Obitelj kod Bjelovara uzgaja unosnu voćku, grane pucaju pod plodovima: ‘Napravio sam pogrešku’

Autor: I.G.

Berba marelica je u punom jeku, a u voćnjaku obitelji Krvar u Kapeli, nedaleko od Bjelovara, na 220 stabala prinos je rekordan. Stabla su toliko puna plodova da se grane lome pod njihovom težinom. Berači marljivo rade i ovih dana čak i sanjaju marelice.

“Obrali smo najzrelije. Sada možemo birati, već smo odvojili one za rakiju i za pekmez, tako da je lakše”, rekla je Valentina Kujundžić za HRT. Valentinin otac je prije osam godina na nagovor prijatelja voćara posadio marelice zbog idealne lokacije koja je manje izložena mrazu.

“To je specifična voćna vrsta koju treba ipak dobro razumjeti, shvatiti i dati joj svaku kariku u lancu. Ne smijete promašiti da bi dala svoj rod”, kaže Željko Krvar, voćar, Kapela.

‘Trebao sam to malo skratiti’

Uz klimatske promjene upravo je zahtjevan uzgoj razlog što je domaće marelice na tržištu sve manje. “Od rezidbe, gnojidbe, izbora sorti, lokacije, gnojidbe, malčiranja, sve je jako bitno, pa i vrijeme zaštite, zimskog krečenja”, kaže Željko.

Dodamo li tomu i solitarne pčele koje on koristi za točno tempiranu oplodnju, ne treba čuditi da će ove godine ubrati oko šest tona. No, priznaje i pogrešku.

“Trebao sam to malo skratiti da ne bi došlo do pucanja grana, međutim, s obzirom da lani klimatski uvjeti nisu dali, ostavio sam da vidim šta će biti”, kaže. A bit će zbog rekordnog uroda i puno kupaca koji ovamo stižu iz cijele središnje i sjeverne Hrvatske. Jer ove marelice prodaju se putem oglasa i društvenih mreža isključivo na gospodarstvu, piše HRT.

Niz dobrobiti za zdravlje

Inače, marelica svojim bogatim hranjivim sastojcima pružaju niz dobrobiti za naše zdravlje. Marelice su iznimno bogate vitaminima A, C i B, karotenoidima, ksantofilima te hranjivim tvarima i mineralima poput vlakana. Evo nekoliko ključnih dobrobiti koje marelice pružaju našem tijelu.

Zahvaljujući svojim antioksidansima i visokom sadržaju vitamina C, marelice su izvrsne za kožu. Antioksidansi pomažu u zaštiti kože od štetnih vanjskih utjecaja i UV zraka koje mogu uzrokovati trajna oštećenja. Vitamin C potiče obnovu kože i izgradnju kolagena, dok beta-karoten štiti od opeklina izazvanih sunčevim zrakama. Marelice su izvor beta-karotena, luteina i velike količine vlakana, što ih čini izvrsnim izborom za zdravlje crijeva. Vlakna pomažu u održavanju redovite probave i prevenciji problema poput zatvora.









Marelice su bogate vitaminima C i E, koji su poznati po svom antioksidativnom djelovanju. Ovi vitamini pomažu u snižavanju razine jetrenih enzima, čime smanjuju upale u jetri. Vjeruje se da marelice štite jetru od bolesti i pomažu u uklanjanju bakterija koje mogu uzrokovati štetu. Marelice, zahvaljujući visokim razinama beta-karotena, vitamina C, kalija i vlakana, pružaju podršku zdravlju srca. Vitamin C pomaže u zaštiti srca od oštećenja, dok visoka razina kalija pomaže u regulaciji krvnog tlaka, opuštajući krvne žile i arterije.

Pomažu u uklanjanju toksina iz tijela

Marelice su izvrstan izvor vitamina A, koji je važan za očuvanje zdravog imunosnog sustava i jačanje kognitivnih funkcija. Konzumiranjem samo jedne male zdjelice marelica, možete dobiti oko 50% više od preporučenog dnevnog unosa vitamina A. Marelice su izvrstan izvor antioksidansa, koji pomažu u neutralizaciji slobodnih radikala u tijelu. Konzumiranje marelica svakodnevno može pomoći u uklanjanju toksina nakupljenih tijekom dana i održavanju zdravlja.

Sok od marelica bogat je kalcijem i željezom, što ga čini preporučljivim izvorom ovih minerala, osobito za trudnice i malu djecu. Samo jedna i pol decilitra prirodnog soka od marelica zadovoljava dnevne potrebe za beta-karotenom.

Marelice sadrže dijetalna vlakna koja poboljšavaju rad probavnog sustava i potiču metabolizam. To je voće odličan međuobrok za one koji su na dijeti jer brzo daje osjećaj sitosti, a sadrži malo kalorija. Kalcij je ključan za zdravlje kostiju, a marelice ga sadrže u značajnim količinama. Osim toga, marelice su bogate i kalijem, koji pomaže u apsorpciji kalcija u tijelu. Ti minerali zajedno pružaju podršku zdravlju kostiju i održavaju ih jakima. Uživanje u marelicama tijekom ljeta ne samo da će vas osvježiti, već će i pružiti vašem tijelu brojne hranjive tvari i dobrobiti.