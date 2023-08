Nova blamaža Hrvata: ‘Nisu im objasnili ni da je Hrvatska udaljena od Ukrajine’

Autor: Ratko Bošković/7dnevno

Od 23 zemlje koje se svrstavaju u europska tržišta “u nastajanju”, (engl. emerging Europe), bolje reći od 23 bivše komunističke države srednje, istočne i jugoistočne Europe i južnog Kavkaza, samo Hrvatska na poslovnoj internetskoj društvenoj mreži Linkedin nema stranicu posvećenu privlačenju i poticanju izravnih inozemnih ulaganja. Štoviše, Hrvatska je jedina koja za potencijalne i postojeće inozemne investitore nema posebnu agenciju, fond ili neku drugu specijaliziranu instituciju, nego poslove za njih obavlja ministarstvo, u hrvatskom slučaju Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Dvije su to zanimljivosti, premda ne i najvažnije, koje prve upadaju u oči u izvrsnom ovogodišnjem izvješću londonskog think-tanka Emerging Europe “Investment promotion report 2023” s podnaslovom “Tko je dobar u privlačenju investicija i što ostali od njega mogu naučiti”.

I, zaista, tko je dobar? Prema nalazima organizacije Emerging Europe, za koju, kako tvrde, rade brojni analitičari i dopisnici iz cijele Europe “u nastajanju”, u privlačenju, poticanju i pružanju potpore inozemnim ulagačima kapitala najbolje su, najpoduzetnije i najkreativnije specijalizirane agencije Estonije, Litve i Latvije, dakle svih triju baltičkih država, a slijedi ih – što je s obzirom na rusku oružanu agresiju zaista nevjerojatan uspjeh – Ukrajina!





Među 23 države koje je Emerging Europe promatrao i analizirao Hrvatska je po uspješnosti obavljanja poslova za inozemne ulagače u sredini, na 11. mjestu. Ispred nje su, očekivano, Češka, Slovenija i Poljska, ali za mnoge i neočekivano Moldavija, Gruzija i Sjeverna Makedonija. Iza Hrvatske su zemlje iz očekivane skupine “što južnije, to tužnije”, od Rumunjske i Bugarske preko Srbije i Albanije do Kosova, Azerbajdžana i Crne Gore, ali prilično neočekivano i Slovačka i Mađarska.

Hrvatska se pritom na rang-listi najuspješnijih u privlačenju, poticanju i podršci inozemnim investitorima u posljednjih pet godina nešto malo spustila, s devetog mjesta 2019. na ovogodišnje jedanaesto, što znači da je nazadovala. Slično se dogodilo i s Rumunjskom, Mađarskom i Slovačkom, dok je Latvija s jedanaestog mjesta skočila na treće. Ogromne skokove napravili su i Moldavija, Gruzija, Armenija… U tim zemljama posvećenost inozemnim ulaganjima očito je u velikom zamahu, središnja Europa već pokazuje znakove umora, a Baltik čvrsto drži čelne pozicije.

Pet karakteristika

Po čemu su, zaista, najbolji iz “Europe u nastajanju” tako dobri i što od njih ostali mogu naučiti? Organizacija Emerging Europe, čije analize, podatke i usluge navodno koristi dva i pol milijuna poslovnih ljudi, rangirala je agencije za promociju inozemnih ulaganja po pet karakteristika. Prvo je promatrala i analizirala valjanost (engl. validity) informacija na mrežnim stranicama agencija i hrvatskog ministarstva.

Pod valjanosti se misli na brzinu objavljivanja i aktualnost (up-to-date) informacija o raspoloživim poticajima, poreznom sustavu, gospodarskim sektorima, redovitost korištenja kanala društvenih medija, zatim informacija o makroekonomskim okolnostima, raspoloživoj infrastrukturi, radnoj snazi, poslovnim prostorima. Na objavljenoj rang-listi deset najboljih hrvatsko Ministarstvo gospodarstva po tom je kriteriju na posljednjem mjestu.

