NOVE CIJENE STRUJE OD 1. TRAVNJA: Većina kućanstva će dobiti veće račune od onih koje je najavila Vlada

Autor: Dnevno.hr

Još je samo nekoliko dana ostalo do 1. travnja kada poskupljuju struja i plin. Najvećem broju kućanstava računi će od travnja porasti za 9,6 posto, no s obzirom na to da stvarni trošak ovisi o tarifnom modelu i količini potrošene struje u višoj i nižoj tarifi, poskupljenje može biti i veće. Iako je Vlada paketom mjera ublažila rast cijena energenata, potrošači nisu tako sretni. Pretpostavlja se da će građani u prosjeku dobiti 30 kuna veće račune, a bez mjera to poskupljenje bi bilo puno veće, čak i 20 posto.

Stručnjaci upozoravaju da poskupljenjima tu nije kraj i savjetuju štednju.

Pomoćnik direktora HEP Elektre Robert Baričević je u razgovoru za Potrošaki kod HRT-a rekao kako prosječna promjena cijene za pojedine kupce iznosi oko 9,6 posto.

“Promjena cijene za pojedine kupce može biti nešto viša ili niža od toga ovisno o tome koji kupac ima koji tarifni model, kolika je ukupna godišnja potrošnja i kakav je omjer potrošnje ako kupac ima dvotarifno mjerilo”, kaže Baričević.

Stručnjak za kupoprodaju električne energije Nenad Kurtović tvrdi ne samo da cijena može biti veća, nego i hoće, jer su vladajući pri izračunu uzeli prosječnog kupca od nešto više od 3000 kWh, koji troši 60 posto danju i 40 posto noću.

“Potrošači koji nemaju toplinsku energiju i prirodni plin – oni troše 500-600 i više kWh mjesečno, njima će računi biti veći 50 do 70 kuna. Znači, taj postotak neće biti 9,6 nego kod dvotarifnih 11 posto, a kod onih na ‘Hepiju’ 14 posto”, kaže Kurtović.

On upozorava kako je Hrvatska u velikim problemima jer naše hidroelektrane nemaju vode zbog suše.

“Struju onda moramo uvoziti po europskim i svjetskim cijenama ili moramo aktivirati termoelektrane na plin koji je sad izuzetno skup. I zbog toga je cijena veća. Sve to ukazuje da će udar na cijene ublažen Vladinim mjerama trajati vrlo kratko”, smatra Kurtović.