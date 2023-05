NOVI HRVATSKI TRIJUMF, OPET SMO NA PRESTIŽNOJ LISTI! Jadranska čarolija kojoj prijeti nestanak dospjela na listu 50 najljepših na svijetu

Autor: Dnevno.hr/L.B.

Portal “Worlds50beaches.com” objavio je svoju listu najljepših 50 plaža na svijetu za 2023. godinu.

Njihova lista sačinjena je na temelju prirodnih ljepota, prostora, popularnosti i aktivnosti na plaži, ali odnosi se i na čistoću i mirnoću mora.

Za 50 najljepših plaža glasalo je više od 750 najpriznatijih i najiskusnijih svjetskih utjecajnih putopisaca, novinara i stručnjaka, koji su na ovu prestižnu listu stavili i jednu hrvatsku plažu.





Najljepša je australska, ali i Talijani imaju svoje bisere

Tako je prvo mjesto ove liste zauzela plaža Lucky Bay u Australiji, a sve zbog čistog pijeska, tirkiznog mora i populacije klokana koji su vrlo druželjubivi.

Na drugom mjestu našla se plaža Anse Source D’Argent na Sejšelima, dok je na devetom mjestu plaža Navagio, na Zakintosu u Grčkoj koja je poznata po olupini napuštenog broda, a za koju je najavljeno da će ove godine biti zatvorena za turiste zbog opasnosti od urušavanja.

Na listi najljepših svjetskih 50 plaža našle su se i dvije talijanske, Goloritze, koja je zauzela 11. mjesto te Capriccioli na 38. mjestu.

Pasjača – tajnovita plaža osebujne ljepote

Utjecajne svjetske putopisce, novinare i stručnjake od hrvatskih plaža oduševila je jedna smještena na krajnjem jugu Hrvatske, u Konavlima. Riječ je o prelijepoj Pasjači, koja je zauzela 39. mjesto ove prestižne liste.

Smještena na skrovitom, nepristupačnom mjestu gdje se konavoske stijene strmo obrušavaju u Jadransko more i gdje se između kopna i mora stvorio uzak pješčano-šljunčani pojas osebujne ljepote. Plaža se nalazi južno od naselja Popovići u Konavlima, tridesetak kilometara južno od Dubrovnika.

Morska voda je na plaži čista i bistra, s tirkizno-plavim odbljeskom, a zbog nepristupačnosti i nedostatka prostora na Pasjači nema nikakvih komercijalnih sadržaja pa je idealna za ljubitelje pustolovnog turizma, mira i tišine, te egzotične prirodne ljepote i ozračja.









Plaža je nastala umjetnim putem i to za vrijeme Drugog svjetskog rata ili nešto kasnije. Lokalni stanovnici navode da su u to vrijeme bile česte poplave pa su se radili kanali radi odvodnje, a višak zemlje i kamenja bacao preko strmih litica u more. Nakon nekog vremena more je usitnilo kamenje i stvorilo tajnovitu plažu osebujne ljepote.

More je s vremenom progutalo dijelove plaže, ali su ljudi tijekom izgradnje građevinskih objekata i prometnica ponovno nasipavali kameni materijal na nju. Tako su oživljavali ovu jadransku čaroliju kojoj prijeti nestanak, ali se do danas održala i 2020. godine osvojila naslov najbolje plaže na starom kontinentu. Na portalu „Najbolja odredišta u Europi“ (European Best Destinations) proglašena je najboljom europskom plažom 2020. godine.

Cijelu listu plaža pogledajte ovdje.