Sljedeći kriterij bio je potpora nadležnih agencija inozemnim investitorima i razvitak njihove zajednice. Emerging Europe promatrao je i analizirao objavljuju li agencije na svojim mrežnim stranicama informacije o tome kako točno njihovi zaposlenici pomažu inozemnim ulagačima, pozivaju li ih na stručna događanja, sadrže li poveznice na ostale ključne institucije i organizacije u zemlji, objavljuju li e-adrese i telefone u međunarodnom formatu.

Gledalo se i donose li web-stranice svjedočenja bivših i aktualnih ulagača, šalju li agencije redovno ulagačima newslettere na engleskom jeziku, nastoje li uspostaviti zajednicu influencera, stakeholdera i pratitelja, kako savjetnici postupaju s upitima potencijalnih ulagača i koliku im naknadnu pažnju posvećuju, te je li broj pratitelja na trima glavnim internetskim društvenim mrežama, Twitteru, Linkedinu i Facebooku, veći od pola posto populacije. Na rang-listi jedanaest najboljih u pružanju potpore ulagačima i izgradnji njihove zajednice hrvatskog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja uopće nema, tako da Hrvatska u tom pogledu ima puno toga naučiti čak i od Bjelorusije, Abanije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Rumunjske…, da baltičke države i ne spominjemo.









Rješenja i savjeti

Treća komponenta kvalitete rada agencija za privlačenje i poticanje inozemnih ulaganja koju je promatrao Emerging Europe njihova je prisutnost na internetu, lakoća pronalaženja i korištenja njihovih stranica i portala. Londonski analitičari uočili su ove godine značajna poboljšanja kvalitete i atraktivnosti videopriloga na agencijskim web-stranicama, ali i pad kvalitete prijevoda na strane jezike. Prvaci u toj kategoriji ove godine su Litva i Slovenija, slijede ih Estonija, Gruzija, Latvija, Sjeverna Makedonija i Ukrajina.

Emerging Europe promatrao je otvara li se engleska verzija internetskih stranica prva, a tek potom verzija na lokalnom jeziku, i našao da je tako kod 95,7 posto agencija. Gledao je nude li web-stranice sadržaj koji se lako može “skinuti”, ispisati i distribuirati. Analitičari su također proučavali je li navigacija na mrežnim stranicama laka, nude li one infografike s relevantnim sadržajem, nude li stranice na internetskim društvenim mrežama različite, atraktivne, relevantne i korisne multimedijske sadržaje, osobito videosadržaje. Sve poveznice, posebno na društvene mreže, trebale su biti aktivne i ispravne, a dugme za pretplatu na newsletter vidljivo i lako za pronalaženje.

Ni u ovoj kategoriji među 13 rangiranih država, odnosno njihovih agencija, ni Hrvatske ni njezina Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja uopće nema. Ako se pogleda web-sadržaj koji je hrvatsko ministarstvo namijenilo inozemnim ulagačima, potencijalnim i postojećim, posve je jasno da ne može ni biti rangirano jer gotovo ničega što je Emerging Europe od takve institucije očekivao u spomenutoj kategoriji ondje nema – ni videa ni infografika ni grafova ni poveznica na društvene medije i kanale – a nema se ni gdje “navigavati” jer sve je na samo jednoj stranici.









Hrvatsko ministarstvo ipak se pojavilo u kategoriji “inovativnost i kreativnost”, makar s osrednjim rezultatom, gotovo upola slabijim od baltičkih država, i makar nije lako razumjeti zašto. Ta komponenta kvalitete rada agencija za privlačenje i poticanje ulaganja odnosila se na to koliko njihove web-stranice koriste inovativna i tehnološki napredna rješenja da bi pružile informacije o investicijskim prilikama. Najbolje su i u toj kategoriji tri baltičke države, Agencija za investiranje i razvoj Latvije, na primjer, ove je godine razvila web-stranicu koja je ulazna točka za nekoliko internetski dostupnih baza podataka, što je Emerging Europe posebno istaknuo i pohvalio.

