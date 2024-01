Objavljena početnička plaća u policiji: Nije loše, ‘ispod ovog sigurno neće ići’

Prvog dana bijelog štrajka na hrvatskim sudovima, održao se sastanak Vlade i sindikata na kojem je predstavljena finalna verzija uredbe o koeficijentima za sva radna mjesta, a Božinović je objasnio kolika će biti početnička plaća u policiiji.

“Napravljeni su mehanizmi za zaštitu ljudi od subjektivnog ocjenjivanja. Velik problem u pregovorima bile su ocjene. Smatramo da nije bilo potrebe za time, to je minorno. Što se tiče koeficijenata, svima plaće rastu u prosjeku preko 30 posto računajući od prošle godine od svibnja. Zadnja etapa povećanja je preko 12 posto. Uvijek će biti nezadovoljnih, primili smo desetke prigovora. Mi kao sindikati dobit ćemo mogućnost, uredbe idu na mišljenje, imamo 15 dana za očitovanje. Osobno moje mišljenje pozitivno o ovom zakonu, mislim da je ovo dobar posao”, poručili su iz sindikata nakon sastanka s ministrom pravosuđa i uprave Ivanom Malenicom i ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem.

“Ne želim prijetiti nikome, no mi kao socijalni partneri imamo pravo dati mišljenje. Dosad se nije događalo da su sindikati sudjelovali u procesu donošenja koeficijenata jer je to posao vlade”, navode.

Dodali su i da su “napravili revoluciju” oko policijskih službenika.

“Preuzeli smo maksimu od sindikata njemačke policije koji ima maksimu borbe da prosječna plaća bude u gospodarstvu zemlje. Mi još nismo ostvarili cilj. Treba vremena i za to. Ovaj sustav je više honorirao one na dnu hranidbenog lanca. Pokušala se ispraviti nepravda za ljude koji nisu mogli živjeti od svog rada”, pojasnili su.

Predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić je rekao kako su umjereno zadovoljni,

Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja istaknuo je da oni nisu zadovoljni ponudom.

“Nije bilo onako kako nam je bilo obećano, nismo bili dovoljno uključeni. Nismo zadovoljni ni s finalnim rezultatom. Danas smo dobili neke pomake u odnosu na ranije koeficijente. Moramo to sad ocijeniti i vidjeti u kojoj smo poziciji. Vlada će u srijedu dostaviti cjeloviti prijedlog uredbe i onda ćemo to analizirati. Mi u našem sustavu nismo zadovoljni”, požalio se Kroflin.

“Ovo je prva vlada koja je to napravila. Već godinama radimo na promjenama. Sjećam se kad je bruto plaća policijskih početnika bila 650 eura bruto, sad će biti oko 1.500 eura bruto. Nastavljamo dijalog. Postavili smo standard da sve vlade u budućnosti ispod ovoga neće ići”, rekao je Božinović.

Malenica se osvrnuo na suce koji štrajkaju pa još jednom poručio da ne pristaje na ultimatume i ucjene.

“Temeljem Zakona o sudovima suci su dužni unositi sve promjene. Danas je prema podacima koje imamo, od ukupno 2.077 odgođeno 741 ročište, to je otprilike 35 posto. Prosječno dnevno otkazivanje je 13 posto. 22 posto ročišta je danas otkazano. Mi imamo podatak iz sustava e-spis. Imali smo razgovore s njima, a u javnosti je objavljeno da su već donijeli odluku u o mjerama. Suci su odbili povećanje prošli tjedan. Ja mislim da je to štrajk. Oni to zovu mjerama upozorenja, ja mislim da je to klasičan štrajk”, rekao je Malenica.