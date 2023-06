Obnovljivi izvori energije: Moda svakako jest, ali smanjuje trošak energije, čuva okoliš i održiva je

U kontekstu potrošnje energije i ušteda prvenstveno mislimo na financijske uštede, a ne na to koje energije više ili manje trošimo. Također, najčešće govorimo o potrošnji energije za grijanje kućanstava pa je pravo pitanje iz kojeg je izvora 1 kW topline za grijanje najpovoljniji? U tom smislu su OIE svakako najpovoljnije rješenje jer tri četvrtine energije za grijanje doma imamo u prirodi, a jednu četvrtinu energije ulažemo iz primarnih izvora (električna energija).

OIE mogu smanjiti potrošnju energije za 30 do 70 posto ovisno i klimatskoj zoni, izoliranosti objekta, ali isto tako i o razini osobnog komfora – grijemo li se na 21 stupanj Celzijusa ili na 26 stupnjeva.





Dekarbonizaciju možemo postići, najjednostavnije rečeno, ako postanemo energetski neovisni o fosilnim izvorima, smanjimo potrošnju energije općenito i uvedemo i raširimo proizvodnju primarne energije iz OIE – jako je važno da sve ove aktivnosti budu usklađene i prate jedna drugu.

Idealan slučaj je da svako kućanstvo ili komercijalni objekt sam za sebe proizvodi energiju koja mu je potrebna (a može i više) i tako bude neovisan. S obzirom na fond kućanstava koji je još uvijek na fosilnim rješenjima kao jedinom izvoru, a s druge strane još i energetski neučinkovit – čeka nas proces cjelokupne obnove postojećeg fonda zgrada u energetskom smislu (što se već događa godinama putem državnih subvencija i uz pomoć EU) i izgradnje autonomnih elektrana OIE za proizvodnju električne energije.

Jako bitan faktor u tome svemu su izvori energije za grijanje iz OIE (npr. dizalice topline) koji će uz smanjenu potrošnju energije dati jednak ili bolji komfor korisnicima.

Apsolutno se slažem da je mjerenje potrebno jer je jedini dokaz učinjenog i opravdavanja uložene investicije ili subvencije. Realan podatak mjerenja uštede mora biti u istovjetnim uvjetima da se mogu usporediti jabuke i jabuke. Mi iz 17 godina prakse koju imamo u radu s dizalicama topline, možemo potvrditi da su uštede u potrošnji energije objekta za grijanje na razini od 30 posto i više.

Kad to usporedite s cijenama energije koje su se promijenile u zadnje dvije tri godine, prije 10 godina uloženo u dizalicu topline se vraćalo u prosjeku kroz 7 do 8 godina, dok je danas to upola kraće. Ovdje pričamo o vrlo ozbiljnim planovima energetske obnove na državnoj razini, a u zemljama oko nas, gdje je zrelost u programima subvencioniranja znatno veća jer traju već godinama (npr. Slovenija), dizalice topline se percipiraju ‘pod normalno’ i tržišta rastu u slijedećih tri godine i do 10 puta.









Da zaključim – moda svakako jest, ali ona vrlo pozitivna koja utječe na naše izdatke za energiju, očuvanje okoliša i održivost.