Naposljetku, pri rangiranju institucija u europskim ekonomijama “u nastajanju” zaduženih za privlačenje i poticanje izravnih inozemnih ulaganja londonski think-tank Emerging Europe proučio je i kako njihove mrežne stranice reagiraju na aktualne ekonomske probleme i nude li za njih rješenja i savjete. Na kraju globalne pandemije to se osobito odnosilo na rusku invaziju na Ukrajinu i sigurnosna pitanja aktualna za srednju, istočnu i jugoistočnu Europu te južni Kavkaz.

Konačni rezultat

Toj temi, ustanovio je Emerging Europe, u svojim su se komunikacijskim kanalima najviše posvetile agencije UkraineInvest, CzechInvest, Moldova Invest Agency te Slovak Investment and Trade Development Agency. Ni u ovoj kategoriji hrvatskog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja uopće nema. Najuspješnija u pružanju informacija ulagačima o međunarodnim i domaćim ekonomskim izazovima je Češka, slijede je Moldavija, Slovačka, Ukrajina… Za Hrvatsku je dobro jedino to što ova kategorija nije puno utjecala na konačni rezultat. No Hrvatska je istodobno propustila priliku da investitorima ukaže na činjenicu da je kao država udaljena od Ukrajine i s Jadranskim morem i lukama koje u mnogim poslovima mogu zamijeniti crnomorske još atraktivnija i sigurnija za ulaganja.

Nedugo nakon osamostaljenja i Hrvatska je, baš kao danas sve ostale države Europe “u nastajanju”, imala svoju specijaliziranu agenciju za privlačenje, poticanje i potporu inozemnim investitorima. Osnovao ju je i kao direktor vodio čovjek idealan za taj posao, Vanja Kalogjera, koji je prije toga 16 godina u zemlji i u Egiptu bio prvi čovjek Ingre za marketing, a potom i hrvatski ambasador u arapskom svijetu. No otpore lokalnih šerifa koji kod inozemnih ulaganja “nisu vidjeli što tu ima za njih” nije uspijevao savladavati ni Vanja Kalogjera s mandatom HDZ-a pa je nova vlast 2000. godine Kalogjerinu Agenciju za promicanje stranih ulaganja ukinula. Od tada na Googleovu pretragu pojma “investcroatia” odaziva se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Ministarstvo je “centralno mjesto za investitore koji odluče ulagati u Hrvatsku. Pruža potporu u procesu realizacije investicijskog projekta u svim fazama”. U prvoj fazi to je “pružanje relevantnih informacija, podataka i analiza o poslovnoj klimi, uvjetima investiranja, tržištu rada, potencijalnim partnerima, lokacijama za investiranje i investicijskim poticajima”.

Sigurnosne prijetnje

Potom, Ministarstvo pruža “podršku investitorima u pronalasku odgovarajuće lokacije za investiranje i organizaciji obilazaka investicijskih lokacija i sastanaka s predstavnicima javnih i privatnih tijela”. Također, “pruža postinvesticijsku podršku”. Ministarstvo se brine za “promociju Hrvatske kao poslovne i investicijske destinacije kroz organizaciju seminara i konferencija, izradu promotivnih materijala o investicijskim mogućnostima u Hrvatskoj te kroz međuinstitucionalnu suradnju na domaćem i inozemnom tržištu”.

Sve to zvuči lijepo i dobro, ali na analitičare i dopisnike londonskog think-tanka Emerging Europe nije ostavilo dojam bolji od osrednjeg. Drugim riječima, Hrvatska sa samo 58 bodova na rang-listi najboljih u privlačenju i poticanju inozemnih ulagača ima puno toga naučiti od baltičkih država, Ukrajine, Češke i Moldavije, zemalja čije su agencije ocijenjene sa 72,5 do 90 i više bodova, pa i od Slovenije, Gruzije, Sjeverne Makedonije i Poljske.

Možda za početak da i Hrvatska osnuje specijaliziranu agenciju za privlačenje, poticanje i podupiranje inozemnih ulaganja koja će biti bolja od Ministarstva gospodarstva u valjanosti informacija, potpori inozemnim ulagačima i izgradnji investitorske zajednice, prisutnosti na internetskim mrežama i lakoći njihova korištenja, inovativnosti i kreativnosti te, naposljetku, u reagiranju na aktualne ekonomske i sigurnosne prijetnje.