 do 30 posto. Razmišljamo o tome da pri izradi novog energetskog plana postavimo sustav cjelovite obnove. To znači da, ako zgrade izrade plan i drže ga se, dobivaju više subvencija. želimo da javni pozivi budu raspisani cijelu godinu, a ideja je da se svake godine ne mijenjaju postoci”, rekao je Potočar.

Panel rasprava “0 CO2 – nekretnine, struka i gospodarstvo”

Uslijedila je potom panel rasprava na temu energetske tranzicije na području nekretnina te izazovima koje ona nosi. U raspravi su sudjelovali Igor Kemenović, predsjednik Hrvatske udruge proizvođača toplinsko-fasadnih sustava, viša stručna suradnica u Sektori za graditeljstvo HGK-a Željka Lukač i voditelj programa certificiranja Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju Marko Markić.

“Mjera za stručno obrazovanje radnika je kratkotrajno rješenje za osposobljavanje za rad s modernom tehnologijom. Moramo se modernizirati s novim znanjima i edukacijom, kao i naš obrazovni sustav. Zanimanja u građevinskom sektoru moraju dobiti na značaju, kako bi se i mladi ljudi na te programe upisali. Kroz nekoliko godina može se dobiti nova, kvalificiranija radna snaga”, rekao je Kemenović.

“Sada je cijena energije zbog Vladinih mjera preniska. Ona nije realna. Ona će sigurno ići prema gore, a s energetskom obnovom smanjujemo ovisnost o cijenama. Ako imate smanjenu potražnju, vi ste kao pojedinac puno neovisniji od tih promjena na svjetskoj razini”, rekao je Kemenović.

Marko Markić rekao je kako je ključni problem u radnoj snazi.

“Ne nedostaje samo kvalitetne radne snage, već bilo kakve. Mi smo tržište veličine kakvo jesmo i dijelimo ugroze EU-a, kao i svjetske. Osim problema rješavanja radne snage, sve će se te stvari rješavati kroz dugoročne strategije velikih kompanija koje će isporučivati materijale. Bit će opreme i materijala, a oni će imati cijene koje će biti sukladne europskim. Naše bi se tržište trebalo početi navikavati na to da su investicije u zgrade privatne i da će se to morati u jednom trentku početi raditi na vlastitu inicijativu”, rekao je Markić.

Željka Lukač je rekla kako je energetska obnova prilika za cijelo gospodarsvo.

“Očekujemo da će se sredstva ulagati u graditeljstvo i to će djelovati na cjelokupni gospodarski rast. HGK preko svojih udruženja komunicira s tvrtkama o obnovljivim izvorima energije”, rekla je.

Kemenović je pojasnio važnost ulaganja u energetsku obnovu.

“Brojni su benefiti za pojedinca, ali i za društvo. Najinteresantniji su oni financijski, jer tim investicijama se štedi na energiji. Drugi financijski benefit je taj što se obnovom nekretnine povećanja njena vrijenost. Ona kasnije vrijedi više zbog novih performansa”; rekao je.

“Ako govorimo o 0 CO”, onda moramo govoriti o tome što ugrađujemo u zgradu, koje materijale koristimo? To je novi iskorak. Načelo ostaje smanjiti potrebu za energijom u zgradi, a onda proizvesti energiju iz obnovljivih izvora. Nije to samo pitanje okoliša, već i sigurnosti. To je jako ambiciozan cilj”, rekao je Markić.

“Problemi su prožeti kroz sve sudionike u gradnji. Zbog loše edukacije dešavaju se greške u fazama izgradnje. Greške znaju biti velike i ozbiljne, pa imamo probleme pšoput padanja fasada, pojave gljivica i slično”, rekao je Kemenović.

“Banke su preuzele ključnu ulogu u zgradarstvu”

U četvrtoj panel raspravi u kojoj se tražio odgovor na pitanje “tko će sve to financirati” sudjelovali su Mladen Ilijević, voditelj Službe za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije Fonda za zaštitu okoliša, Ana Romac, savjetnica u Hrvatskoj udruzi banaka te Marina Marasović iz Hrvatske banke za obnovu i razvoj.

“Ne raspolažemo podacima o iznosima kredita na raspolaganju zgradama, ne vodimo takvu statistiku. Financiranjem zgradarstva banke su preuzele ključnu ulogu. Zgradarstvo je najveći potrošač energije i resursa i samim time ima velik utjecaj na okoliš. Drugo, doprinosimo u povećanju financijske vrijednosti nekretnine i smanjenju troškova energije. A treći aspekt je da doprinosimo društvenoj koristi”, rekla je Ana Romac iz Hrvatske udruge banaka.

Marina Marasović iz HBOR-a je demantirao predrasude da Razvojna banka nije uključena u pitanje stambene obnove.

“Moguće da je skromno komuniciramo, HBOR je u ovom području, zelene priče, itekako aktivan dugi niz godina. Upravo poticanje klimatski neutralnog gospodarstva jedan je od naših ključnih stupova strategije banke od 2020. do 2024. godine. Zbog regulatornih zahtjeva zelenog plana EU uz podršku Europske komisije u proteke 2,5 godine pripremali i provodili zaokret HBOR-a kao razvojne banke prema zelenoj tranziciji i održivom financiranju.

Naglasila je kako su s 15 banka smo potpisali sporazume te da nude subvenciju od 75 posto na kamate, što je značajno, te da imaju veliki garancijski program za tvrtke koji nemaju dosta kolaterala. “Radit ćemo kreditni program za energetsku učinkovitost za poduzetnike, uključujući i velike, koji će funkcionirati po modelu kredit i grant u jednom”, najavila je.

Ilijević je pak komentirao sistem “najbržeg prsta” u pozivima za energetsku obnovu.