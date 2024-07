Nova zamka pohlepnih ugostitelja: Namame vas i uzmu 30 eura prije nego što vidjeli jelovnik

Autor: Ivana Jurišić

Otkako je Ryanair uveo jeftine avionske linije za Grčku, sve je više hrvatskih građana koji godišnji odmor odlučuju provesti u toj mediteranskoj zemlji. Grčka se često spominje kao jeftinija alternativa Hrvatskoj u kojoj ćete dobiti više za svoj novac.

Ipak, kako piše eKapija, turisti koji se ovo ljeto odluče otići u tu zemlju trebaju dobro pripaziti kako na kraju ne bi potrošili više nego što su planirali.

Šetajući Rodosom turisti će često čuti pozive ugostitelja: “Prijatelju, uđi, imam sjajnu ponudu za tebe!” Međutim, dobro razmislite prije nego prihvatite te ponude, jer vam se može dogoditi da pivo platite 25 eura, a koktel čak 30 eura.

Centar društvenih okupljanja

Turisti koji posjete Rodos sigurno neće propustiti posjetiti Hipokratov trg, smješten u srcu Starog grada. Ovo čarobno mjesto kroz povijest je bilo centar društvenih okupljanja, trgovine i razmjene kultura, ali danas se na njemu može naći mnoštvo ugostiteljskih objekata. Ugostitelji ispred kafića i restorana turiste mame obećanjima o prekrasnom pogledu s terase, ukusnoj hrani, girosu po cijeni od 3,5 eura i velikim ekranima za praćenje sportskih događaja.

Kada turisti namamljeni obećanjima uđu u lokal, ugostitelji ih prvo pitaju što bi željeli popiti, često naglašavajući pivo i koktele. Naručite li koktel i veliko pivo, vjerujući da se radi o standardnoj krigli od 0,5 litara, dočekat će vas neugodno iznenađenje: pivo u čaši u obliku čizme s dva do tri litra te razvodnjeni koktel u velikoj posudi, za što ćete platiti 25 do 30 eura po porciji.

Dok će iskusniji turisti zatražiti meni, na njemu često nema tih pića. Tako možete uz giros od 3,5 eura naručiti pivo, vjerujući da neće biti puno skuplje, ali se često prevarite.

Loše recenzije

Mnogi turisti na kraju plaćaju visoke račune, upozoravajući druge da su ugostitelji, koji su u početku bili srdačni, odjednom postali neljubazni. Zbog loših recenzija na internetu, barovi često mijenjaju imena nakon samo jedne sezone.

Žitelji Rodosa također upozoravaju na nepoštenu praksu, ističući da je razlog prevara velika fluktuacija turista. Zbog brojnih kruzera, mnogi posjetitelji dolaze samo na par sati, pa “lovci u mutnom” pokušavaju prevariti što više turista jer se gosti svakako neće vratiti.









Oprez je potreban ne samo na Hipokratovom trgu, već u cijelom Starom gradu, jer iako ima poštenih ugostitelja, šansa za prevaru uvijek postoji. Pozivi ugostitelja da uđete u njihove lokale možda vam se ne sviđaju, ali to je uobičajena praksa. No, ako su ugostitelji posebno navalentni i ne daju vam meni kad sjednete, to je znak za uzbunu. Uvijek tražite meni, čitajte recenzije na Trip Advisoru i budite oprezni.

Standardne varke

Osim toga, budite svjesni i standardnih turističkih zamki poput žena koje vam prilaze na ulici i počinju gatati prije nego što pristanete. Kada dođete k sebi, već su vam stavile narukvicu za sreću i traže novac za neželjeni poklon. Takve situacije najčešće se događaju u luci i na ulazu u Stari grad. Najbolje ih je odbiti odlučnim “ne, hvala” ili odmahivanjem glave bez osmijeha.

Cijene istih proizvoda također značajno variraju od trgovine do trgovine, pa ako želite uštedjeti, prvo obiđite njih nekoliko i pregledajte sve ponude prije nego što kupite.