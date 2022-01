NOVI UDAR NA VLADU! STOČARI NAJAVLJUJU PROSVJEDE: Dramatična poruka s hrvatskog krša

Autor: Iva Međugorac

Nezadovoljstvo Strateškim planom Ministarstva poljoprivrede ovih su dana iznijeli predstavnici Udruge Hrvatski krški pašnjaci navodeći da se njime poljoprivrednicima oduzima 90 posto potpora te da se ugrožava njihov opstanak zatraživši pri tome plan koji će poticati povećanje poljoprivredne proizvodnje i smanjenje nameta. Naime, Hrvatska bi u narednom referentnom razdoblju trebala dobiti 1,77 milijardi kuna manje iz europskog proračuna te sada donosioci odluka, prema riječima iz Udruge, svađaju poljoprivrednike tako da jednima oduzimaju, a drugima daju potpore.

Prema tezama iz priopćenja stočari na kršu od samog starta su zakinuti jer je Hrvatska pregovore s EK prijavila za plaćanje samo trećine svojeg poljoprivrednog zemljišta, ”Tražili smo unaprijed od ministrice poljoprivrede Marije Vučković da uloži “veto” na takav proračun, kao što rade i druge članice. Ona nas je uvjeravala da će Hrvatska dobiti pet posto više sredstava, ali je ipak prilikom izglasavanja EU proračuna prihvatila mrvice”, kažu iz Krških pašnjaka problematizirajući nedovoljan rad i slabu zainteresiranost državnih službi koje pogoduju trgovačko-uvoznom lobiju, a prema njima sve to hrvatsku poljoprivredu dovelo je na samo dno.

”Na sve moguće načine se želi onemogućiti OPG-ovima plasman domaćih proizvoda na naše tržište. Smanjenje proizvodno vezane potpore upravo je pokazatelj da Ministarstvo ne želi da Hrvatska bude samodostatna u proizvodnji hrane, nego se i dalje oslanja na uvoznu hranu”, ističe se u priopćenju u kojem su navedena i neshvatljiva tumačenja da je smanjenje potpora logično jer na tim područjima nema proizvodnje.

”Potpore na održavanja površina nisu proizvodno vezane nego se potiču zbog očuvanja ekoloških sustava, zbog sprječavanja erozije tla, očuvanja tokova podzemnih voda, očuvanje krajobraza, zbog biodiverziteta i očuvanja prirodnih staništa. Istina je da je EU smanjila proračun za poljoprivredu za 15 posto, ali hrvatska poljoprivreda je talac slabih pregovora državne administracije s Europskom komisijom”, napominje se u priopćenju u kojem se dodaje da je devet država članica EU tražilo od Komisije da im prizna dodatne površine, što je EK i odobrila, no Hrvatska to ne želi tražiti premda su im stočari to sugerirali. Baš zato u ovoj udruzi navode da se dio sredstava poljoprivrednicima namiri iz drugog stupa ili da se ograniče osnovna plaćanja na 100.000 eura po poljoprivrednom gospodarstvu, što i jest preporuka Europske komisije kojoj se protivi jedino Hrvatska.

”Netočno je da EK traži smanjenje potpora za Gorsko-planinska područja, Značajna prirodna ograničenja i Područja s prirodnim ograničenjima (PPO) već je takva odluka rezultirala spregom velikih i utjecajnih proizvođača s nekim od donosioca odluka, a protiv najslabijih, a to su krška područja”, kažu u udruzi uz opasku da je Hrvatskoj hitno potrebna agrarna reforma koja će ići u smjeru dodjele i aktivacije zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u svrhu povećanja poljoprivredne proizvodnje, smanjenje fiskalnih i parafiskalnih nameta. Uz to, prema tezama iz ove udruge našoj zemlji manjka kvalitetan zakonodavan okvir i sigurnost, kao i osiguran plasman naših domaćih proizvoda na tržište. Zbog ostvarenja zahtjeva stočari s krša na koncu u priopćenju najavljuju javne prosvjede.